Fiala jako Hácha? Kdo vás k tomu nutí, řekněte to! Výzva premiérovi od Jaroslava Foldyny

Premiér Petr Fiala (ODS) se po celou dobu své funkce snaží, aby dopady války, která se nás, stejně jako všechny předchozí, vůbec nemusela týkat, byly nejen co nejdrtivější, ale abychom se sami stali jejím aktivním aktérem, uvádí ve svém facebookovém komentáři poslanec SPD Jaroslav Foldyna. Ten předsedu vlády vyzývá, aby přiznal, zda tak činí pod vlivem cizích mocností. Zároveň jej vyzývá k odstoupení, pokud jsou jeho politické kroky motivovány osobními ekonomickými zájmy, nebo touhou po moci. Nabídl porovnání s protektorátním prezidentem Emilem Háchou, který sehrál roli obětního beránka.

„Emil Hácha se snažil, aby země, jíž reprezentoval, byla válkou, probíhající v podstatě po celé planetě, zasažena co možná nejméně. Emil Hácha, který byl po celou dobu výkonu své funkce pod nepředstavitelným tlakem okupantů, a to včetně jejich ozbrojených složek, se ze všech svých sil snažil ochránit svůj národ a svoji zem před katastrofou, a na konci jeho prezidentování se obyvatelé Čech, Moravy a Slezska vydali po cestě ke svobodě. Sám Emil Hácha, jak už to v dějinách často bývá, posloužil v té době poválečným ,válečníkům' jako obětní beránek," dodává.

V případě premiéra Petra Fialy poukazuje na to, že v době války směřují jeho kroky opačným směrem a tím nás vede k národní zkáze. „Petr Fiala nastoupil do funkce v okamžiku, kdy Česká republika byla vcelku svobodnou, suverénní a prosperující zemí. Petr Fiala se po celou dobu své funkce snaží, aby dopady jedné z mnoha válek na území bývalého SSSR – tedy války, která se nás, stejně jako všechny předchozí, vůbec nemusela týkat, byly nejen co nejdrtivější, ale abychom se sami stali jejím aktivním aktérem. Petr Fiala se po celou dobu své funkce snaží lidi štvát proti sobě, podniká veškeré kroky k likvidaci české národní identity, politické suverenity i ekonomické prosperity. Petr Fiala převzal svobodnou, suverénní a prosperují zemi a aktivně pracuje na tom, aby z této země byl na konci jeho premiérování nesvobodný a zchudlý protektorát,“ konstatuje člen SPD.

Pro Fialu přidává následující výzvu. „Vážený pane premiére, pokud jste byl, či stále jste, podobně jako byl prezident Hácha, cizími mocnostmi, korporacemi, či kýmkoli jiným, pod pohrůžkou nucen činit politická rozhodnutí, která neodvratně vedou k naší národní zkáze, řekněte to. Řekněte nám veřejně, kdo, jak a k čemu Vás nutí a já Vám garantuji, že se za Vás nepostavím jenom já, že se za Vás nepostaví jenom celá naše politická scéna, já Vám garantuji, že se za Vás v takovém případě postaví celý náš národ. Češi, Moravané a Slezané už mnohokrát prokázali, že si své svobody, státnosti a prosperity vysoce cení a že jsou si také dobře vědomi zodpovědnosti, kterou mají ke generacím svých předků i generacím svých potomků.

Vážený pane premiére, pokud ovšem své politické kroky činíte pouze z důvodů tak nízkých a hanebných, jako jsou například jen Váš osobní ekonomický prospěch, anebo naplnění neovladatelné touhy po moci, či vysoké státní funkci, žádám Vás, abyste okamžitě odstoupil. Dřív, než bude pozdě,“ zakončuje poslanec Jaroslav Foldyna.

