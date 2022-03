Fiala šampión. Po invazi Putina by vydrtil volby a vládl dál

V případě, že by se nyní konaly volby do Poslanecké sněmovny, vyhrálo by hnutí ANO Andreje Babiše. Získalo by 27,9 procenta, což je oproti únoru méně o 0,8 procenta. Stříbrnou příčku by získali občanští demokraté, třetí by skončili okamurovci. V případě součtu preferencí stran současné pětikoalice pak dojdeme k číslu 45,3 procenta. Průzkum se uskutečnil ve dnech 10.-16. března.

Jak vyplývá z aktuálního měření společnosti SANEP, volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky by nyní vyhrálo hnutí ANO se ziskem 27,9 %, což představuje oproti únoru tohoto roku pokles (0,8 %).

Na druhém místě by v březnu skončila Občanská demokratická strana v čele s premiérem Petrem Fialou, a to se ziskem 19,1 procent. Oproti minulému měsíci si tak občanští demokraté polepšili o 1,8 procentního bodu. Je zcela zjevné, že se v nynějších preferencích odráží celospolečenská nálada spojená s probíhajícím válečným konfliktem na Ukrajině. Nárůst preferencí největší vládní politické strany je spojen se současnou euforií Čechů, kteří chtějí jakýmkoli způsobem Ukrajině pomoci a vyjádřit tak svou solidaritu. Jak se však tento trend bude dále v budoucnu vyvíjet, to bude primárně záviset na tom, jakým způsobem se podaří vládní koalici právě v čele s občanskodemokratickým premiérem Petrem Fialou řešit důsledky konfliktu na Ukrajině na domácí politické scéně, píše společnost SANEP.

Třetí pomyslnou příčku v nynějších hypotetických volbách do Poslanecké sněmovny by nyní obsadilo hnutí SPD v čele s jejím předsedou Tomiem Okamurou, a to se ziskem 12,7 procent, což znamená oproti minulému měsíci nárůst voličských preferencí o 1,5 procentního bodu. SPD začíná růst i díky hlasům stran a hnutí, které se v minulých volbách do Sněmovny nedostaly a voliči, jejichž hlasy propadly, své preference teď směřují tam, kde budou vidět a kde budou moci v reálné politice najít své zastání.

Na čtvrtém místě by skončilo hnutí STAN pod vedením předsedy a současného ministra vnitra Víta Rakušana se ziskem 9,8 procent. Oproti výsledkům únorového měření by si tak toto hnutí polepšilo v současné době o 0,3 procentního bodu.

Pátou příčku by pak obsadila strana TOP 09 se ziskem 6,5 %.

Do Sněmovny by se v březnu dostali ještě Piráti, kteří by v nynějším průzkumu společnosti SANEP obsadili šestou příčku, a to s aktuálním ziskem 5,1 procent, což znamená pokles voličských preferencí oproti únoru o 0,1 procentního bodu.

Žádný jiný politický subjekt by se v současné době do Poslanecké sněmovny nedostal.

Na sedmém místě by v aktuálním měření skončila KDU-ČSL se ziskem 4,8 procent. Tříprocentní hranici by v březnu tohoto roku překročili ještě Svobodní se ziskem 3,4 procenta a na tříprocentní hranici by dosáhla ČSSD. Strana zelených by nyní získala 0,9 %.

