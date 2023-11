Fiala na sítích. Výsměch. Mlčím, ale nekecám, radí mu lidé

reklama

V rámci své týdenní cesty po subsaharské Africe se premiér Petr Fiala setkal v Abidžanu, největším městě Pobřeží slonoviny se svým protějškem, předsedou vlády Robertem Beugréem Mambéem, společně řešili mimo jiné podporu českých firem v Pobřeží slonoviny.

„V Abidžanu se nám podařilo významně podpořit především dopravní průmysl. Věřím, že přímo tady ve městě by mohly v blízké budoucnosti městskou dopravu zajišťovat autobusy IVECO české výroby. Udělali jsme některé kroky k tomu, aby se tento kontrakt podařilo dotáhnout do konce. Je tady obrovský zájem o spolupráci ve zdravotnictví, zemědělství, a jak se ukázalo, tak i v bezpečnosti v obranném průmyslu,“ uvedl premiér Fiala.

Jeho vyjádření na sociální síti ale vyvolalo obrovský poprask. Ve skutečnosti se premiér Petr Fiala chlubil firmou IVECO, ale jde o francouzskou firmu, která v České republice vyrábí v bývalé Karose.

Fiala tak lidem na sociálních sítích opět nabil munici a internet zaplnily vtipy.

Rýpnutí do dalšího z přešlapů předsedy vlády si neodpustil ekonom Pavel Šik. „Když to se řekne, nedělejte si z premiéra legraci. Když si z něho dělá legraci jeho vlastní PR tým, co mu píše posty na Twitter/X, když už tam teda jede a nic nezařídí, tak alespoň mlčím, ale nekecám,“ napsal na svůj facebook a poukázal na to, že za firmou Iveco stojí Francouzi.

Lidé se bavili i sdílením videem „českých autobusů IVECO v Africe, první speciální městská úprava Fiala Bus“.

„Premiérská SPECIÁLNÍ EDICE,“ popisuje Jan Kadlec záběr autobusu, z jehož oken vyskakují Afričané.

„Tak, pane profesore, ještě natočit film ‚Vzpomínky na Afriku‘ s Nutellou,“ rýpl si Petr Germanič do Fialova srovnávacího nákupu českých a německých potravin, kde v hlavní roli byla drahá Nutella.“

„Iveco není Česká firma, pane premiére, za jakou zemi jste tam byl?“ utahoval si z premiéra David Hromas.

„Výborně, díky za podporu českého exportu!“ nevycházel z údivu ze slov Petra Fialy komentující Jiří Stejskal.

Padlo podezření i na rozpolcenou osobnost Petra Fialy: „Není Fiala schizofrenik? Jeho komentáře jsou určeny jeho druhému já, neboť ostatní to vidí jinak,“ vtipkoval Jaromír Klozar.

„Tohle je fakt neštěstí“, „Ostuda“, konstatovali další diskutéři na adresu premiéra. Jiní zvolili vůči Fialovi ostřejší rétoriku a nazvali jej „idiotem“.

