Fiala řádil v ČT: Máme se sklonit před velmocemi a být v komunikaci opatrní? Ne! Rusko rozumí jen pozici síly

„Je to v pořádku a je to správná reakce a v tomto smyslu má vláda moji podporu,“ řekl Fiala v České televizi. „To, co udělali ruští agenti ve Vrběticích, to je něco, co se úplně vymyká všemu představitelnému, to není nějaký kyberútok nebo informační válka, tohle je státní terorismus na území jiného státu a na to musí přijít tvrdá reakce,“ má jasno Fiala.

Pojem státní terorismus je podle něj zcela adekvátním pojmenováním v rámci kauzy Vrbětice. „Nechápu, proč zprvu premiér Andrej Babiš tu věc bagatelizoval, i když se za to později omluvil, a dnes vláda věc označila za státní terorismus,“ pokračoval Fiala.

Za velký omyl šéf ODS považuje vyjádření některých bývalých diplomatů a jiných osobností, podle kterých je česká reakce příliš tvrdá a nepromyšlená. „Považuji za omyl slova teoretiků zahraničních vztahů, kteří říkají, že se musíme sklonit před velmocemi a být v komunikaci s nimi opatrní. Naopak, země jako Rusko rozumí jen pozici síly, kterou samo využívá, a vzájemnou komunikací bychom ničeho nedosáhli, spíše naopak,“ tvrdí Fiala.

„My musíme ukázat, že jsme země, která je suverénní a může se opřít o své spojence v EU a NATO, a jen když ukážeme, že jsme silná země, můžeme mít v Rusku nějaký respekt a znovu začít budovat vyrovnané vztahy. Protože kdo se ohne, v mezinárodní politice prohraje,“ má jasno Fiala.

Naše bezpečnost je podle něj jasně dána členstvím v NATO, bez něhož by se Rusko v našem regionu mohlo podle Fialy chovat mnohem agresivněji. „Ani si nechci představit, jak by se Rusko chovalo v tomto prostoru, kdybychom členy nebyli. Ti spojenci ale musejí přejít od podpůrných slov ke konkrétním činům a k tomu je zapotřebí aktivní české diplomacie a politiky, což trochu zatím postrádám,“ říká Fiala.

„Očekávám, že čeští politici a diplomati udělají v příštích dnech velkou informační kampaň, aby se spojenci vše dozvěděli a mohli reagovat a Rusko vidělo, že jsou naše aliance silné a stabilní. Jde o naši bezpečnost a do jisté míry i o to, co Rusku dovolíme, aby dělalo na území Evropské unie. My ale musíme o tu solidaritu a konkrétní kroky proti Rusku jasně požádat, jinak to spojenci neudělají, a to mi od naší vlády zatím chybí, takže v tomto moje kritika posledních dnů přetrvává. To naše vysvětlení a naše žádost, to musí být srozumitelné, aby mohli spojenci reagovat,“ požaduje od vlády více snahy Fiala.

Fiala také moc nechápe, proč mají Rusové čas až do konce května, aby snížili počet velvyslanců na českou úroveň. „Je to dost dlouho a v kontrastu s tím, co udělala ruská strana, která vyhostila dvacet českých diplomatů a dali jim na to jen 24 hodin. Ten konec května je mimořádně velkorysý a já tomu moc nerozumím,“ nechápe Fiala.

Důkazy jsou podle Fialy dostatečné a přesvědčivé a činnost zpravodajských služeb je v této věci výborná. „A já nechápu, proč někteří čeští politici ve veřejném prostoru diskreditují české tajné služby, to zavání ohrožováním bezpečnosti země,“ zazněla nakonec kritika zejména na adresu prezidenta Miloše Zemana, který ke kauze zatím mlčí.

