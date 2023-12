Fiala: „Rozpočtově odpovědné řešení“ drahých energií. Soukromníci protestují, zase se zvýhodňuje jen někdo

reklama

Když Energetický regulační úřad (ERÚ) oznámil, že domácnostem vzrostou v příštím roce platby za elektřinu v průměru o méně než deset procent, prohlásil ve Sněmovně ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela (STAN), že „katastrofický scénář se nekoná“, vysmál se tak opozici pro její tvrzení, že někomu elektřina zdraží až o 70 procent.

„Energetický regulační úřad potvrdil přesně to, co jsem opakovaně tvrdil od konce září. Domácnosti si v příštím roce připlatí za elektřinu v průměru o méně než deset procent. Podobné to bude u firem,“ uvedl tehdy Síkela s tím, že nemá potřebu manipulovat a hrát si s čísly. „To samé se bohužel nedá říct o opozici. Nekoná se katastrofický scénář, tedy že ceny zákazníkům vzrostou o desítky procent,“ reagoval na rozhodnutí regulačního úřadu.

Vývoj cen elektřiny ale říká opak, podle návrhu Energetického regulačního úřadu na regulovanou složku energií pro rok 2024 přijde zdražení regulované části u energií velké firmy až na stamiliony.

I přes Síkelovo odmítání „katastrofických scénářů“ nakonec stát přistoupil k tomu, že uvolní 3,5 miliardy korun na pomoc energeticky náročným firmám, které od příštího roku zasáhnou zvýšené ceny energií.

Premiér Petr Fiala (ODS) ve středu oznámil, že hlavním cílem tohoto rozhodnutí je, aby český průmysl zůstal konkurenceschopný. Například Německo oznámilo, že v nadcházejících čtyřech letech podpoří průmyslové firmy částkou bilion korun.

„Rozhodli jsme o konkrétní pomoci pro energeticky náročné firmy. Na pomoc uvolníme 3,5 miliardy korun a omezíme nárůst regulované složky ceny elektřiny firmám na příští rok na přijatelnou úroveň. Zvolili jsme rozpočtově zodpovědné řešení, které nijak nenavýší schodek rozpočtu na příští rok. Proč to děláme? Chceme, aby náš průmysl zůstal konkurenceschopný, podpoříme hospodářský růst a udržíme zaměstnanost. Jedná se o cílenou, konkrétní pomoc. Pomáháme pouze těm, kteří by měli s nárůstem cen energií problémy a ohrozilo by to jejich fungování,“ oznámil předseda vlády na sociální síti X.

Strana soukromníků bije na poplach, že dotace tuzemský trh tak jako tak pokřiví.

„Strana soukromníků České republiky odmítá dotace na energie pouze vybraným podnikatelským subjektům,“ uvedla ve svém dnešním tiskovém prohlášení, které poskytla ParlamentnímListům.cz.

Zároveň žádá stát o podporu všech podnikajících subjektů např. cestou využití výnosů z emisních povolenek. „Strana soukromníků České republiky hrubě nesouhlasí s avizovanou diferencovanou podporou, která ještě více pokřiví již tak těžké podmínky pro podnikání v České republice,“ varuje Strana soukromníků.

