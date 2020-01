Fiala lituje brexitu. Varuje prý evropské politiky, aby se nechtěli mstít

Zbývají poslední hodiny do chvíle, kdy Britové opustí Evropskou unii. S odchodem Velké Británie Česká republika mnohé ztrácí, uvedl v pořadu Interview na ČT24 předseda ODS Petr Fiala. S moderátorkou Zuzanou Tvarůžkovou také prodiskutoval, jaké vazby by si naše země měla s Británií v budoucnu uchovat.

Odloučením Velké Británie přichází Evropská unie nejen o významný stát, ale také o kus důvěry v evropský integrační proces, uvedl na úvod Fiala. Podstatné podle něj však je, o co tím přichází Česká republika: „My přicházíme o velmi významného spojence v Evropské unii, protože Velká Británie měla velmi podobné názory, jako máme my, na další rozvoj Evropské unie a na to, jak se má utvářet.“

„Osobně odchodu Velké Británie velice lituji a mrzí mě to. A to i proto, že ODS měla velmi úzké vazby s britskou Konzervativní stranou a sdíleli jsme podobné představy,“ sdělil Fiala, podle kterého právě síla britských kolegů umožňovala prosazovat velmi výrazně české zájmy. „V minulém volebním období jsme tvořili třetí nejvýraznější frakci v Evropském parlamentu,“ poukázal s tím, že tato mocenská síla nyní bohužel ztrácí na intenzitě.

„Právě díky této frakci a tomu, že Jan Zahradil byl spitzenkandidatem, jsme mohli české zájmy a českou představu o Evropské unii více vnášet do evropské diskuse za celou Českou republiku,“ poukázal předseda ODS na významné ztráty v Evropské unii.

Kromě toho připomněl, že i obchodní vazby s Velkou Británií jsou pro nás velmi důležité, stejně tak i bezpečnostní spojenectví. Je ale přesvědčen, že budoucí vztahy bude pozitivně ovlivňovat skutečnost, že Británie zůstává v Evropě a je členem Severoatlantické aliance.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ještě když se o dohodě jednalo, říkal Fiala, že se Evropská komise snaží Velkou Británii ponížit a mstít se. „Mé varování bylo namístě tehdy a je namístě i teď. K dohodě došlo, ale stále stojíme před rozhodnutím, jak budou dohody s Velkou Británií vypadat a jak se utvoří vzájemné vztahy. V českém zájmu je, aby dohoda byla co nejvstřícnější,“ zopakoval a poznamenal, že je potřeba zachovat ekonomické vztahy, práva občanů i otevřené vazby, které s Británií máme.

Poté uvedl, že své výroky, které se týkají evropské politiky, nemíří vždy na západní politiky. „Já to mířím na české kolegy, na českou vládu, po které jsem chtěl, aby se zasadila o to, aby ta jednání byla co nejvstřícnější, abychom dosáhli dobré dohody pro české občany a firmy. A to chci i teď!“ uvedl Fiala.

Odejít z Evropské unie je podle jeho slov zkrátka velmi složité, a to bez ohledu na vůli, nebo nevůli některých dalších států. „Jde o to, že vazby a integrační procesy jsou tak hrozně daleko, že ten odchod nemá obdoby. Je to obrovský úkol. Vidíte, že i tak velká, tradiční, fungující demokracie jako ta britská s tím měla a má problémy. Nebude to jednoduché,“ predikoval Fiala.

Znovu pak připomněl, že je třeba se soustředit v této situaci na české zájmy, aby to, co bude následovat, vedlo k tomu, aby naše ekonomické vztahy, vazby v oblasti výzkumu, vzdělávání i vztahy v mezilidské rovině mohly s Británií pokračovat dál v podobném režimu, jako když byla v Evropské unii.

Psali jsme: Tereza Spencerová: Válka, která by už zasáhla i Evropu. Virus? To teprve uvidíte, co přijde EU, můžeš za to! píše Vondra po brexitu. Libor Rouček: Tolik Česko vydělalo na členství Lukáš Kovanda: Už pozítří nastane brexit. Co se změní pro Čechy žijící v Británii? Nevěděli to v ČT? Nebo hůř... Karolina Stonjeková ke kauze „Xaver“. Je to jinak

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.