Fialův úvěrový podvod. „Peníze z okna.“ Šmucler v XTV rozjel show

Prezident České stomatologické komory po čase vystoupil v internetové televizi XTV a konstatoval, že válku na Ukrajině teď rozhodují generálové. „Mně je líto těch kluků, co umírají někde na Donbasu,“ konstatoval.

Kroutil hlavou nad slavným brankářem z Nagana Dominikem Haškem, který se ostře vymezil proti tenistkám z Ruska a Běloruska, jimž česká vláda znemožnila startovat na turnaji v Praze.

„Od člověka, který byl v KHL, přičemž KHL vznikla jako propagace Ruska … a oni si za velké peníze koupili Dominika Haška a on tam tak rok byl za ty velký peníze, ale teď kritizuje tenistky. Kdyby ještě řekl, že miliony dolarů, které tam vydělal, pošle Zelenskému, ale proč se vytahuje na ty ruské tenistky, já nevím, kolik jim je, to budou ještě děti, které hrají tenis, … to je prostě srabácký,“ nechal se slyšet Šmucler.

Jedním dechem dodal, že i komunistický režim, ve kterém se Hašek narodil, nechat popravit Horákovou a on jako hokejista by mohl říct, že se smrtí Horákové nemá nic společného.

Pokud jde o situaci v české společnosti, podle Šmuclera je třeba se starat o to, aby všechny děti na počátku měly stejnou startovní čáru. „A všichni víme, že tohle Česká republika nedělá,“ upozornil Šmucler s tím, že v některých čtvrtích českých měst jsou lepší školy, než v jiných. Někteří rodiče si mohou dovolit platit svým dětem lepší vzdělání. Takže je jasné, že startovní čára není pro všechny stejná.

Podle Šmuclera se také ukazuje, že Česko tak úplně neexceluje při řešení projektů, které jsou během na dlouhou trať. „Plánování bylo sprosté slovo po revoluci. Věci jako obrana nebo doprava prostě vyžadují domluvit se s opozicí. Tady jsou dvě důležité věci. Je asi jedno, co, kdo, kde plácnul, i když mně by se asi líbilo, kdyby nedělali bizarní show v neděli v poledne. A já myslím, že kdyby se tohle dělo ve firmě, tak by vedení řeko: heleďte Fialo a Babiši, buď začnete spolupracovat, nebo poletíte oba. A já myslím, že přesně tohle by si měl říct český národ,“ konstatoval Šmucler.

Upozornil, že v USA, v Japonsku a v mnoha jiných zemích staví dálnice podstatně rychleji. Rychleji staví i v Polsku, „My to jako nedokážeme?“ kroutil Šmucler hlavou nad výroky Fialovy vlády, že budeme patřit ke špičce v dopravě a ve zbrojním průmyslu.

Šmuclerovi se zdá, že místo dopravním projektům se tu mnoho pozornosti věnuje nevládním neziskovým organizacím, jako je Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty. „Teď jsem četl, že oni jsou před krachem, ani se nedivím, že za to všechno, co tu dělali, jim nikdo nechce platit,“ prohlásil Šmucler.

Jedním dechem dodal, že existují i prospěšné neziskové organizace, které slouží na podporu sportu.

Stát si podle Šmuclera půjčuje na kde co, ale jemu osobně se zdá, že vláda vyhazuje peníze oknem, načež ztrácí kredibilitu na finančních trzích a aby se to zamaskovalo, půjčuje si vláda v Praze přes EU. „To, co je trest za to, že vyhazujeme peníze z okna, je to, že ztrácíme kredibilitu na úvěrovém trhu a přes Evropskou komisi je to levnější. Je to trochu forma úvěrového podvodu,“ vyjádřil svůj názor Šmucler. Jedním dechem dodal, že všechny tyto půjčky se budou muset splatit.

Pár slovy zhodnotil i řeči o tom, že vláda v USA má k dispozici tělo mimozemšťana a některé mimozemské stroje. Při slyšení v americkém Kongresu to řekl bývalý člen vládní pracovní skupiny David Grush. Šmucler byl však se slovy bývalého zpravodajce rychle hotov.

„Když je někdo bývalý špion, tak to vůbec neznamená, že bude už teď mluvit pravdu, ne?“ vyřídil téma Šmucler.

