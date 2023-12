Fiala domluvil. Pět minut nato už Pekarová chválila. Marně. Lavina se utrhla: Tak on se neomluvil...

reklama

To nejhorší má Česko za sebou, uvedl premiér Petr Fiala (ODS) ve vánočním projevu na Štěpána. Letošní Vánoce označil za ty nejsmutnější v důsledku tragických událostí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Hovořil o konci vysoké inflace či změnách ve školství i o důchodové reformě.

Řečnění předsedy vlády ocenila předsedkyně Poslanecké sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová. Ocenila, že nechyběla vize a optimismus. Premiér popsal problémy naší země a nelakoval na růžovo. Projev obsahoval vizi, představení řešení i optimistický výhled do budoucna. Jeho klid, věcnost a slušnost jsou vlastnosti, které naši zemi spojují ve vánočním čase ovlivněném obrovskou tragédií,“ uvedla na sociální síti X.

Klidný a státnický projev, tak zhodnotil Fialův výstup Jan Jakob, předseda poslaneckého klubu TOP 09. Jsem moc rád, že je v těchto nelehkých časech premiérem Petr Fiala. Klidný a státnický projev evropského formátu. S nesmírně důležitým klidem, který z něj vyzařoval,“ ocenil Jakob projev předsedy vlády.

Jeho stranický kolega poslanec Michal Kučera vyjádřil nad projevem premiéra rovněž spokojenost, zaznělo vše, co mělo: „Za mě dobrý projev. Bylo tam vše, co bych od mého premiéra očekával,“ vyjádřil svůj názor

Také podle europoslance Jiřího Pospíšila z TOP 09 řekl Fiala vše, co bylo nejvíc potřeba. Oproti jiným byl podle něj tento projev chudší na vize, politické cíle a návrhy řešení. O to víc ale obsahoval klidu, upřímnosti, lidskosti a naděje. „A to bylo přesně to, co jsme po uplynulém roce (a po jeho tragickém závěru) potřebovali slyšet…,“ napsal ve své reakci na Fialův projev.

Premiérův projev ocenili i někteří novináři.

Fialův optimismus, co se týká výhledu do budoucnosti, kladně vnímá novinář Michal Půr: „Fakt dobrý projev. Hlavně cením, že byla trocha optimismu. Je tam totiž reálný ekonomický základ. Tak abychom jen nenadávali,“ uvedl.

Premiér Petr Fiala měl opravdu dobrý projev, přidal se Pavel Šafr z Fórum 24.

„Řekl bych, že ještě nikdy se nesnažil premiér tolik jako nyní dát lidem najevo sounáležitost s nelehkou životní situací mnoha z nich. To mě zaujalo nejvíc. Prostě projev, ve kterém se snažil dát lidem naději. To není na škodu,“ komentoval Fialův projev Radek Bartoníček z Aktuálně.

Podle Petr Honzejka z Hospodářských novin je premiér Fiala jako „dealer naděje vcelku dobrý“.

Naopak kriticky okomentoval projev Petra Fialy předseda Svobodných Libor Vondráček, který by čekal především omluvu občanům. „Premiérův projev nepřekvapil! Místo omluvy za neplnění slibů, za zvyšování daní, za zdražení emisních povolenek, za vytváření nových dotací, opět vyprávěl pohádku o tom, že vláda svými kroky plní volební program. Je mimo realitu, nebo má občany za hlupáky, kteří uvěří stokrát opakovaným lžím?“ napsal Vondráček.

„Projev plný lži“ v podání předsedy vlády sledoval také komentátor Petr Holec. Pozastavil se především nad Fialovým slibem, že „příští rok skončí neustálé zdražování a reálné mzdy začnou opět růst“. „Jo, a hned zabere Fialův daňový balík, díky kterému během jeho první dvouletky zchudneme podruhý. Z ničeho už v Česku nejde takový strach jako z fialovských nadějí,“ naznačil opačnou realitu.

O velkém zklamání nad státnickým projevem se zmiňuje politolog Lukáš Jelínek. „Jako atmosferická výplň mezi zprávami a pohádkou Fialův projev ušel. Kdo na rozdíl ode mne čekal bilanci, konkrétní plány nebo sebekritiku, musel být zklamán. O Vánocích na to ale stejně má náladu málokdo. Vlastně pořád nechápu, proč se nám musí politici o svátcích takto vnucovat,“ opřel se do premiéra.

V podobném duchu glosoval Fialův projev Jaroslav Foldyna z SPD, který upozornil na lži. „Milé děti, do teď jsem vám lhal, ale od nového roku bude všechno lepší,“ citoval Fialu svými slovy.

„To v důsledku znamená, že nelze očekávat zásadní zlepšení. Místo, aby s trochou pokory řekl, že toto nezvládli a tohle udělají pro to, aby se to napravilo, tak se budou chytat každého stébla a vysvětlovat, jak dobře vše ustáli a jaké světlé zítřky nás s nimi čekají. Co však vnímám pozitivně - snad poprvé poděkoval lidem za to, jak se s nelehkou situací dokáží vyrovnat,“ uzavřel Havlíček.

Michal Hašek (SOCDEM) se obsáhle rozepsal o tom, že Fiala lidem vyprávěl pohádku: „Vypadalo to jako třetí vánoční pohádka na ČT. Jenže naše země po 2 letech vlády Petra Fialy, bohužel, nevzkvétá. Je evidentní, že Petr Fiala tomu, co říká, také sám věří, asi jako jeden z posledních…

Děkovat lidem, že se sami vyrovnali se vším, co přinesla asociální a experimentální politika jeho vlády, mi přišlo už jako výsměch. A co jiného měli lidé dělat za cenu propadu do chudoby nebo přiblížení se k hranici chudoby? Museli zaplatit nájmy, inkasa, složenky, protože jinak by skončili pod mostem,“ uvedl Hašek.

„Že se příští rok postaví rekordně dálnic? A kolik let trvá příprava, pan premiér tuší? Za to by měl děkovat zpravidla několika vládám a ministrům dopravy před ním. Důchodová reforma? Zřejmě finální útok finančních dravců na poslední velkou hromadu peněz, které dosud spravoval stát. Povinné důchodové připojištění bude také? A jak bude vypadat regulace těch důchodových fondů?“ čekal by Hašek konkrétní kroky u premiérem zmíněných změn.

„Premiér nezmínil vůbec otázku bydlení a státní podpory výstavby dostupných bytů, zejména pro mladé, ale také pro seniory, kteří si nebudou moci dovolit platit vysoké nájemné či inkasa ve velkých bytech “pro vnoučata”. Ani slovo o plíživé tendenci bruselských byrokratů tiše “federalizovat” Evropu, omezit suverenitu národních států. Ticho o migraci. Ticho o euru. A ty pozitivní vyhlídky do roku 2024? Snad jedno z mála, na čem se jako občan s premiérem shodnu, ovšem jinak než myslel on,“ dodal Hašek, který doufá, že blížící se volby přinesou výrazné změny v politické mapě v České republice i v Evropě.

„Takže na závěr - hleďme do příštího roku skutečně s optimismem, s optimismem, že amatéry a teoretiky lidé demokraticky nahradí profesionály a praktiky, kteří začnou okamžitě skutečně řešit hlavní problémy a starosti lidí i celé země,“ uzavřel.

