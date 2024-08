Fialovo zadlužení. „Za Babiše to bylo horší,“ řekl premiérův poradce

Schodek rozpočtu na konci července přesáhl 192 miliard korun. Je to moc? Nebo je to málo a vláda Petra Fialy (ODS) by mohla dluhy ještě zvýšit a získané peníze využít na oživení churavějící české ekonomiky? Guvernér České národní banky Aleš Michl na tiskové konferenci varoval, že česká ekonomika rozhodně nefunguje tak dobře, jak by mohla a hned vysvětlil proč. „Proti jejímu výraznějšímu oživení působí zejména utlumená důvěra domácností a firem v ekonomický vývoj.“

Michl v této souvislosti prohlásil, že spotřeba domácností ještě nedosáhla předcovidové úrovně.

Poradce premiéra ekonom Štěpán Křeček také označil míru schodku za vysokou, ale obratem dodal, že hospodaření státu se začíná zlepšovat. „Jsem tád, že alespoň jdeme po správné cestě,“ zdůraznil.

Novinář Tomáš Holub ze serveru Seznam Zprávy, který se dlouhodobě věnuje i stavu české ekonomiky, připomínal, že v Polsku či v Maďarsku si také naplánovali nějaké schodky, ale nedodrželi je a podle publicisty by bylo pozitivní, kdyby čeští ministři dokázali dodržet to, k čemu se vlastně zavázali.

Poté se ke slovu opět dostal Pilný a dál se mračil. Zdůrazňoval, že to nevidí zdaleka tak růžově jako Křeček.

„My se musíme podívat také na ty země, které mají deficit možná větší, ale mají postavené silnice, mají energetickou infrastrukturu. Tohle všechno my musíme vybudovat. Kde vezmeme peníze na jaderné elektrárny, kde vezmeme peníze na vysokorychlostní tratě, a tak dále?“ ptal se. „Kdybychom si půjčovali na tohle, tak to dává nějaký smysl, ale my to prostě projíme,“ rozčiloval se Pilný.

Křeček okamžitě oponoval, že zadlužení Česka vzrostlo o 2 procentní body v celkovém zadlužení země, a to v době, kdy Česko trápila vysoká inflace, energetická krize, EU pociťuje důsledky ruského vpádu na Ukrajinu, a tak dále. A přitom vláda Petra Fialy vložila do peněz více investic než předchozí vláda Andreje Babiše. „Kdybychom zprůměrovali daňovou kvótu, tak je menší, než byla za vlády Andreje Babiše (ANO),“ upozorňoval Křeček.

Pilný označil za velkou chybu zrušení superhrubé mzdy, na kterém se podíleli ODS, ANO, komunisté i SPD, čímž státní rozpočet přišel asi o 100 miliard. Křeček okamžitě kontroval, že snížení daní pomohlo zaměstnancům. Divákům také připomínal, že vládu tvoří pět koaličních stran, takže trvá, než se dohodnou a než se obrousí hrany. On osobně by si prý dokázal představit rychlejší ozdravování financí, ale politická realita je taková, jaká je. Pilný s Holubem se však shodli na tom, že vláda mohla vylepšit situaci českého rozpočtu rychleji, a to především v roce 2022, který nebyl volební. V onom roce podle nich vláda neudělala dost.

„Z novinářského hlediska je to samozřejmě takřka zločin, protože politika má být transparentní. Zvláště rozpočtová politika. Takže já bych tam neviděl žádnou omluvu. Vlastně je to takové celé trapné, protože samozřejmě že se novináři mohou těch úředníků zeptat, jaký je ten rozpočet a který z ministrů chce přidat nejvíc, takže to, že tam jsou nadpožadavky 300 miliard, což je částka, která nebyla u žádného jiného rozpočtu,“ upozorňoval Holub s dovětkem, že by měla existovat veřejná kontrola nad sestavováním rozpočtu.

Další problém je podole něj v tom, že česká ekonomika ve svém druhém čtvrtletí spala a je otázka, zda se vůbec probudí ve druhém pololetí. „Němci už hlásí, že se jejich ekonomika neprobudí,“ podotkl.

Křeček prohlásil, že i tak se dají najít nějaké důvody k optimismu, protože ČNB říká, že v příštím roce bude ekonomický růst téměř tříprocentní. A vedle toho tu máme růst reálných mezd, které netlačí tu inflaci, ale podpoří to tu spotřebu,“ upozorňoval poradce premiéra Fialy.

Pilný opět nebyl nijak optimistcký. Varoval, že německé ekonomice se opravdu nedaří, což nás negativně ovlivní a k tomu ještě existují prvky, kterými si kazíme domácí ekonomiku. Ať už jde o opatření na trhu práce, nebo nesmyslné přebírání některých směrnic EU do českého právního systému.

Ten výhled je prostě takový, že tady bude určitá stagnace, nebo se to bude zhoršovat.

