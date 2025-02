Fialovi nic neřeknou, nebude vědět. Macinka o tom, jak vnímají našeho premiéra

Ve studiu XTV přišla na přetřes také zelená politika Evropské unie. „Donald Trump mění pohled českých politiků na Green Deal,“ poznamenal moderátor Luboš Xaver Veselý v pořadu Podtrženo, sečteno.

„Je hezké, že ten STAN pořád drží tu svoji zelenou basu. To je správně, aby lidi viděli, že jestli je dneska u nás někdo zelený šílenec, který nám chce zničit průmysl, ekonomiku, znásilnit školství, bankovnictví, daňový systém – prakticky úplně všechno – jenom kvůli tomu, abychom za pět set let neuhořeli, tak je to Vít Rakušan a hnutí STAN, Danuše Nerudová a další,“ míní Petr Macinka, předseda strany Motoristé sobě.

Green Deal je podvod

Voliči hnutí STAN by podle něj měli vědět, že STAN je zelená, progresivistická politická síla, která nám chce zničit průmysl, vzít nám korunu i právo veta. „A Fiala se posunul do míst, kde STAN je už dávno,“ domnívá se mladý politik a nastávající otec. Green Deal podle něj dostal konkrétní obrysy právě díky Petru Fialovi a jeho předsednictví v Evropské radě.

Zato strana Motoristé sobě podle svého předsedy Macinky udržuje dlouhodobě konzistentní postoj, že Green Deal je podvod a že nic takového se nemělo nikdy stát. Pokud se Motoristé sobě dostanou k moci, cokoliv z Green Dealu půjde zrušit, tak se to zruší. Česká republika by měla udělat to, co udělal Donald Trump, a vystoupit z pařížské klimatické dohody.

„To je to nejjednodušší, co se dá udělat. Green Deal je nástroj k naplnění nějakých závazků, které jsme si na sebe vzali, když jsme přijali pařížskou klimatickou dohodu. Tam jsou ty závazky popsané a Green Deal je cestou, jak se k nim dostat. Takže když zrušíte ten zdroj toho zla, tak se vám bude snáze opouštět nástroje, které vedou k něčemu, k čemu jste se nezavázal,“ vysvětlil Macinka moderátorovi.

Petra Fialu můžeme informovat

K telefonátu prezidentů Donalda Trumpa a Vladimira Putina se předseda strany Motoristé sobě vyjádřil: „Že spolu mluví tito dva velcí hráči, je určitě pro svět dobře. Oba dva jsou dostatečně sebevědomí na to, aby si drželi pozice, které si držet chtějí. Myslím si, že na tom trošku prodělává Evropa. Z Evropy tam jaksi nikdo moc není, ale můžeme si za to sami.“

Na otázku, zda bude setkání těchto dvou mocných mužů přítomen ještě nějaký další významný státník, jako je například Petr Fiala, Macinka odpověděl, že je to vyloučeno. Premiér Česka se podle něj o schůzce ani nedozví předem, na rozdíl od maďarského premiéra Viktora Orbána. „A od toho se to dozvíme my,“ upozornil Macinka na členství ve společné frakci europarlamentu Patrioti sobě. „My to pak můžeme Fialovi říct, kdyby ho to zajímalo,“ dodal.

Řada lidí si ukončení války nepřeje

Moderátor Luboš Xaver Veselý se zajímal, co se stane, až se Trump s Putinem sejdou. „Skončí druhý den válka na Ukrajině?“ chtěl vědět.

„Teoreticky by se mohla zastavit,“ míní Macinka, „což je asi to, co by nám mohlo stačit. Zbytek už je na nich. Pokud se válka zastaví, přestane se střílet a vyhlásí se příměří, bude to určitě pozitivní. Ale je otázkou, co na to Ukrajinci.“

Řada lidí si podle něj ukončení války nepřeje a chtějí, aby pokračovala. „Říkají: ‚Přece to není spravedlivé.‘,“ zopakoval argument, který slýchá. „Já jsem spravedlivou válku nikdy neviděl. Také se mluví o tom, že je to nový Mnichov – 1938. O nás bez nás. Já vyvracím tezi o Mnichovu, tehdy to opravdu bylo o nás bez nás. Ukrajina je plně materiálně, finančně a vojensky závislá na pomoci od Západu. Bez Západu by Ukrajina dnes už neexistovala. Tím úplně padá teze o novodobém Mnichovu. To přece není bez nás, když tam tak masivně pomáháme, posíláme stovky miliard. Právě proto, že tam tak moc pomáháme, měli bychom si nárokovat pozici, která bude usměrňovat jednání nebo chod války k tomu, aby ten konflikt bylo co nejdřív aspoň zastaven,“ soudí Macinka.

Mezi migranty proudícími do Evropy jsou i teroristé

Předseda strany Motoristé sobě se vyjádřil také k tragédii v Mnichově, kde do davu lidí vjel autem afghánský mladík volající Alláhu Akbar. „Kolikátý je to už takový čin?“ položil Macinka řečnickou otázku a připomněl, že v časech uprchlické krize Němci říkali: „My to zvládneme.“ A dodal: „Za deset let se v Německu ještě nenašel nikdo, kdo by řekl: ‚My to nezvládáme.‘ Jediný, kdo to v Německu říká, je AfD, politická strana, která je démonizovaná a ostrakizovaná, ničená, vysmívaná, protože se jí bojí.“

Připomněl také, že 23. února budou v Německu volby. „Viděl jsem první pozitivní náznak, ale nevím, jestli to bude něco znamenat, kdy německý Bundestag hlasoval o migraci... Toto je dopad masové migrace, kterou způsobili Němci do celé Evropy. Proudí miliony lidí z Blízkého východu a ze severní Afriky a mezi těmi lidmi, kteří jsou nezkontrolovaní, jsou džihádisté, teroristé, kteří nás nenávidí, chtěli by nás všechny pozabíjet, a to ještě brutálním způsobem,“ varuje Macinka.

