Fiala premiérem za každou cenu? „Rána“ kvůli článku 66. Zbytečné, zásadní chyba, soudí Tlustý. Koalicím se může vymstít

Politikům by doporučil opatrné našlapování, aby o menšinovou podporu veřejnosti nepřišli. Bývalý ministr financí za ODS Vlastimil Tlustý varuje před netrpělivými kroky kolem nemoci prezidenta Miloše Zemana a zbavování pravomocí, které by je mohlo připravit o důvěru Čechů.

Vlastimil Tlustý označil celé dění kolem prezidenta jako netrpělivou nechutnost. „Vnímám to jako netrpělivou nechutnost, protože si myslím, že to, oč jde – tedy jmenování nové vlády těch, co mají většinu v Poslanecké sněmovně – cílí k tomu, aby byla jmenována nová vláda Petra Fialy (šéf ODS, pozn. red.). K cíli se ale dá dostat i bez těchto netrpělivých nechutností," uvedl pro ParlamentníListy.cz. Je prý přesvědčen, že cílem je tedy co nejrychlejší vznik vlády s premiérem Petrem Fialou (ODS). „A dospěli k závěru, že toho musí docílit variantou, kterou bych označil za žravou, proto bych ji označil i za nechutnou a jsem přesvědčen, že k jejich cíli se dalo dojít pomaleji a bez této metody, kterou používají," uvedl.

K tomu podotkl, že prezident Miloš Zeman zatím svojí nemocí nečiní žádné obstrukce, které by odůvodňovaly aktivaci článku 66 ústavy. Podle ní může být hlava státu zbavena části pravomocí, pokud není schopna vykonávat svoji funkci. „Kdyby Zeman už pověřil Babiše (Andrej, ANO, pozn. red.) sestavením vlády, čímž by nerespektoval výsledek voleb, pak by tu nějaké záminky pustit se do žravé varianty byly. Ale oni nemají ani ty záminky. Tady vzniká vláda, která bude mít sice 108 hlasů ve Sněmovně, ale prokazatelně získala menšinu hlasů veřejnosti. Všechny předchozí vlády měly většinovou podporu veřejnosti ve volbách, což tato vláda nemá,“ vysvětlil Tlustý s tím, že by očekával opatrné našlapování politiků, aby o menšinovou podporu veřejnosti nepřišli.

Neprozíravé a netrpělivé

„To je zásadní chyba, které se politici dopouštějí. Oni si myslí, že teď začínají vládnout na věčné časy. Ale začínají vládnout ve velice složité ekonomické situaci a před sebou mají nepopulární kroky. Bude těžké, aby se odmluvili a ještě do toho netrpělivě zahájit zbavení výkonu pravomocí prezidenta… to je neprozíravé a netrpělivé,“ sdělil redakci. Počkal by i s vyšetřením Zemana lékařským konziliem, jak navrhuje například šéf lidovců Marian Jurečka, a to až do 8. listopadu podle toho, jak se zdravotní stav prezidenta vyvine a zda bude schopen učinit kroky, které učinit má. „Zbývá dva a půl týdne, já bych byl trpělivý a čekal, zda se ukáže, že prezident Zeman může konat a koná, anebo nemůže konat a nekoná. Ještě zbývá čas, z čehož vyplývá, že to, co udělali, je zbytečné, neprozíravé, netrpělivé a z mého pohledu odsouzeníhodné,“ domnívá se Vlastimil Tlustý.

Zároveň řekl, že podobné metody se dají odůvodnit, jsou-li k nim důvody. Zda nastane situace, která ospravedlňuje jejich chování, je dle jeho názoru předbíhání událostem. „Měli by počkat a nekoukal bych na protokoly lékařských vyšetření. Pro mě je rozhodující, zda prezident koná, ale z postupu, který zvolili senátoři, je jasné, že oni čekat nechtějí. Skoro se bojí, že Zeman bude konat. Kdyby se nebáli, zda bude konat, nebyla by zbrklost potřeba. Prostě by si počkali. Proč nepočkají?“ ptal se.

Hradní pánové nejsou žádní géniové

Chování kanceláře prezidenta a jejích představitelů vidí jako přinejmenším nešťastné. „Jestli je protizákonné, nechť se zjišťuje. Neznám podrobnosti, nemám hypotézu a nechci se pouštět do spekulací. Nechť je to vyšetřeno, ale že nejsou žádní géniové, se asi tušilo. Pokud by se prokázalo, že o zdravotním stavu mlžili, pak museli přesně vědět, jak na tom prezident byl. Kdyby existovala nahrávka – záznam, jak Zeman reaguje z nemocniční postele, pak by se to odhadlo, ale to nemáme. Máme písemné stanovisko, kterému můžu a nemusím věřit. Zkrátka bez faktického posouzení stavu prezidenta nejsem schopen říci, zda to byl dobrý nápad, nebo nebyl,“ řekl Tlustý ke skutečnosti, že zprávu o stavu prezidenta měl Vratislav Mynář už minulou středu, přesto následující den přivedl do Zemanova pokoje předsedu Sněmovny Radka Vondráčka, který dal Zemanovi podepsat dokumenty.



Zbytečný risk a žravá cesta

Sám Vlastimil Tlustý si myslel, že jsou politici z chystané pětikoalice chytřejší. „Když vzniká většinová vláda s menšinovou podporou veřejnosti, na krku má miliardové problémy a nepopulární kroky, protože někomu budou muset stamiliardy vzít, pak by taková vláda měla velice opatrně volit své kroky, aby nepoštvala drtivou většinou veřejnosti proti sobě. Zvykli jsme si na demonstrace Milionu chvilek, kam chodily desetitisíce lidí. Když budou dál hrát žravou variantu – a být mezi nimi, tak bych brzdil – mohou přijít demonstrace milionové. Zkouší, co kdo vydrží a úplně zbytečně riskují. Měli zachovat klid, chladnou hlavu a čekat do 8. listopadu. Když čekali na návrat do vlády osm let, tak by to těch 18 až 19 dní mohli vydržet,“ míní.

Na dotaz redakce, kdo se podle něj projevuje s chladnou hlavou a kdo ji naopak má horkou, odvětil: „Ti s chladnou hlavou, jsou-li nějací, nejsou vidět. Nejsou dotazováni, protože média mají ráda, jak pravila jedna redaktorka, stříkající krev z obrazovky, internetu a novin. Takže ti s chladnou hlavou nedostávají prostor a ti, co ji mají horkou, měli včera tiskovou konferenci ze Senátu. Kdysi jsem viděl film, jehož název přetransformuji: Bože, jak hluboko jste klesli,“ poslal Vlastimil Tlustý vzkaz těm, kdo se podle něj vydali „žravou cestou“.

