Fiala promluvil. A začalo peklo. Jen Vystrčil přispěchal, jak se mu to líbilo

Premiér Petr Fiala byl hostem Partie v CNN Prima NEWS. Zkonstatoval, že už dříve měl veřejnosti oznámit, že předvolební sliby nemohou platit, když na Ukrajině začala válka, která ovlivnila celý svět. Tedy i Českou republiku. „Udělal jsem jednu chybu a jsem si toho vědom. Když Rusko zaútočilo na Ukrajinu, měl jsem jasně říct, že žádné předvolební sliby neplatí. Že je tu válka a budeme postupovat tak, abychom tím Českou republiku provedli. Snažil jsem se lidem poctivě říct, že sliby dodržíme. A to i přes mimořádné situace,“ řekl pro CNN Prima NEWS Fiala. „Jen teď někdo vezme volební program, strana 18, věta třetí a začne vyčítat, co jsme nesplnili,“ dodal.

Přitom to není ani měsíc, co premiér Petr Fiala na tiskové konferenci tvrdil, že vláda má splněno 93 % z programového prohlášení. „Bylo to řečeno s dobrým úmyslem. A třeba se i nepovedlo. Každému se něco nepovede. Ale to, že programové prohlášení vlády plníme, platí,“ sdělil předseda vlády.

A ukázal to i na svém přístupu k bývalému ministrovi pro místní rozvoj a digitalizaci Ivanu Bartošovi, kterého přes telefon vyhodil z vlády. Na to konto z vládní koalice odešli všichni Piráti. „Z digitalizace stavebního řízení jsem jako první vyvodil důsledky já,“ pochválil se Fiala za důslednost.

A že mají Češi příliš vysoké daně? To si Petr Fiala rozhodně nemyslí. „Říkat, že podnikatelé mají špatné podmínky kvůli nejdražším energiím, není pravdivé. Energie nejdražší nemáme, daně patří k nejnižším v Evropě,“ rozčílil se premiér. A neustále svá slova prokládal výzvou, abychom my Češi „přestali plakat“.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle Fialy je jeho vláda silně propodnikatelská. „Udělali jsme řadu opatření, která jsme podnikatelům slíbili a oni po nich volali. To se projevuje na ekonomickém růstu a ještě lépe to uvidíme v příštím roce,“ tvrdil přesvědčeně Fiala.

Ale všímá si i problémů. Ty ho chladným nenechávají. „Je to dáno tím, že jsme tři desítky let výrazně ekonomicky závislí na tom, co se děje v Německu. Máme nyní dvě možnosti. Buď si řekneme, že se s tím nic nedá dělat, anebo půjdeme alternativní cestou. Moje vláda jde tou alternativní cestou,“ ukázal svou politickou tvář Petr Fiala.

A pustil se i do opozičních stran. Ty jeho vládu měly v klíčových otázkách podpořit, a ne mu házek klacky pod nohy. „Opozice místo toho, abychom v těžkých časech táhli za jeden provaz, to okamžitě využila k vytváření blbé nálady a kritizování každého kroku, který jsme udělali. Měl jsem to říct, protože by to bylo poctivé,“ kritizoval premiér opoziční strany ANO a SPD.

Do budoucnosti se chce premiér proinvestovat. A to včetně vysokých investic do obrany. „Určitě chci, abychom podepsali smlouvu na dostavbu Dukovan. Chci, abychom pokračovali v tom rekordním tempu otevírání a zahajování dopravních staveb, pokud jde o dopravní infrastrukturu. Určitě budeme pokračovat v modernizaci armády. Tam díky tomu, že dáváme dvě procenta HDP do obrany, tak máme možnost provádět opravdu výraznou modernizaci armády,“ sdělil Fiala svou strategii.

Podle něho by se to vše dalo zvládnout, kdyby opoziční strany neobstruovaly. „Teoreticky to stihnutelné je, prakticky asi ne,“ zkonstatoval Fiala a mluvil o změně jednacího řádu Poslanecké sněmovny.

Slova premiéra Fialy se pak setkala na sociálních sítích s mnoha nepříliš pozitivními ohlasy.

„Ten člověk fantazíruje, až je to směšné. Bohužel je to premiér, tedy ta směšnost přechází v to, že je až nebezpečný. To, že jsme pro svět směšní, je dnes naprosto zřejmé,“ okomentoval vystoupení premiéra poslanec za SPD Jaroslav Foldyna.

Poznámky na nenaplněné předvolební sliby se premiérovi dostalo i od komentátora a glosátora Petra Holce. „,Když Rusko zaútočilo na Ukrajinu, měl jsem jasně veřejnosti říct, že žádné předvolební sliby neplatí,‘ řekl Petr Fiala. Nevíte někdo, jak s válkou na UA souvisí popření slibu, že nebude vládní penzijní loupež? Nebo zrada se zákazem spalovacích motorů? Anebo s migračním paktem? A co teprve škrtnutí 120 miliard na státních výdajích a dotacích a snížení počtu státních úředníků? Ten chorobný lhář a podvodník už se fakt jen chytá do vlastního dezinfa,“ okomentoval výkon premiéra Holec.

“Když Rusko zaútočilo na Ukrajinu, měl jsem jasně veřejnosti říct, že žádné předvolební sliby neplatí,” řekl @P_Fiala. Nevíte někdo, jak s válkou na UA souvisí popření slibu, že nebude vládní penzijní loupež? Nebo zrada se zákazem spalovacích motorů? Anebo s migračním paktem? A… — PetrHolec (@PetrHolec) January 12, 2025

A přišly pochybnosti, zda Fialova vláda nechystá další z mnoha zvyšování daní. „Fialovo vyjádření, že daně v ČR jsou příliš nízké, lze číst jen jediným způsobem: Fiala vydal jasný signál, že se ještě do voleb pokusí hrábnout do našich kapes ještě hlouběji. Je to vyjádření lupiče. Jenže problém je v tom, že občané se zkrátka rádi nechávají okrádat,“ okomentoval s obavami slova premiéra dlouholetý člen Svobodných Luboš Zálom.

Podle něho si lidé na podobné politiky – lupiče nemají zvykat a prostě je nevolit. „Můžu si teoreticky vzato stokrát přát, že takoví loupežníci si zaslouží pojít a zmizet ze světa – ale k čemu to je? I kdyby nakrásně příroda zařídila, že každý jeden lupičský politik pojde (vůbec by mi premiéra Fialy nebylo líto), problém není primárně v nich, nýbrž ve voličích, kteří vesměs předpokládají, že jejich kapsy musejí zůstat pro každého dalšího politického lupiče otevřené. Lidi – jsou to přece vaše peníze. Žádný Fiala nebo Babiš na ně nemají právo. Proč se necháváte tak snadno okrádat?“ ptal se Zálom.

Fialovo vyjádření, že daně v ČR jsou příliš nízké, lze číst jen jediným způsobem: Fiala vydal jasný signál, že se ještě do voleb pokusí hrábnout do našich kapes ještě hlouběji. Je to vyjádření lupiče.

Jenže problém je v tom, že občané se zkrátka rádi nechávají okrádat.

Můžu si… — Luboš Zálom (@luboszalom) January 12, 2025

Podle šéfredaktora Deníku TO jsme svědky manické fáze politika. „Předseda ODS a premiér Petr Fiala dnes v CNN Prima NEWS předvedl, jak vypadá manická fáze politika, kterého dohnaly vlastní lži, nesplněné sliby a neschopnost včetně neschopnosti vnímat realitu. Obsahy jednotlivých částí jeho monologů nejsou komentovatelné, nedávají smysl,“ napsal Stoniš.

Předseda @ODScz a premiér @P_Fiala dnes v @CNNPrima předvedl, jak vypadá manická fáze politika, kterého dohnaly vlastní lži, nesplněné sliby a neschopnost, včetně neschopnosti vnímat realitu.

Obsahy jednotlivých částí jeho monologů nejsou komentovatelné, nedávají smysl. https://t.co/H5PMbVLrZT — Marek Stoniš (@MarekStonis) January 12, 2025

Opoziční lídryně Alena Schillerová (ANO) si všimla, že premiér neumí ustát kritiku i upadající popularitu. „Premiér Petr Fiala neustál včerejší zprávu, že má u lidí menší důvěru než Vít Rakušan nebo paní Konečná. V CNN Prima NEWS dnes proto nevybíravě zaútočil nejen na sociologické agentury, ale i samotnou televizi za to, že dává prostor jeho kritice,“ myslí si Schillerová.

Premiér @P_Fiala neustál včerejší zprávu, že má u lidí menší důvěru než Vít Rakušan nebo paní Konečná. V @CNNPrima dnes proto nevybíravě zaútočil nejen na sociologické agentury, ale i samotnou televizi za to, že dává prostor jeho kritice.

Posuďte sami, v jaké křeči předseda… pic.twitter.com/jcARoqYK3k — Alena Schillerová (@alenaschillerov) January 12, 2025

„Prázdný a falešný Fiala. Vlastně smutný pohled na premiéra v Partii. Jednou na moderátorku útočí, jindy kličkuje před logickými otázkami jako zajíc a realitu katastrofálních výsledků vlády zakrývá prázdnými frázemi. Podle průzkumu, který si televize objednala, lakování narůžovo nefunguje,“ míní předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová.

Prázdný a falešný Fiala. Vlastně smutný pohled na premiéra v Partii. Jednou na moderátorku útočí, jindy kličkuje před logickými otázkami jako zajíc a realitu katastrofálních výsledků vlády zakrývá prázdnými frázemi. Podle průzkumu, který si televize objednala, lakování na růžovo… — Jana Maláčová (@JMalacova) January 12, 2025

„Vystoupení premiéra je zatím totální katastrofa…,“ zhodnotil vystoupení premiéra konzervativní komentátor Martin Schmarcz.

Vystoupení premiéra je zatím totální katastrofa... https://t.co/S75E1IJKiB — Martin Schmarcz (@mschmarcz) January 12, 2025

Nad změnou premiéra Fialy žasl i novinář Radek Bartoníček. „Dovolte mi jeden postřeh z právě běžící zajímavé debaty s premiérem Petrem Fialou na CNN Prima: Zaujalo mě, jak premiér svým způsobem zaútočil na tuto televizi, takto si ho nepamatuji. Nazval ji ,opoziční televizí‘, do určité míry jí vytkl, že dává velký prostor opozici, a nazval ji českou Fox News.

Samozřejmě si udělejte na debatu vlastní názor, přijde mi, že premiér reaguje podrážděněji na to, že moderátorka nasadila z jeho pohledu hodně kritický tón a držela se v první části průzkumů, které jsou pro premiéra, jeho stranu i koalici velmi nepříznivé,“ okomentoval premiérovu rétoriku Bartoníček.

Dovolte mi jeden postřeh z právě běžící zajímavé debaty s premiérem Petrem Fialou na CNN Prima: Zaujalo mě, jak premiér svým způsobem zaútočil na tuto televizi, takto si ho nepamatuji. Nazval ji "opoziční televizí", do určité míry ji vytkl, že dává velký prostor opozici a nazval… — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) January 12, 2025

„Toto ale není pravda, je to mystifikace! Sliby o nezvyšování daní či věku odchodu do důchodu sděloval premiér Fiala na konci roku 2022, tedy rok po volbách a devět měsíců po vypuknutí války na Ukrajině. Tudíž nejde o předvolební sliby, ale většinou i povolební…,“ poukázal na slova premiéra poslanec ANO Patrik Nacher.

Toto ale není pravda, je to mystifikace!Sliby o nezvyšování daní či věku odchodu do důchodu sděloval premiér Fiala na konci roku 2022, tedy rok po volbách a 9 měsíců po vypuknutí války na Ukrajině. Tudíž nejde o předvolební sliby, ale většinou i povolební… ??… — Patrik Nacher (@PatrikNacher) January 12, 2025

Po Elonu Muskovi pro Českou republiku dokonce začal volat skladatel a glosátor Ondřej Hejma.

„PARTIE O NIČEM. Po dlouhé době jsem investoval hodinu svého života do sledování této debaty. Nedozvěděl jsem se nic. Mlha, vata, polopravdy, úlisné sliby. Cesta ven z tohoto močálu jako by neexistovala... zavolejte Elona Muska!“ napsal Hejma.

A přece se premiérovi dostalo i slov zastání. Od jeho stranického kolegy a předsedy Senátu ČR Miloše Vystrčila. Ten na úvod svého hodnocení připomněl svá vlastní slova. „… Máme výdaje, o kterých se nepředpokládalo, že budou. Nejsme v normální situaci. V době, kdy vznikalo programové prohlášení, tady nebyla válka. Je to stejné, jako kdybyste si v baráku chtěla udělat sprchový kout a ubytování pro návštěvy, a pak vám barák vyhořel. Najednou opravujete rozbitou střechu. V takové situaci se nachází vláda… Tolik má zhruba rok stará citace (12. únor 2023) z Partie CNN Prima NEWS,“ napsal Vystrčil.

A chápe slova premiéra. „Jsem proto rád za dnešní jasná slova Petra Fialy, že bylo chybou, když vláda a její premiér ihned jasně nesdělili, že agresí Ruska vůči Ukrajině jsme se dostali a nadále jsme v situaci, kdy starost – zápas o naši bezpečnost musíme předřadit programovému prohlášení vlády,“ myslí si Vystrčil.

Podle Vystrčila musí mít každá vláda jako prioritu bezpečnost země. „Naše bezpečí musí mít přednost přede vším a je základní odpovědností vlády pro ni udělat maximum. Bez ohledu na nesplnění některých slibů, bez ohledu na pokles popularity či jiné důsledky,“ je si jistý Vystrčil. „Jsem velmi rád, že naše současná vláda se takto chová,“ dodal Vystrčil.

… “Máme výdaje, o kterých se nepředpokládalo, že budou. Nejsme v normální situaci. V době, kdy vznikalo programové prohlášení, tady nebyla válka. Je to stejné, jako kdybyste si v baráku chtěla udělat sprchový kout a ubytování pro návštěvy, a pak vám barák vyhořel. Najednou… — Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) January 12, 2025

Psali jsme: „Žábou na prameni je Pekarová.“ V Partii to bylo ostré Herec Trojan v Bratislavě nadával na Fica. Kavárna a Miroslava Němcová se rozplývají blahem „Jen seděla, podepisovala.“ Proč se firmy rády zbaví inkluze Ficova europoslankyně přeje von der Leyenové pevné zdraví. Aby mohla být řádně potrestána