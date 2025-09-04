Fiala začal šťourat do programu ANO, to ho „sejmulo“ videem

Měsíc před volbami zveřejnilo hnutí ANO dlouho očekávaný předvolební program s podtitulem, „Pro váš lepší život“. Program obsahuje pět prioritních oblastí, jako jsou levné energie a s tím související odpor vůči emisním povolenkám ETS2 nebo Green Dealu jako celku.
Mezi další priority patří zdraví občanů nebo bydlení. „Radikálně zrychlíme stavební řízení, aby každý mohl mít dostupné a důstojné bydlení. Zajistíme státní podporu na hypotéky pro mladé rodiny s dětmi a mladým manželům bezúročné půjčky na první bydlení. Podpoříme také družstevní bydlení a výstavbu nájemních bytů,“ tvrdí hnutí ANO v programu.
Klíčovou oblastí je také sociální politika, která počítá s opětovným zastropováním důchodového věku na 65 let, a obnovení spravedlivých valorizací. V rámci programu „bezpečná země“ pak mimo jiné hnutí ANO chce prosadit přísný azylový zákon, založený na principu nulové tolerance nelegální migrace.
Program má celkově téměř 20 oblastí, vládní politiky ale zaujala zejména pasáž o prosazení celostátního referenda. „Prosadíme ústavní zakotvení celostátního referenda. Občané tak budou mít možnost přímo rozhodovat o klíčových otázkách veřejného zájmu a kontrolovat fungování demokracie,“ píše se v programu.
Je přitom známo, že klíčovými body programů opozičních SPD a STAČILO! je právě referendum o vystoupení z EU a NATO. Hnutí ANO v programu dodává, že „členství v Evropské unii a NATO je nezpochybnitelné“.
Právě pasáž s prosazením referenda pobouřila premiéra Petra Fialu. „Konečně je to černé na bílém. Jednou z předvolebních priorit ANO je prosazení zákona o referendu.
Ještě ani není po volbách a Andrej Babiš už prosazuje program Tomia Okamury a Kateřiny Konečné. Překvapivé to není, nebezpečné ano,“ varuje Fiala.
Program hnutí ANO okomentoval také ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). „Konečně známe program hnutí ANO. Nepřekvapivé: Jde o seznam slibů bez toho, kdo je reálně zaplatí. Žádná odpovědnost, jen snaha koupit si hlasy za cenu prázdné státní kasy. Tato budoucnost přinese dluhy, které budou splácet naše děti a vnuci.
A uzákonění referenda? To už se Andrej Babiš připravuje, že bude vládnout s komunisty a radikály z SPD,“ má jasno Výborný.
V rámci zveřejnění programu hnutí ANO ale bylo zveřejněno i předvolební video, které si Fiala a spol. za rámeček určitě nedají.
„Za čtyři roky se toho hodně změnilo, zapomnělo se na to nejdůležitější. Na vás, kteří ráno vstáváte, abyste pracovali pro ostatní, pro Česko. Na vás, kteří vychováváte děti, na vás, kteří pomáháte druhým, na vás, kteří jste celý život budovali tuto zemi,“ tvrdí se ve videu, které je sestřihem setkání Andreje Babiše se zástupci zaměstnání jako učitelé, hasiči nebo zdravotníci.
„Místo toho, aby si vás vážili, začali vás zatracovat. Když jste se odvážili říct pravdu, nazvali vás dezoláty nebo extremisty. Místo toho, aby vám mocipáni pomáhali, začali vám házet klacky pod nohy,“ připomíná se ve videu, že podle mnohých dochází k omezování svobody.
„Neustále vás jen straší. Jsme přitom sebevědomý a schopný národ a podle toho by se k nám měli chovat. Vím, že toho už máte dost. Ale teď to může skončit,“ říká nakonec sám Babiš a vyzývá občany k volbě hnutí ANO.
autor: Jakub Makarovič