Fialovy sliby se nekonají. Pozdvižení ve sněmovní lavici po textu PL

reklama

Ceny potravin v českých supermarketech se v posledních dvou letech prudce zvedly, a přestože již začínají potraviny v několika posledních měsících zlevňovat, lidé si v obchodech žádného výrazného zlevňování nevšímají a i premiér Petr Fiala (ODS) uvádí, že je tempo poklesu cen příliš nízké. „Ceny potravin musejí být nižší,“ sdělil ministerský předseda začátkem září poté, co ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) jednal se zástupci osmi největších obchodních řetězců a zástupci Svazu obchodu a cestovního ruchu.



Podle Fialy tehdy vláda nalezla se zemědělci, potravináři a řetězci společnou řeč. „Dostalo se nám ujištění, že ceny potravin budou nadále klesat a že se pozitivně projeví to konkrétní opatření, které vláda udělala, které máme v ozdravném balíčku, a to je to, že jsme potraviny přesunuli do snížené DPH. Dostalo se nám ujištění, že to bude mít konkrétní dopad na ceny potravin, na to, za co si lidé budou kupovat potraviny v obchodech,“ sdělil Fiala.

Psali jsme: Tvrdá data. Za 87 Kč eidam dodán, za 198 prodán. Mléko: Z 10 Kč je 22,60. Brambory, maso...

Jak informuje server ParlamentníListy.cz, situace se ale ani za dva měsíce nezlepšila, a zatímco na straně zemědělců došlo k požadovanému zlevňování, v obchodech se potraviny nadále mírně zdražují. Podle dat Českého statistického úřadu zemědělci meziročně zlevnili své produkty v září až o 13,4 procenta. Potraviny však i přesto spotřebitelům meziročně zdražily v září o šest procent.

Anketa Vítáte konsolidační balíček, který vláda protlačila Sněmovnou? Vítám 2% Nevítám 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 22156 lidí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE