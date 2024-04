Fico a Zeman na jednom kanále. Došlo i na porážku Německa v pětačtyřicátém...

reklama

Prezident Miloš Zeman v rámci blížících se prezidentských voleb na Slovensku, v nichž se v sobotu v druhém kole utká Ivan Korčok a předseda parlamentu Peter Pellegrini, vyjádřil podporu Petru Pellegrinimu. „Tímto způsobem mohu na dálku pozdravit svého přítele Roberta Fica a zprostředkovaně i Petra Pellegriniho, o jehož politickém osudu se právě teď u vás na Slovensku jedná. Držím všechny čtyři palce,“ řekl Zeman úvodem v debatě televize TA3.

Premiér Robert Fico předal Miloši Zemanovi vzkazy, které přislíbil vyřídit. „Pane prezidente, mnoho lidí mě na Slovensku požádalo, protože věděli, že spolu budeme dnes hovořit, abych tě pozdravil, protože máš obrovské množství podporovatelů na Slovensku. A přeji ti jen to nejlepší, vím, že máš velmi silný kořen, a doufám, že za několik dní budeš opět v té kondici, jako jsem tě naposledy viděl v Praze. Takže mnoho zdraví, pane prezidente, děkuji, že spolu můžeme hovořit,“ řekl slovenský předseda vlády. Zeman za to velice děkoval.

Bývalý český prezident Miloš Zeman byl právě včera po třech týdnech propuštěn z nemocnice do domácího ošetřování a podle lékařů je jeho stav dobrý a nabírá kondici. Ficovi za jeho slova a podporu Slováků velmi děkoval.

Ke svému zdravotnímu stavu poté sám dodal: „Bylo by směšné, kdybych den po propuštění z nemocnice předstíral, že jsem v úplné formě, ale na druhé straně jsem velmi rád, že alespoň tímto způsobem mohu na dálku pozdravit svého přítele Roberta Fica. Ale bavme se o něčem důležitějším, než je mé zdraví,“ dodal český exprezident.

Fico následně oponoval, že neexistují důležitější věci, než je právě zdraví. Zdůraznil, že jej má rád, a zopakoval, že mu přeje, aby byl brzy zpět v kondici. „Milý Robo, já ti děkuji za tvůj názor, chtěl bych připomenout, že Franklin Delano Roosevelt prožil nejúspěšnější politické roky na invalidním vozíku, na kterém jsem i já, ale souhlasím, že zdraví je důležitá hodnota,“ pokývl následně Miloš Zeman.

Následně se Fico věnoval dnešnímu 79. výročí osvobození Bratislavy na konci druhé světové války dne 4. dubna 1945, kam se původně Miloš Zeman chystal, ale kvůli zdravotnímu stavu svou účast zrušil. „To, že pan prezident chtěl být v Bratislavě při 79. výročí osvobození, jen potvrzuje, že máme stejný názor, jak důležité byly výsledky druhé světové války pro mírové uspořádání světa. Odmítám překrucování těchto dějin. Jsou tu různé pokusy zmenšovat úlohu Rudé armády při osvobozování tehdejšího Československa,“ dodal Fico s tím, že proto je mu velmi líto, že společně se Zemanem nemohou při této příležitosti dnes vystoupit. „Musíme veřejnosti tyto odkazy neustále připomínat,“ řekl.

Česká a Slovenská republika si už brzy – 1. května připomenou také 20 let od vstupu do Evropské unie. Fico uvedl, že Slovensko chce být i nadále členskou zemí Evropské unie. Na druhou stranu byl velmi kritický k současnému vedení Evropské unie. „Myslím si, že Evropská unie nemá dobré lídry,“ uvedl slovenský předseda vlády.

„Vyjádřil bych se souhlasně,“ navázal na Ficova slova Zeman s tím, že ani v této otázce s ním nemá o čem polemizovat. A následně ještě dodal: Pokud jde o Evropskou unii – skvělé myšlenky a mizerná realizace. Evropská unie je dnes podle mého názoru ovládána dobře placenými úředníky, kteří propadli novému náboženství, to náboženství se jmenuje Green Deal. Pokud toto nezměníme, pak si zničíme naše zemědělství, zničíme si naši energetiku, a konečně ohrozíme český i slovenský automobilový průmysl,“ zdůraznil bývalý český prezident.

Slovenský ministerský předseda Fico následně vyzdvihl spolupráci seskupení V4. „Chtěl bych pana prezidenta poprosit o plnou podporu spolupráce ve formátu V4, která bude mít v budoucnosti ještě větší význam, než jaký měla v minulosti. Budeme řešit otázku rozšiřování EU, společné zemědělské politiky a migrace,“ zdůraznil Fico, že V4 přežije premiéry.

Česko-slovenské vztahy po zrušení mezivládních konzultací české a slovenské vlády ze strany kabinetu premiéra Petra Fialy komentoval slovy: „Žádné vztahy neochladly! Český a slovenský národ nedovolí, aby ochladly vztahy jen proto, že je na druhé straně politik, který nemá zájem spolupracovat. Podstatně důležitější je dělat vše pro to, aby vztahy mezi Čechy a Slováky byly normální a aby fungovala V4, na tom mi záleží,“ pokračoval slovenský premiér.

Exprezident Zeman rovněž kladl velký význam na existenci V4. „Tento význam není jen v politické spolupráci, jde i o budování sítí – dopravních energetických, informačních. Ano, jsou lidé, kteří říkají, že když spolu v některých věcech nesouhlasíme, tak V4 nemá cenu. Tito lidé uvažují totalitním způsobem: pokud se mnou někdo nesouhlasí, je to můj nepřítel. Já zastávám názor, že pokud se mnou někdo nesouhlasí, může mě inspirovat a přinést nové argumenty. Ano, je i druhá varianta, že ten, kdo se mnou nesouhlasí, je blbec. Obecně je dobré být tolerantní,“ vyjádřil bývalý český prezident svůj názor.

Stranou pak nezůstal ani válečný konflikt na Ukrajině, kdy Zeman zopakoval, že každý konflikt skončí mírem nebo kapitulací. „Je těžké očekávat, že by se podařilo Rusko přinutit ke kapitulaci, proto je nutné jednání,“ řekl Zeman, že „chřestit zbraněmi dokáže každý idiot“.

„Pokud by Rusko zcela ovládlo Ukrajinu, posílilo by to imperiální ambice současného vedení Ruské federace, a to by mohlo mlsně pohlédnout tu na baltské země, tu například na Moldávii nebo na některé další státy,“ dodal bývalý český prezident.

Podle Fica je zapotřebí zastavit co nejdříve palbu na Ukrajině a Evropské unii předložit mírový plán EU.

