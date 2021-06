Feriho recept: „Udělám ti malé černoušky.“ Skandál smrdí a teče dál. Zprávy z pozadí, přijde odporné video

Nezletilá dívka jako cíl, nátlak, něco v pití, oplzlé šeptání do ucha. Tak by se zhruba dala shrnout svědectví, která o Dominiku Ferim podaly dívky v novém článku serveru A2larm.cz. Kdysi nadějný politik čelí stále vážnějším obviněním a bude se zřejmě muset obhájit před soudem. Na pozadí kauzy se ale vykresluje ještě jeden příběh. Internetem totiž kolují zajímavé osobní zprávy o tom, jak novináři získávali své informace. Ze zpráv vyplývají i drsné detaily dalších věcí, kterých se měl dopustit Feri.

Ve čtvrtek Českem otřásl další článek z dílny Apoleny Rychlíkové (A2larm) a Jakuba Zelenky (Deník N). Na několika stránkách popisuje svědectví dívek, které s Ferim přišly do styku a zažily věci, které zažít nechtěly. Redaktoři jsou údajně v kontaktu se ženami, které nejprve o svých zkušenostech s exposlancem TOP 09 mlčely, ale nakonec se možná rozhodnou i pro spolupráci s policií. Důvodem má být četnost a rozsah příběhů, které si přečetly o dalších obětech. Najednou mají tyto ženy pocit, že jejich hlas bude slyšet. Anketa Je správné, že Facebook smazal stránku poslance Lubomíra Volného? Ano 5% Ne 91% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 4876 lidí

První z příběhů hovoří o tehdy ještě nezletilé slečně a 19letém Ferim. Šestnáctileté dívce učarovalo, že si s ní Feri psal. Tehdy Feri ještě nepožíval poslaneckého mandátu, avšak byl mediálně známý kvůli svému originálnímu stylu účesu a oblékání a také kvůli faktu, že se teprve o rok dříve stal historicky nejmladším radním v Česku. Neotřelou dvojici vytvořil s dlouholetým teplickým primátorem Jaroslavem Kuberou, který si Feriho zprvu oblíbil. Jenže později prý prohlédl a Feriho jednou označil za „sketu“. „Navíc kromě toho, že prosadil veřejný klavír, do kterého bouchají Romové, toho moc nenavrhoval ani nedělal. Miloš Zeman napsal knihu Jak jsem se mýlil v politice. Já bych mohl napsat: Jak jsem se mýlil ve Ferim,“ řekl Kubera v roce 2018 pro iDnes o Feriho nadšení pro komunální politiku. Nicméně zpět k šestnáctileté dívce. Tu měl Feri opakovaně zvát do Prahy a navrhoval jí, aby si na setkání oblékla minisukni. Nakonec ke srazu svolila a šli s Ferim v Praze do vinárny. Mladý politik ji poté dostal k sobě do bytu, kde se ji snažil líbat. Odmítnutí neunesl a podle svědectví dívky se uchýlil ke psychické manipulaci.

A pak přichází nejvážnější obvinění svědkyně. Poté, co byl opakovaně odmítnut, dívce Feri údajně měl nabídnout k pití nealkoholický nápoj, ve kterém ale, jak se dívka obává, mohla být jakási omamná příměs. „To jsem vážně řekla několikrát za sebou, tím jsem si jistá. Když jsem zopakovala, že opravdu chci odejít, povolil a sdělil mi, že mě teda nechá. Sám se mě zeptal, jestli před odchodem nechci napít. Byla jsem žíznivá, tak jsem řekla, že jo,“ popisuje dívka. Z velké lahve Fanty, kterou jí Feri donesl, se prý napila opravdu hodně. Pak už si pamatuje jen úryvky. Například ten, jak byla nahá, nebo že jí Feri měl šeptat, že nemusí mít sex, ale „něco“ by dělat mohli. Prý byla ztuhlá a měla strach. Feri se jí prý poté dotýkal i na intimních partiích.

Po letech se prý dívka s Ferim opět spojila. Feri jí měl později volat a za své někdejší hříchy se omlouvat. Dívka si poté poslance zablokovala, ale psychické problémy ji pronásledovaly dál, i během vztahu s partnerem.

Druhý příběh začíná podobně. Nejdřív nevinné psaní, poté posílání fotografií, nakonec návrh na schůzku. Setkání opět vyústí v pozvání k přespání na Feriho byt. Dívka říká, že čas strávený venku na „procházce“ byl jen velmi krátký, k sobě ji Feri tahal takřka okamžitě. Alkohol tentokrát roli nehrál, dívka ho pít ze zdravotních důvodů nemohla a Feri také zůstal na suchu. Když se blížila noc, dívka se chystala jít spát. Feri jí nenabídl přespání na gauči, tak si lehla k němu. Pak ji prý měl začít osahávat. Dívka mu ale sdělila, že se na žádné intimnosti necítí. Feri byl podle ní podrážděný, vyčítavý a neodbytný. Nakonec ji prý hrubě chytil za zápěstí a pod krkem, až se rozbrečela. Když Feriho začala prosit, aby ji pustil, ten tak konečně učinil. Slečna pak podle své výpovědi jen v pyžamu vzala své věci a s pláčem utekla na autobus na pražské Florenci. Tento případ je význačný i tím, že Feri se takto údajně choval za naprosté střízlivosti. Anketa Myslíte, že se Dominik Feri ještě vrátí do politiky? Vrátí 5% Nevrátí 70% Nevím / Je mi to jedno 25% hlasovalo: 13859 lidí

Třetí dívku si prý Feri vyhlédl sám. Nejprve ji začal žádat o přátelství na sociálních sítích, ale slečna jeho návrhy odmítla. Hořce k tomu dodává, že po incidentu, který zmíníme níže, si Feri požádal o přidání do přátel i od jejího přítele, jako by chtěl dále popichovat. A co se tedy mezi exposlancem a slečnou stalo? S Ferim se slečna setkala na akci společného známého. Zpočátku jí Feri přišel arogantní, což potvrdil i při osobním setkání. Začal jí velmi vulgárně popisovat, jak ho přitahuje, jak se mu líbí její prsa a jiné části těla. Slečna se ho snažila odkázat do patřičných mezí, ale to prý Feriho touhu jen posílilo. Přešel na novou taktiku a začal jí říkat, jak moc je sexuálně zdatný a zval ji k sobě domů. K Ferimu se v té chvíli měla přidat jakási jeho kamarádka a začala na dívku naléhat, ať se mladému politikovi podvolí. Dívka se bránila, že má přítele a byla v šoku, že lidem v okolí toto chování Feriho a jeho kamarádky přijde normální. Pak se na dívku měl začít Feri „lepit“ a využívat své fyzické převahy. Do ucha jí šeptal, že jí „udělá malé černoušky“ a opět naléhal. Začal se prý dokonce s dívkou pod ramenem chlubit účastníkům okolo, jak si ty „černoušky“ pořídí.

A zde přichází další otřesný moment. S dalším kamarádem měl Feri do dívky násilím vpravit alkohol a poté se jí měl velmi hrubým způsobem dotýkat na intimních partiích. Dívka si z toho odnesla modřinu na stehně, kterou ráno ukázala svému příteli. V nestřeženém okamžiku raději využila příležitosti a z akce utekla. Měla strach, že obklopena Ferim a jeho příteli by se nedočkala zastání, kdyby se exposlanec pokusil o něco víc. Nikdo na místě prý neměl zábrany, Feriho nátlaku se všichni smáli a přišlo jim to v pořádku.

Text Apoleny Rychlíkové a Jakuba Zelenky přináší ještě další svědectví a dál shrnuje dopady celé kauzy. Jedním z nich je například drobnohled nad aktivitami studentského spolku Kappa Omega, u jehož zrodu Feri v roce 2016 stál.

To ale není zdaleka vše. Sociálními sítěmi se nyní mihly přepisy údajné komunikace mezi oběma novináři a lidmi, kteří se nějakým způsobem stali součástí Feriho sexuální kauzy. Následující texty naznačují, že to, co má přijít, je ještě mnohem větší a vážnější.

V sérii níže zveřejněných snímků se novináři doptávají na vedení spolku Kappa Omega na podrobnosti případu znásilnění, který se údajně měl stát na seznamovacím kurzu tohoto Feriho spolku v roce 2019. Nejprve proběhl ze strany Rychlíkové pokus o telefonát, ten ale tázaná odmítla a odkázala novináře na písemnou formu.

Těm nezbylo, než souhlasit. „Existují svědectví, že na tomto seznamovacím kurzu mělo dojít k vykonání nekonsenzuálního skupinového sexu se studentkou prvního ročníku J.D. ze strany Dominika... a ještě jednoho muže,“ začíná dotaz novinářů. Dále zde píší, že z celého sexuálního aktu prý má existovat video a ptají se ženy, zda o jeho existenci věděla.

„Obrátila se na vedení spolku někdy J.D. s potřebou chování mužů řešit?“ zní další dotaz. Novináři se ptají i na případné reakce spolku směrem k poškozené dívce.

Odpovědí jim bylo, že tázaná se seznamovacího kurzu účastnila. O skupinovém sexu se dozvěděla ráno poté, co měl proběhnout. „Slečna J.D. o této věci následující den informovala více osob, které se seznamovacího kurzu účastnily. Její vyjádření nevyznívalo ve smyslu, že by ze strany kteréhokoliv zúčastněného nebyl vyjádřen souhlas (či dokonce vyjádřen nesouhlas),“ zní reakce na druhý dotaz. O existenci videa tázaná věděla, ale nikdy ho prý neviděla.

„Na vedení spolku se J.D. obrátila až po skončení kurzu v jiné záležitosti, tu jsme s ní intenzivně řešili. V rámci konverzace o této osobní záležitosti nás znovu ujistila, že vše bylo konsenzuální,“ stojí v odpovědi na třetí dotaz. Spolek Kappa Omega dále situaci nijak neřešil s poukazem na to, že vedení bylo dívkou opakovaně ujištěno, že vše probíhalo s jejím souhlasem.

Tím ale komunikace mezi novináři a slečnou z vedení studentského spolku nekončí. Z následujících zpráv je patrné, že slečna nechce být v článku jmenována. Novináři na to ale mají jiný názor. „Neformulovala jste, že nám poskytujete vyjádření mimo záznam,“ píše na uniklých snímcích Zelenka. Slečna opakuje, že si nepřeje být s věcí spojována.

„Na to, že poskytujete informaci mimo záznam upozorňujete před poskytnutím informace, nebo vás na to upozorní novinář,“ nedá se Zelenka. A pokračuje: „To, zda vaše jméno či citace uvedeme, je na vyhodnocení redakce. A také, zda vás hlas bude v příběhu relevantní.“

„To, jak běžně postupují novináři, nemohu vědět,“ reaguje na to konto mladá slečna. Opakuje, že slušně požádala, aby v článku jmenována nebyla. Chování obou novinářů považuje za hrubě neslušné a nátlakové.

Rychlíková se Zelenkou následně přecházejí do nekonfrontačního módu a snaží se slečnu spíše utěšit.

Podobným způsobem se snažili Rychlíková se Zelenkou komunikovat i s jiným členem předsednictva Kappa Omega. Nejprve došlo na přátelskou nabídku osobního setkání, která byla s díky odmítnuta. A tak novináři vyrukovali s tvrdším kalibrem, aby z respondenta dostali vytouženou reakci. „Ve zkratce: Na základě řady informací víme, že vaše role není úplně zanedbatelná a určitě by bylo namístě se k informacím, které máme, vyjádřit. Jenom tak můžete vznikající text, ve kterém figurujete, ovlivnit. Tak by to asi bylo spíš záhodno. Díky, Apolena a Jakub,“ zní nabídka Rychlíkové. Dotazovaný v odpovědi jakékoli spojení s Feriho skandálem popírá, schůzku přes nátlak odmítá a děkuje za „varování“.

A Rychlíková zařazuje vyšší rychlostní stupeň. Zmiňuje údajné problematické video, které měl dotyčný vidět a dále ukazovat. Dále chce řešit situaci, kdy tento člen předsednictva měl tutlat závažnou situaci po seznamovacím kurzu. „Budeme vás v textu jmenovat,“ opakuje Rychlíková. Nabízí, že dotyčný může mluvit místo ní s jejím kolegou Zelenkou. V případě, že se tázaný nevyjádří, výše uvedené informace vyjdou ven bez jeho komentáře.

A další přepis konverzace. Ten vyznívá tak, že dotazovaný se vyjádřit chce, ovšem za podmínky písemné formy. „My jsme v opravdu pokročilé fázi textu a netýká se zdaleka jen právnické fakulty,“ upozorňuje tázaného Rychlíková, než vytáhne další bombu. Kromě údajného videa s opilou dívkou prý mělo ještě dojít k situaci, během které do oné dívky kdosi před svědky kopal.

Se stejným člověkem si poté psal i Zelenka. Podstatně smířlivějším tónem se zeptal na stejné klíčové otázky a respondenta ujistil, že jmenován v textu nebude. Zelenka zde hovoří o Feriho sexuálním predátorství.

Zelenkovi se dotazovaný otevřel více. O zmiňovaném skandálním videu prý slyšel, ale nikdy jej neviděl. Neví, co na něm bylo, ale slyšel prý o mnoha variantách. „Obvinění vaší kolegyně, že jsem ho nejen viděl, ale dokonce někomu ukazoval, je lživé a uráží mě,“ stěžuje si Zelenkovi na Rychlíkovou. V závěru píše, že si nepřeje být v článku jakkoli jmenován a s kauzou nemá nic společného. „Jsem neznámá fyzická osoba s vlastním soukromým životem, který chci soukromým ponechat,“ píše.

V pokračování odpovědi pak hovoří o tom, že s vedením spolku Kappa Omega již nemá nic společného, ale věří, že se tehdy ve světle všech skutečností členové vedení spolku zachovali správně. Zelenkovi dále vzkazuje, že pokud by se jeho jméno v článku objevilo, zváží právní kroky a stížnost k rukám etické komise Syndikátu novinářů. „Děkuji Vám za Váš férový přístup a doufám, že v budoucnu budete mít příležitost spolupracovat s profesionálnějšími kolegy, než je paní Rychlíková,“ zakončuje svou reakci.

Zelenka reaguje ostře: „V první řadě se musím ohradit proti vašemu tvrzení, že má kolegyně není profesionální. Je to první Češka nominovaná na evropskou novinářskou cenu a držitelka české novinářské ceny. Na případu děláme spolu a mohu potvrdit její absolutní profesionalitu.“ Tázanému dále říká, že z jiných zdrojů ví o tom, že videem údajně měl skutečně disponovat a šířit jej dál, a tedy že ve své výpovědi novinářům lhal. „Tato tvrzení jsou zdroje ochotny potvrdit u soudu. Stojíte tedy za svou výpovědí a máme s ní disponovat jako finální?“ stupňuje tlak na tázaného. Dále mu radí, kam se má v případě nespokojenosti s jeho prací či s prací Apoleny Rychlíkové obrátit se stížnostmi. Vše končí apelem: „Prosím vás, pokud se událost stala jinak, než uvádíte, řekněte nám to.“

Konverzace poté rychle spěje ke konci. Zelenka to zkouší ještě jednou, zda by zdroj přece jenom neposkytl lepší svědectví: „Vraťme se k otázkám. Nechcete je rozšířit, či změnit svou výpověď?“

