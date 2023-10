Fiala může být v klidu. Ani za rok neprošustruje tolik co USA za jeden den

Fialův kabinet stanovil schodek rozpočtu na rok 2023 na 295 miliard korun. Na konci září činil schodek zejména díky výnosům z majetkové účasti státu v akciové společnosti ČEZ a vysokému inkasu daně z příjmů právnických osob 180 miliard korun, přitom ještě v květnu byl schodek 271 miliard korun. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury by se i přes očekávané velké výdaje v posledních třech měsících roku mohlo podařit stanovený rozpočet splnit.

Na příští rok vláda schválila rozpočet, který počítá i po přijetí úsporných opatření se schodkem 252 miliard korun. To kritizuje jak opozice, tak exministr financí Miroslav Kalousek. „V žádném případě se nejedná o odpovědný rozpočet. Je to rozpočet, který extrémně zadlužuje budoucnost a silně podpoří inflaci. Ještě horší je střednědobý výhled na léta 2024 a 2025. Navrhované deficity 235 a 220 miliard jsou konsolidací jen kosmetickou, spíše jsou jen konzervací špatného hospodaření,“ reagoval Kalousek a připomněl, že ještě v květnu vláda tvrdila, že schodek v roce 2024 bude jen 210 miliard a nic většího by ve skutečnosti nebylo konsolidací.

Naprosto jiná čísla se ale řeší ve Spojených státech. Skupina Zerohedge na síti X (dříve Twitter) informovala, že celkový dluh USA před pár dny přesáhl 33 bilionů dolarů, přičemž tempo zadlužování je v poslední době opravdu zběsilé. Spojené státy se nyní zadlužují tempem 275 miliard dolarů za jeden den, což je dvakrát více, než je celkový dluh České republiky.

Celkový dluh USA, který se počítá již od vyhlášení republiky po válce o nezávislost, nyní činí 33 bilionů dolarů a za jeden měsíc se zvýší o další bilion dolarů. Celkový dluh České republiky od roku 1993 přitom činí oproti USA směšné tři biliony korun.

The US added - checks notes - $275 billion in debt in, uh, ONE DAY



Total US debt is now $33.442 trillion, hit $33 trillion just 2 weeks ago, and on pace to rise by $1 trillion in 1 month.



WTF is going onhttps://t.co/tOrhqmkFXL pic.twitter.com/w3qnBAIfLh