Fiala naříkal na Trumpa a z Ameriky mu přišel drsný vzkaz

Donald Trump s velkou slávou oznámil „Den osvobození“ a vykřičel do světa, že Amerika už nebude na světě hodná. A okamžitě odpálil na veřejnosti celní bombu. Různě vysoká cla uvalil na téměř všechny země světa, včetně Velké Británie, kterou považuje za Spojeným státům relativně blízkou. Na ostrovní království uvalil jen desetiprocentní clo.

Mezi některá z významných cel patří 34 % na Čínu, 20 % na Evropskou unii, 24 % na Japonsko a 32 % na Tchaj-wan. Součet všech cel uvalených na Čínu činí 54 procent.

Anketa Má Andrej Babiš vaši důvěru? (Ptáme se od 25.3.2025) Má 82% Nemá 16% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 19012 lidí televizi Fox News svět vyzval, aby si Trumpův celní úder nechal líbit. „Vystříhejte se odvety,“ nechal se slyšet ministr. A hned svou myšlenku rozvedl. „Moje rada pro každou zemi právě teď zní, neprovádějte odvetná opatření. Pohodlně se usaďte, přijměte to a uvidíme, jak to půjde. Protože pokud sáhnete k odvetě, my zareagujeme a dojde k další eskalaci,“ řekl ministr ve středu v rozhovoru pro Special Report krátce po oznámení. „Pokud nebudete reagovat, pak je toto clo poslední,“ konstatoval.

„Tato cla zůstanou v platnosti, dokud prezident Trump nerozhodne, že hrozba, kterou představuje obchodní deficit a základní nereciproční zacházení, bude uspokojivě vyřešena nebo zmírněna,“ stojí v části zprávy Trumpovy administrativy. Prezident v něm také tvrdí, že cla zavedl proto, aby zvýšil konkurenceschopnost a bezpečnost samotných Spojených států.

Není bez zajímavosti, že Rusko je jednou z mála zemí, na kterou cla neuplatnil. Totéž platí např. o Kubě či o KLDR.

Český ministr pro Evropské záležitosti za STAN Martin Dvořák si tady neodpustil kritickou poznámku.

Ing. Martin Dvořák STAN



ministr pro evropské záležitosti Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Zatímco McDonaldovy a Heardovy ostrovy, kde žijí jen tučňáci a žádný obyvatel, jsou postiženy ‚recipročními‘ cly, na Rusko žádná nová cla uvalena nejsou. Opravdický ‚Den osvobození‘!“ vysmal se Trumpovi a jeho administrativě.

Zatímco McDonaldovy a Heardovy ostrovy, kde žijí jen tučňáci a žádný obyvatel, jsou postiženy “recipročními” cly, na Rusko žádná nová cla uvalena nejsou. Opravdický “Den osvobození”! ?? pic.twitter.com/7wIrM8kuLt — Martin Dvořák ?? (@_MartinDvorak) April 3, 2025

Bessent řekl hlavnímu politickému moderátorovi Fox News Bretu Baierovi, že cílem cel je připravit půdu pro dlouhodobý ekonomický růst.

Česko Trumpova celního hněvu ušetřeno nebylo. Český premiér Petr Fiala (ODS) dal najevo, že je počínáním 47. nájemníka Bílého domu zklamán.

„Nejlepší cla jsou cla nulová. Na to ale musí být dva, kteří mají vůli se dohodnout. Evropa je připravena s USA jednat, ale zároveň je připravena jasně odpovědět. My jsme tuto obchodní válku nevyvolali. Postup americké strany poškozuje každého občana České republiky a my to nemůžeme přejít mlčením,“ uvedl premiér Fiala.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nejlepší cla jsou cla nulová. Na to ale musí být dva, kteří mají vůli se dohodnout. Evropa je připravena s USA jednat, ale zároveň je připravena jasně odpovědět. My jsme tuto obchodní válku nevyvolali. Postup americké strany poškozuje každého občana České republiky a my to… — Petr Fiala (@P_Fiala) April 3, 2025

Bývalý ministr životního prostředí za ODS ve vládě Petra Nečase Pavel Drobil vyslal doporučení všem, kteří Trumpa dosud podporovali.

„Doporučuji všem těm klaunům, kteří tu několik měsíců šaškovali v červených kšiltovkách, aby se zvedli a jeli vysvětlit českým firmám, jak jsou americká cla úžasná a jak zato opět může Brusel. A jestli ten trip přežijí, o čemž pochybuji, tak ať zalezou na následující 4 roky do nejbližší příkopy!“ poznamenal Drobil.

Doporučuji všem těm ??, kteří tu několik měsíců šaškovali v červených kšiltovkách, aby se zvedli a jeli vysvětlit ???? firmám, jak jsou ???? cla úžasná a jak zato opět může Brusel. A jestli ten trip přežijí, o čemž pochybuji, tak ať zalezou na následující 4 roky do nejbližší příkopy! — Pavel Drobil (@PDrobil) April 3, 2025

Novinářka Lenka Zlámalová, která se dlouhodobě specializuje na ekonomická témata, však také upozornila, že EU vůči Spojeným státům uplatňovala cla nikoli nízká, takže se teď nelze divit, že Trump odpověděl.

„Dnes zde máme spoustu expertů na cla. Takže tady vstupní zdroje pro debatu. Každý může vidět rozdíl mezi cly, která uvaluje Evropská unie a Amerika. Pak se nemůžeme divit, že vyfasujeme reciproční cla. Zdroj: Světová obchodní organizace,“ napsala Zlámalová. A přidala čísla.

Dnes zde máme spoustu expertů na cla. Takže tady vstupní zdroje pro debatu. Každý může vidět rozdíl mezi cly, která uvaluje Evropská unie a Amerika. Pak se nemůžeme divit, že vyfasujeme reciproční cla. Zdroj: Světová obchodní organizace. pic.twitter.com/XmBiPenbmQ — Lenka Zlamalova (@ZlamalovaLenka) April 2, 2025

Na doplnění přidala ještě jeden graf.

„Amerika má skutečně cla nižší než drtivá většina jejich partnerů. S čestnou výjimkou Japonska a Tchaj-wanu. Tady řádně spočítaná průměrná cla, vážená skutečnou skladbou obchodu. Reuters a WTO asi z trumpovské propagandy nikdo neobviní,“ napsala k němu.

Amerika má skutečně cla nižší než drtivá většina jejich partnerů. S čestnou výjimkou Japonska a Tchaj-wanu. Tady řádně spočítaná průměrná cla, vážená skutečnou skladbou obchodu. Reuters a WTO asi z trumpovské propagandy nikdo neobviní. pic.twitter.com/bQr2qmMifq — Lenka Zlamalova (@ZlamalovaLenka) April 3, 2025

A publicista Michal Půr doplnil, že pokud to Trump takhle povede dál, na Tchaj-wanu nakonec ještě čínskou invazi uvítají.

„Jinak Tchaj-wan dostal cla 32 procent. Tam budou ještě tu čínskou armádu nakonec vítat,“ uvedl Půr.

Jinak Tchaj-wan dostal cla 32 procent. Tam budou ještě tu čínskou armádu nakonec vítat. — Michal Půr (@michalpur) April 3, 2025

Psali jsme: Já že končím? Elon Musk popírá „Už to běží.“ Podprahové jednání USA a Ruska Konec globalizace. Americká cla tu zůstanou, myslí si Mojmír Hampl „Známka toho, že USA opouštějí Ukrajinu.“ Ministr Hegseth nepřijede, bez náhrady