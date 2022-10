Fiala vám tajně bere peníze. Babiš s covidem tahá nové obvinění

reklama

Úvodem Andrej Babiš, který bojuje aktuálně s covidem, seznámil posluchače se svým zdravotním stavem. „No, léčím se, dostal jsem paxlovid. A k tomu ještě užívám různé vitamíny: céčko, káčko a déčko, zinek tady mám, a potom, jestli znáte, Maharishi Ayurveda,“ uvedl s tím, že jej velice těší vzkazy, které dostává, bylo jich dosud přes 5 000.

V izolaci bude do této středy, pak jej čekají další vyšetření. „Dočetl jsem se, že bohužel 70 % lidí v mém věku má čtrnáct dní po covidu fibrilace, tak musím ještě asi potom absolvovat nějaké vyšetření srdce. Takže mi držte palce. A díky moc za ty vzkazy. Moc mě to těší,“ doplnil.

Spolu s tím oznámil i posunutí oznámení o kandidátovi na prezidenta hnutí ANO. „Mělo to být ve středu 26., to ani není možné. Takže to bude až 31. října. Tisková konference, na které hnutí ANO oznámí svého kandidáta. Já myslím, že jako nejsilnější politické uskupení musíme mít kandidáta. Tak jsme se rozhodli ve hnutí,“ uvedl.

Následně se přesunul k politickým tématům uplynulého týdne. Poprvé vlastně za našeho předsednictví zasedala skutečná Evropská rada. K dohodě bohužel nedošlo, shrnul Andrej Babiš. „Dohodli se, že udělají nějaké analýzy, a vyzvali k nějaké solidaritě a mobilizaci finančních prostředků. Emisní povolenky, zase nic se nestalo,“ dodal k hledání celoevropského řešení v rámci energetické krize.

„Takže výsledek zase není žádný. A zase se čeká, že už pátá energetická rada, které předsedá pan ministr Síkela, to vyřeší,“ pokračoval Babiš s tím, že zatímco v Německu se snaží zavést opatření, která mají pomoct domácnostem i firmám, tak „naše vláda doposud nic neudělala“.

„Strategie spoléhat se na celoevropské řešení je špatná a nevěřím tomu. Ani těm společným nákupům plynu. Takže bohužel žádný výsledek. Pan premiér je samozřejmě vždycky spokojený, ale je to samozřejmě velký problém. A je jasné, že to celoevropské řešení se těžko najde,“ upozorňuje dále expremiér. Že dopady na naše firmy jsou obrovské, některé zavírají, některé dál křičí, aby vláda už konečně něco udělala.

Na domácí půdě se věnoval jednání Poslanecké sněmovny, konkrétně zrušení elektronické evidence tržeb (EET), které poslali poslanci do závěrečného třetího čtení. „Nechápu, proč z toho měli radost. Jsou na to pyšní, že vlastně zrušili EET, skvělý elektronický projekt, který přinesl do pokladny ročně třináct miliard,“ připomíná Andrej Babiš.

Otázkou podle Babiše je, jak to dopadne s rozpočtem 2023, kde samozřejmě hlavní příjem bude windfall tax, která podle jeho názoru v podstatě je „nesmyslná“. „Pětikoalice válcuje všechno. Ale to jejich vyjadřování, že jednou je to 2022, podruhé je to 2023, a ty obrovské dopady negativní na burze jsou neuvěřitelné,“ dodává Andrej Babiš.

Vláda má jednu z nejvyšších inflací v Evropě. „A strašně jí to vyhovuje,“ podotýká dále expremiér.

Připomíná článek od Lukáše Kovandy Inflace vládě pomůže stabilizovat veřejné finance, který je podle Babiše pravda. „Protože víte, v čem je ten fígl? Fígl je v tom, že vláda říká: my vám nenavýšíme daně. Ale tím, že nedělají nic proti inflaci, že ji nechtějí srazit, snížením DPH například nebo jinými možnostmi, tak, jak píše pan Kovanda, inflace je pro vládu svým způsobem užitečným pomocníkem. Dělá nevděčnou práci za ni. Ne nadarmo ekonomové hovoří o inflační dani.

„Takže tato vláda, vážení spoluobčané, vás danila tím, že nechá ty šílené ceny tak, jak jsou. Ceny potravin, ceny energií, všeho. A nedělají s tím nic, protože jim to vyhovuje. Protože čím vyšší inflace, tak samozřejmě tím oni mají vyšší příjem a de facto vás nepřímo zdaňují. Protože ty nárůsty některé jsou o desítky procent,“ upozorňuje Babiš.

„Takže ano, je to tak, inflace vládě vyhovuje, nic s ní nedělá. Ještě v minulosti měli tu drzost říkat, že tím, že jsme dali lidem peníze, že my jsme ji způsobili. Samozřejmě to není pravda, protože když jsme my dávali peníze, tak lidem rostly úspory. Díky bohu. Ještě že je mají, že ještě můžou nějakým způsobem fungovat,“ dodává bývalý předseda vlády.

