Fiala přivítal Markétu Vondroušovou. Ví prý, jak je tenis složitý

„Tenis mám rád, hraji ho rekreačně a vím, jak je to složité. Finálový zápas jsem sledoval v televizi a prožíval ho,“ pochlubil se Fiala. A přidal postřeh, že Vondroušová měla cestu Wimbledonem náročnější, protože byla nenasazenou hráčkou.

Zajímal se prý také o to, jaké má čtyřiadvacetiletá hráčka s kariérou další plány.

„Wimbledon je nejslavnější turnaj. Každý, kdo hraje tenis profesionálně, sní o tom, že by ho mohl někdy vyhrát. Podaří se to ale jen několika lidem v každé tenisové generaci. Je to obrovský úspěch a skvělá reprezentace českého tenisu a České republiky,“ řekl na tiskovém brífinku.

Hráčka vyjádřila svou radost ze „skvěle stráveného času“. S předsedou vlády si prý krásně popovídala.

Vondroušové po sobotní výhře blahopřála prakticky celá politická reprezentace. Prezident Petr Pavel tweetoval: „Neuvěřitelná cesta k historickému vítězství na Wimbledonu. Blahopřeji Vám, Markéto. Jsme na Vás pyšní.“

„Naprostá pecka! Další z řady českých vítězek Wimbledonu,“ ocenila Markéta Pekarová Adamová.

U občanských demokratů má ale tenis speciální pozici už od prvního předsedy strany Václava Klause, který byl tenistou tak vášnivým, že si na kurtu způsobil i několik úrazů.

Mirek Topolánek se s ministrem vnitra Ivanem Langerem zase rádi nechávali vidět v čestné lóži na Davis Cupu.

U současného kabinetu ale komentáře z Úřadu vlády do oblasti sportu vyvolávají občas rozruch. Mluvčí vlády Václav Smolka oslavil postup našich hokejistů do finále mistrovství světa do 20 let komentářem, že za Babišovy vlády žádný český reprezentační výběr nezískal medaili, zatímco za vlády Petra Fialy máme medaile už tři.

Touto jednoduchou statistikou, kterou si pověsil na svůj twitterový účet bez jakéhokoli smajlíku či náznaku recese, mluvčí znechutil i ty, kteří Fialovi normálně fandí.

Premiér Petr Fiala se jinak nechává vidět spíše mezi umělci, ve funkci pravidelně jezdí na filmový festival do Karlových Varů. Letos se zde pochlubil fotografií s Russelem Crowem.

Nice to meet you too Prime Minister.

What a beautiful country you have. https://t.co/5lnBOZMxYn — Russell Crowe (@russellcrowe) July 1, 2023

