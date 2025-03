Fiala i Rakušan. Zameteno pod koberec. Opozice získá až 130 míst, věští Vidlák

Současná vláda je podle Zuzany Majerové, předsedkyně strany Trikolora, nejhorší vládou v historii České republiky. „Nedokážu si představit, že by měla sílu voličské základny takovou, že by jí lidé znovu dali důvěru poté, kam dovedla tuto republiku. Samozřejmě oni, ať už pomocí korespondenční volby, či teď nového přílepku k lex Ukrajina, chtějí situaci nějakým způsobem ovlivnit, nicméně já jsem přesvědčena o tom, že lidé už pochopili, že tato země se musí z toho dna zvednout. A na to dno ji nedovedl nikdo jiný než Fialova vláda, takže já za sebe velice pevně věřím tomu, že lidé dají hlas nám a že se budeme moci na té příští vládě, Trikolora, SPD, jestli společně i se Svobodnými, s PRO, potenciálně s někým dalším, podílet,“ vyjádřila Majerová své přesvědčení na youtubovém kanálu Spolku Svatopluk. Anketa Líbí se vám, jak Elon Musk vystupuje k politickým tématům? Líbí 93% Nelíbí 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6019 lidí

Dodala pak, že by chtěla vytvořit maximálně velké pravicové konzervativní seskupení. Volby v roce 2021 podle předsedkyně pravicové Trikolory ukázaly, že současná vláda je u moci také díky tomu, že propadl přes milion hlasů. „My si nemůžeme dovolit, aby se tato situace opakovala,“ zdůraznila Majerová.

Přiletí černá labuť či zasáhne Koudelka?

Moderátor Tomáš Doležal, zastupitel SPD, člen spolku Svatopluk a politilog, se zeptal, jestli se hosté pořadu obávají, že by mohla přiletět „černá labuť“ nebo zasáhnout generál Michal Koudelka, tedy ředitel Bezpečnostní informační služby, čímž zjevně narážel na poslední vývoj událostí v Rumunsku.

„Úplně se nebojím zásahu ústavního soudu nebo generála Koudelky, protože jedna věc je zrušit volby jako v Rumunsku kvůli jednomu neznámému kandidátovi, za kterým nic nestojí, a něco jiného je zrušit volby 130 poslanců, to už je úplně jiná kategorie. Nevěřím úplně tomu, že by u nás na tom byly tajné služby tak dobře a měly takovou moc, že by si mohly takový lapsus dovolit,“ odpověděl Daniel Sterzik alias Vidlák, glosátor politického dění a předseda hnutí Stačilo!.

Za svou neoblíbenost si Fiala může sám

Politika se podle něj hraje především na vlastní góly. „Petr Fiala je teď tak neoblíbený především kvůli svým vlastním gólům, ani ne tak kvůli tomu, co by se dělo jinde. Opozice skutečně nemá možnost vládní většinu ovlivnit, nemůže s tím v téhle chvíli nic udělat. Fialova neoblíbenost je do značné míry dána Petrem Fialou. Teoreticky kdyby se vzpamatoval a zmizel z očí, tak by si aspoň přestal dávat vlastní góly a třeba by si vlastní góly začala dávat opozice, která je dnes naopak na vzestupu,“ řekl Vidlák.

Vypadá to podle něj tak, že bychom se mohli dočkat volebního výsledku, že by strany současné koalice měly kolem 70 mandátů a opozice by měla 130. „Ale bylo by rozumné neusnout na vavřínech, protože i my si můžeme nadělat spoustu vlastních problémů a bude to dost o tom, jak šikovně, chytře to budeme hrát, i o tom, jestli Petr Fiala dál bude kopat na svoji branku,“ upozornil Vidlák.

Kauzy se zametají pod koberec, vláda se drží s nejmenší podporou premiéra

„Co tedy rozhodne o tom, zda dojde k alternaci vlády, a aby ji sestavily strany, které jsou v současnosti v opozici, ať už parlamentní nebo mimoparlamentní, aby tam nebyla přítomna ani jedna ze stran pětikoalice?“ zeptal se Doležal.

Majerová připomněla, že v posledních letech se řada věcí zametla pod koberec, například kauza Dozimetr, kauza „Fialovy kampeličky“ nebo vynášení milionů v taškách. „Nikdo to neřeší. Za daleko menší věci by dřív padaly vlády. Se společností to stále nehnulo, tahle vláda se neustále drží s nejmenší podporou premiéra snad v rámci světa. Myslím si, že lidé jsou z toho znechucení, otupělí,“ upozornila Majerová.

Třetina obyvatel nevyžije ze svých příjmů

Podle předsedkyně Trikolory lidi nejvíc zajímá, jestli jsou schopni utáhnout svoje živobytí, zaplatit dětem kroužky a koupit si chleba, máslo, mléko, jestli mají na to, aby zaplatili za energie a mohli žít. „Máme přes třicet procent lidí, kteří nevyžijí ze svých příjmů, přes dva miliony lidí na hranici chudoby. Lidi se děsí okamžiku, kdy přijde refinancování hypotéky. Pud sebezáchovy člověku velí, že musí ve své volbě udělat změnu,“ domnívá se politička.

Systémová versus antisystémová opozice

Trikolora s SPD podle Majerové ukázaly, ať už v komunálních nebo krajských volbách, že mají kompetentní lidi. „Máme i odborníky na ministerstva, aby vedli kompetentně resorty, které jsou důležité,“ řekla předsedkyně Trikolory. Věří ve vítězství opozice, protože ji nenapadá už nic horšího, co by se v naší zemi ještě mohlo stát, snad vyjma války.

Doležal ji podpořil v názoru, že současná vláda je nejhorší v polistopadových dějinách našeho státu a že volba peněženkou bude velmi důležitá. „Současné opoziční strany zvítězí. Ale co bude rozhodovat u voliče naladěného proti současné vládě, jestli dá hlas systémové opozici, jako je ANO, nebo antisystémové opozici – dá hlas Trikoloře, SPD nebo hnutí Stačilo?“ zeptal se Doležal jako moderátor pořadu.

Nejvíc má podle Vidláka v rukou hnutí ANO. K jeho nevýhodám však patří například to, že je na politické scéně už delší dobu. „Bude záležet na tom, jestli Andrej Babiš najde balanc mezi tím, aby svoje široké hnutí a velmi široce rozkročené voliče udržel. Osobně si myslím, že doba spíše nahrává tomu, že to není možné,“ domnívá se Vidlák.