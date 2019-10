Fiala definitivně odstřihl ODS od Klause. Chce bojovat za klima a rozdávat mladým jízdenky zdarma

Daňové volno pro rodiče, jejichž partneři pobírají rodičovský příspěvek, a lidi do věku 26 let, lístek na vlak do Evropy pro osmnáctileté zdarma či garantovaný minimální důchod nabízí ODS v kampani, kterou včera zahájila v Praze. Opoziční občanští demokraté, kteří mají ambici nahradit nejpozději po volbách roku 2021 ve vládě hnutí ANO Andreje Babiše, svůj program doplnili také o ekologické body, například rozvoj elektromobility či dotační politiku mířící k opatřením ve prospěch krajiny či reakci na klimatické změny. Píše to server Seznam Zprávy.cz.

„Neměníme politiku ODS, životní prostředí je přirozenou součástí moderní konzervativní strany a jedno z klíčových témat pro naše voliče,“ řekl předseda ODS Petr Fiala. Místopředseda ODS a senátor Miloš Vystrčil předtím na tiskové konferenci uvedl, že nelze říkat, že se klima nemění, když se mění. Odkázal tak na někdejšího předsedu ODS, prezidenta a klimaskeptika Václava Klause. ODS podle něj nevede debatu o tom, zda se klima mění, když se mění.

Současný menšinový kabinet ANO a ČSSD není podle Fialy schopen prosazovat programové sliby, přinést základní impulzy změn, například v důchodech. Vláda podle něj zemi pouze udržuje v provozu. „Lidé musí vidět, že je zde programová alternativa, která ví, jak na to,“ řekl Fiala, proč ODS kampaň rozjíždí. Ačkoli některé body naznačují, že ODS se orientuje na mladé voliče, chce podle něj strana oslovit všechny. Programové priority chce probrat v diskusích s veřejností.

Mezi prezentované programové priority ODS zařadila také změny ve školství. Učitelům chce nabídnout 150 procent průměrné mzdy. Místopředseda Martin Baxa zmínil i potřebu modernizace obsahu výuky a redukce obsahu učiva tak, aby zbyl prostor na flexibilitu.

Daňové prázdniny pro mladé mají podle místopředsedkyně Alexandry Udženije usnadnit mladým start do pracovního života. V případě důchodových změn chce ODS mířit pouze na lidi pod 45 let. Diskutovaná zaručená minimální mzda podle ní přinese výhody v podobě úspor v sociálních dávkách a obecně státní správy. Vlakové jízdenky do Evropy pro osmnáctileté podle ODS umožním mladým lidem rozhodnout se o své budoucnosti a získat rozhled.

Heslem nové volební kampaně je slogan Země, která vítězí.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



autor: vef