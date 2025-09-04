Fiala začal šťourat do programu ANO, to ho „sejmulo“ videem

04.09.2025 14:05 | Monitoring

Hnutí ANO představilo program pro říjnové volby do Poslanecké sněmovny. Hlavními prioritami je podpora bydlení, spravedlivé důchody, levnější energie nebo přijetí opatření proti nelegální migraci. Součástí obsáhlého programu je i zmínka o prosazení celostátního referenda. To neuniklo pozornosti premiéra Petra Fialy, podle nějž hnutí ANO už před volbami prosazuje program SPD a STAČILO!, což je „nebezpečné“.

Fiala začal šťourat do programu ANO, to ho „sejmulo“ videem
Foto: David Hora
Popisek: Andrej Babiš a špičky ANO v Českých Budějovicích

Měsíc před volbami zveřejnilo hnutí ANO dlouho očekávaný předvolební program s podtitulem, „Pro váš lepší život“. Program obsahuje pět prioritních oblastí, jako jsou levné energie a s tím související odpor vůči emisním povolenkám ETS2 nebo Green Dealu jako celku.

Mezi další priority patří zdraví občanů nebo bydlení. „Radikálně zrychlíme stavební řízení, aby každý mohl mít dostupné a důstojné bydlení. Zajistíme státní podporu na hypotéky pro mladé rodiny s dětmi a mladým manželům bezúročné půjčky na první bydlení. Podpoříme také družstevní bydlení a výstavbu nájemních bytů,“ tvrdí hnutí ANO v programu.

Klíčovou oblastí je také sociální politika, která počítá s opětovným zastropováním důchodového věku na 65 let, a obnovení spravedlivých valorizací. V rámci programu „bezpečná země“ pak mimo jiné hnutí ANO chce prosadit přísný azylový zákon, založený na principu nulové tolerance nelegální migrace.

Program má celkově téměř 20 oblastí, vládní politiky ale zaujala zejména pasáž o prosazení celostátního referenda. „Prosadíme ústavní zakotvení celostátního referenda. Občané tak budou mít možnost přímo rozhodovat o klíčových otázkách veřejného zájmu a kontrolovat fungování demokracie,“ píše se v programu.

Je přitom známo, že klíčovými body programů opozičních SPD a STAČILO! je právě referendum o vystoupení z EU a NATO. Hnutí ANO v programu dodává, že „členství v Evropské unii a NATO je nezpochybnitelné“.

Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Právě pasáž s prosazením referenda pobouřila premiéra Petra Fialu. „Konečně je to černé na bílém. Jednou z předvolebních priorit ANO je prosazení zákona o referendu.

Ještě ani není po volbách a Andrej Babiš už prosazuje program Tomia Okamury a Kateřiny Konečné. Překvapivé to není, nebezpečné ano,“ varuje Fiala.

 

 

Program hnutí ANO okomentoval také ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). „Konečně známe program hnutí ANO. Nepřekvapivé: Jde o seznam slibů bez toho, kdo je reálně zaplatí. Žádná odpovědnost, jen snaha koupit si hlasy za cenu prázdné státní kasy. Tato budoucnost přinese dluhy, které budou splácet naše děti a vnuci.

A uzákonění referenda? To už se Andrej Babiš připravuje, že bude vládnout s komunisty a radikály z SPD,“ má jasno Výborný.

 

 

V rámci zveřejnění programu hnutí ANO ale bylo zveřejněno i předvolební video, které si Fiala a spol. za rámeček určitě nedají.

„Za čtyři roky se toho hodně změnilo, zapomnělo se na to nejdůležitější. Na vás, kteří ráno vstáváte, abyste pracovali pro ostatní, pro Česko. Na vás, kteří vychováváte děti, na vás, kteří pomáháte druhým, na vás, kteří jste celý život budovali tuto zemi,“ tvrdí se ve videu, které je sestřihem setkání Andreje Babiše se zástupci zaměstnání jako učitelé, hasiči nebo zdravotníci.

„Místo toho, aby si vás vážili, začali vás zatracovat. Když jste se odvážili říct pravdu, nazvali vás dezoláty nebo extremisty. Místo toho, aby vám mocipáni pomáhali, začali vám házet klacky pod nohy,“ připomíná se ve videu, že podle mnohých dochází k omezování svobody.

„Neustále vás jen straší. Jsme přitom sebevědomý a schopný národ a podle toho by se k nám měli chovat. Vím, že toho už máte dost. Ale teď to může skončit,“ říká nakonec sám Babiš a vyzývá občany k volbě hnutí ANO.

Psali jsme:

Babiš zmlácen odpůrcem. Ne všichni ale útok odsoudili. Naopak
Gregor hřímal ve studiu: Zlo nepřichází od Orbána, ale od Leyenové
Referendum jsou hra se sirkami? A co volby? Lipavský vyděsil Vondráčka
Změna režimu: Jako u Orbána? V Příčovech padl návrh

 

Zdroje:

https://twitter.com/MarekVyborny/status/1963559026043859406?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/P_Fiala/status/1963555513594962302?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.anobudelip.cz/file/edee/ke-stazeni/volebni-program-2025.pdf

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , EU , Fiala , NATO , referendum , Výborný , ANO

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měli by mít občané právo rozhodovat ve všeobecném referendu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Jakub Makarovič

Mgr. Bc. Vít Rakušan byl položen dotaz

koalice

Spolupráci a ANO vylučujete, ale s Piráty podle všeho ne. Vy je po tom všem považujete za spolehlivé koaliční partnery? A jak řeší naše problémy fakt, že jste se vy politici vlastně rozdělili na dva tábory a nejste mezi sebou schopni nejen shody, ale i třeba kompromisu? Pak to dopadá tak, že jak se ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Petr Fiala jen těsně utekl z lopaty Miroslavu Sládkovi

12:51 Petr Fiala jen těsně utekl z lopaty Miroslavu Sládkovi

Pomyslnému hrobníkovi z lopaty možná utekl premiér Petr Fiala. Jen málo scházelo k tomu, aby při vol…