Fico a Ukrajina. Policie teď urážky neřeší. Rajchl vytáhl i slova Fialy

„Policejní orgán si je vědom tenké hranice mezi svobodou projevu a možným jednáním, které tuto hranici překračuje a na které je třeba reagovat prostřednictvím trestního práva jakožto prostředku ultima ratio. Vzhledem k uvedenému se podáním komplexně zabýval tak, jak je uvedeno výše, načež dospěl k závěru, že se v daném případě jedná pouze o vlastní vyjádření uživatele sociálních sítí a na diskusních fórech na veřejné síti internet, které lze podřadit pod svobodu projevu, která je zakotvena v článku 17 Listiny základních práv a svobod, kdy každý má právo vyjadřovat své názory způsobem, který považuje za vhodný a který nepřekročí ústavní a zákonná omezení,“ zní ve vyrozumění, které Rajchl obdržel od policie, jež sdělila, že příspěvky z diskusí týkající se atentátu na Fica nenaplňují protiprávní jednání.



„Tak tohle tady dámy a pánové, já dva roky píšu na všechny soudy a všechny orgány, které tady stíhají lidi, kteří se vyjadřovali ke konfliktu na Ukrajině oponentním způsobem, než je oficiální vládní,“ poznačil právník a předseda strany PRO. Trestní právo by podle něj mělo řešit pouze případy, kdy názory překračují zákonné hranice a vybízejí například k násilí či nenávisti.

„Takže tady v tom případě, kdy někdo píše: ‚Pic ho!‘, ‚zastřelit takovou svini, to je na metál‘, ‚měl mířit výš‘, ‚Kdo bude příště? Bude to Bureš? Bude to Rajchl?‘ a tak dále – tak to je prosím vás v pořádku. Tam podle české policie není podnět k nenávisti, tam není podnět k násilí, zatímco, když někdo napsal, že Putin vstoupil na Ukrajinu oprávněně a denacifikuje Ukrajinu, tak to je všechno v pořádku. Najednou to není ústavní právo. Najednou to není svobodný názor. Nejednou je to trestněprávní rovina. A mám v této rovině celou řadu klientů, kterou v těchto věcech zastupuju,“ poukázal Rajchl.



Míní, že schvalování střelby na slovenského premiéra je z hlediska společenské škodlivosti „daleko horší“: „Protože to, že schválíte – a já to nechci zlehčovat –, že Rusko vstoupilo na území Ukrajiny, tím těžko podnítíte, aby udělal to samé. Nepředpokládám, že nějaký jiný stát čte naše komentáře na Facebooku a říká si: ‚Jé, ti Češi to schvalujou, tak já jdu taky napadnout nějakou další zemi…‘ To opravdu nehrozí.“



Podle Rajchla však naopak někoho mohou motivovat komentáře schvalující útok na Fica k tomu, aby podobný čin uskutečnili vůči jiné osobě. „To je přece něco naprosto šíleného, jestli se chceme smířit s tím, že spravedlnost v naší zemi totálním způsobem zemřela – protože základem spravedlnosti je rovnost před zákonem,“ podoktl a jmenoval, že u člověka, který pod příspěvek Milionu chvilek napsal, že „aspoň už ví, kam má jít s kulometem“, druhý den policie „klepala na dveře“.

Fotogalerie: - Zbraně ve sněmovně

Upozornil též na příspěvky premiéra Petra Fialy, v nichž se zastával Izraele a jeho operace v Pásmu Gazy. „Když dva dělají totéž, tak na jedné straně se to omlouvá, že je to v pořádku a je to děláno pro ten druhý národ, a na druhé straně to je neospravedlnitelná a neodůvodněná agrese. Já říkám, že tohle je rozklad spravedlnosti a demokracie v České republice,“ míní Rajchl s tím, že lidé podle něj nemají rovný přístup ke spravedlnosti a „ten, kdo je na straně vlády, může psát, co chce“.



Vyjádřil se též k zásahu policie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK), který označil za „nepochopitelný skandál“. Události na FF UK by podle něj neměly vyústit pouze v pád policejního prezidenta a ministra vnitra, nýbrž celého vládního kabinetu. „Je na sebe vršena jedna lež za druhou. Dozvídáme se stále nové a nové varianty. Vládní koalice brání svými hlasy zřízení parlamentní vyšetřovací komise, která má poměrně široké pravomoci k tomu, aby se dozvěděla, co se ve skutečnosti na FF UK stalo, a zda je tomu ještě možné přijít skutečně na kloub a odhalit kompletní pravdu,“ hodnotí Rajchl.



„Lež číslo jedna“ je podle právníka a šéfa strany PRO už jen to, že by se policisté domnívali, že David Kozák, při jehož útoku na FF UK zemřelo čtrnáct lidí, jel do Prahy po vraždě svého otce a přípravě nástražného zařízení u něj doma spáchat sebevraždu. „Každý psycholog vám potvrdí, že kdyby chtěl spáchat sebevraždu, tak ji spáchá v tom domě,“ tvrdí politik s tím, že „bylo jasné“, že Kozák do Prahy „nejede spáchat sebevraždu“. „To by v tu chvíli došlo každému,“ dodal.

Upozornil rovněž na to, že kamery umístěné v objektu FF UK šlo před střelbou přehrát, což naznačují také zjištění médií a tvrzení samotné fakulty. „Vrátní můžou záznam zpětně přehrát okamžitě, dokonce s tím počítají. Ale nikdo z policistů je o to vůbec nepožádal. V případu střelby na univerzitě se tak objevují nové pochybnosti,“ napsala například MF Dnes s tvrzením, že „policie lže“.



Rajchl zmínil také kamerový systém pokrývající ulice Prahy a za „lež“ označil rovněž tvrzení, že nešlo přímo lokalizovat polohu mobilního zařízení pachatele – to podle předsedy PRO jde v Praze s přesností na několik metrů. „Jednoznačná, jasná lež,“ hodnotí. Kdyby nešlo mobilní zařízení lokalizovat s přesností na několik metrů, pak by podle něj nešlo ani jindy nikoho sledovat.



Za nejhorší pak označil, že „někdo musel z původního záznamu vyčlenit informaci“ o tom, že se střelec ukrýval ve čtvrtém patře fakulty v době, kdy po něm pátrali policisté. „To musel být přímý pokyn jedné ze zodpovědných osob. Mohou to udělat pouze tři lidé. Krajský ředitel policie Petr Matějček, policejní prezident Martin Vondrášek nebo ministr vnitra Vít Rakušan. Nikdo jiný to nemohl udělat,“ řekl.

Fotogalerie: - Policie k zásahu proti šílenému střelci

Rodičům obětí Rajchl nabídl, že je společně bude zastupovat, a médiím pak adresoval výzvu, aby přestala být „servilními pudly vlády“ a pokládala otázky týkající se nejasností zásahu na FF UK.



Policie podle Rajchla rovněž dosud dluží i jasné potvrzení toho, že byl vrah z FF UK Kozák rovněž zodpovědný za vraždu v Klánovickém lese. „Já ten důkaz neviděl. A nezlobte se po tom všem. Po tom, co tady předvádí pan Vondrášek a pan Rakušan, už jim nevěřím ani jedno jediné slovo,“ doplnil. Míní, že se policie po masakru na FF UK tuto vraždu označením Kozáka za vraha „přikryla“. „Někdo tvrdí, že je to v jeho dopisu na rozloučenou, tak nám ho ukažte,“ vyzval.



Celé video můžete zhlédnout zde: