Feri? Bude mu mnohem hůř. Nové informace od zdroje

S výsledkem své práce je jednoznačně spokojená: „Je to kvalitně odvedená práce, která se povedla, jsem s ní spokojená a stojím si za ní. Máme i stovky pozitivních reakcí, lidé nám za to děkují. Jsem ráda, že to mohlo otevřít téma sexuálního násilí v České republice, a za to, že se k němu přistupuje s větší citlivostí,“ reflektovala zpětně, že kauza vnesla do popředí často podceňovanou problematiku sexualizovaného násilí.

Politický dopad před blížícími se volbami to však nepochybně mělo. Rychlíková se ale zdráhá něco takového tvrdit. „Anebo také nemělo, nikdo neví, jaký to bude mít nakonec dopad na preference koalice SPOLU. Bylo to rozhodnutí TOP 09, ne naše. Na Západě lidé odstupují za banálnější typy obtěžování,“ řekla novinářka.

Zda se v tomto směru společenská diskuse skutečně posune dál, to si však stále netroufá odhadovat. „To uvidíme za dva, tři nebo čtyři roky. Neumím to odhadnout. Ukazuje se ale, že je zde snaha překročit běžný rámec toho, jak se k tomu přistupovalo dřív,“ všímá si, že v pořadech veřejnoprávních médií se dnes o tématu hojně diskutuje.

V rámci reakcí na článek, v němž byl Dominik Feri nařčen ze sexuálního obtěžování, se však vzedmula i vlna odmítání. Zaznívaly často argumenty o presumpci neviny a zpochybňování tvrzených svědectví mladých dívek.

Podle Rychlíkové jde o totožné chování, jaké je možné v podobných případech sledovat i v zahraničí. „Samozřejmě, že existují i křivá obvinění v tak závažných věcech, ale jsou v řádu procent. Je zajímavé, že se vždy věnujeme raději tomuto malému extrému, místo abychom se zaměřili na celek problému,“ označila to publicistka téměř za standard v debatě o sexuálním násilí.

V kontextu toho zdůraznila, že v Česku existuje „rape culture“ (kultura znásilnění), existuje zde velká nedůvěra a podezíravost k obětem zločinů. „Sexualizované násilí, které se v České republice děje, je extrémní. Zažila jej a zažívá jej drtivá většina českých žen. Je zde kultura znásilnění,“ konstatovala Rychlíková.

Počet žen, které jdou na polici nahlásit sexuální násilí, je ale velmi nízký. „Nahlásí jej 5 až 8 procent z toho celku. Ještě nižší číslo je, pokud se na nich onoho násilí dopouští někdo, koho znají, protože 70 až 80 procent pachatelů jsou lidé, se kterými se oběti znají. V takovém případě to ohlásí policii jen 3 procenta žen,“ přiblížila Rychlíková.

Nyní podle Rychlíkové na Feriho míří další vlna svědectví o sexuálním obtěžování.

„Ozvala se nám celá řada žen. Bylo to podobné, jako tomu bylo v první vlně, kdy jsme článek vytvářeli, kde jsme se bavili o desítkách svědectví více či méně závažného charakteru, Zhruba stejné množství svědectví jsme získali i teď, v druhé vlně,“ sdělila, že mají desítky nových výpovědí od žen, které měly co do činění s nevhodným chováním Dominika Feriho.

Díky získanému materiálu připravují prý další díl článku, v němž je Ferimu přičteno k tíži sexualizované násilí. „Jsou v něm další svědectví, jsou různě závažná. Nemohu ale říkat, co v něm bude, to se uvidí,“ nechtěla předem zabíhat do detailů.

Věří, že další článek přinese svědectví, která přesvědčí i ty, kteří k prvnímu dílu článku byli skeptičtější. „Kdybych si ho přečetla já nezaujatým pohledem, tak bych byla přesvědčená. Ta svědectví jsou podle mého závažná,“ řekla Rychlíková.

Dominik Feri ihned po vypuknutí aféry oznámil, že se proti článku, v němž byl nařčen se sexualizovaného násilí, bude bránit soudní cestou. Rychlíková se s kolegou Zelenkou prý případných žalob vůbec neobávají. „Jsme si jisti, že to vše u soudu obstojí, jinak bychom to nikdy v životě nevydali. Zatím ale nemáme žádné zprávy, že by se něco podobného chystalo,“ dodala závěrem.

