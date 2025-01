Ficův projev k národu: Svět se zbláznil. Slovensko musí ochránit své zájmy

„Vážení přátelé, ale samozřejmě i vy, kteří mě a celou vládní koalici nemáte v lásce, dnes uslyšíte mnoho silných slov a vážných prohlášení, proto mi dovolte, abych se k přáním toho nejlepšího v roce 2025 postavil trochu jinak,“ začal slovenský předseda vlády Robert Fico s úsměvem.

A za rok zase!

Dále vyjádřil své přesvědčení, že každý měl takového silvestra, jakého si přál a připravoval.

„Opět myslím zejména na ty, kteří kvůli povinnosti práce nebo pro nemoc nemohli sdílet s ostatními tradiční způsob oslav konce roku. A pokud někomu silvestr z těchto nebo jiných důvodů nevyšel, není třeba být smutný. Ani se nenadějeme a za chvíli tu máme další, neboť jak naši čeští bratři někdy říkají – čas letí jak jelen do zadnice střelen,“ pravil Fico a pokračoval: „Inu, co už s tím naděláme, vážení přátelé, šťastný nový rok 2025!“

Předsevzetí si nedává

Dále svým spoluobčanům sdělil, že osobně si na začátku roku nedává žádná předsevzetí. „Jsem toho názoru, že není třeba čekat až na 1. leden s věcmi, které se dají začít dělat ihned. Život je o pohybu. „Jako malý kluk jsem v televizi s otevřenými ústy zíral na dokumenty o zvířatech pod názvem ‚Přežijí rok 2000?‘ Zda přežila všechna, nevím, ale pokud si uvědomím, jak vzdálený a magický se mi zdál rok 2000, o to víc mě stále překvapuje obrovské tempo našeho života, které nás dostalo až sem – do prvního dne roku 2025,“ pokračoval politik ze široka.

O myší chlup

Potom se „upřímně přiznal", že ráno měl největší radost z toho, že vůbec žije. „Bylo to, jak se mluví, o myší chlup a návrat do normálního života byl a stále je podstatně náročnější, než jsem si představoval. Stará pravda říká, že ti, kdo vás milují, vás donutí plakat, a ti, kdo vás nenávidí, vás rozesmějí. Když čtu nebo poslouchám ty, kteří 15. května tleskali radostí, neumím se zdržet smíchu. Prý působím unaveně, prý mě to už nebaví. Víte, to je tak, máme co do činění s oponenty, kteří se vás nejprve snaží zdiskreditovat. Udělali z nás pytláky a celé hodiny nezákonně odposlouchávali, ale nic kromě chlapské debaty se nedozvěděli. Potom se nás snažili pozavírat. Když se jim ani to nepodařilo, šli do krajnosti s pistolí v ruce. Ani to jim naštěstí nevyšlo. Tak teď přicházejí s novým útokem a chtějí vytvořit obraz unaveného a demotivovaného premiéra," připomněl neúspěšný atentát a také další momenty svého působení v politice.

Soupeř použije všechny prostředky, aby nás úplně eliminoval

Pokračoval tvrzením, že všechny nepřející musí zklamat. „Možná působím pesimističtěji, ale to jen proto, že pesimista je v podstatě jen dobře informovaný optimista. Avšak kdo sleduje posedlost našich oponentů, musí připustit, že sto komárů může i slona ubodat,“ použil přirovnání.

Dále se obrátil k fotbalové terminologii: „Vidím prvních 25 minut zápasu vládní koalice, ve kterém soupeříme s protivládním výběrem všeho druhu, barvy a chutě. Dali jsme v prvních minutách jednu branku, abychom smazali manko z předchozího zápasu, ale je to z naší strany především defenziva. Směr drží pevně a stabilně střed obrany a zálohy, ale Hlas na levé straně a SNS na pravé straně nedrží počty. Pokud se křídla obrany a zálohy nezastabilizují do konce prvního poločasu, v přestávce bude třeba nastavit novou taktiku. Celý tým si ale musí uvědomit, že pokud tento zápas nezvládneme, soupeř nebude brát ohled na nic a na nikoho a znovu použije všechny prostředky, aby nás úplně eliminoval a už nám nikdy nedovolil nastoupit na další zápas. A celý takzvaný demokratický svět mu bude tleskat, protože to, co dnes vidíme v Rumunsku či Gruzii, jak se nerespektují výsledky voleb, pokud vyhraje ten, kdo vyhrát neměl, je metoda, která se začíná běžně používat a tolerovat jako způsob odstranění nepohodlných politiků a politických stran.“

Ať se sloni milují nebo perou, trpí tráva

Fico vyjádřil svůj názor, že nejen Slovensko, ale celý svět je poblázněný.

„A my si musíme v tomto světě najít své místo a ochránit vlastní zájmy. Arabové říkají, že člověk by měl pomoc hledat především na konci svého ramene. My na Slovensku zase: člověče, pomoz si sám, neboť ti ani pán Bůh nepomůže. Nikdo netlačí Slovensko pryč ze životního prostoru, kterým je evropské společenství. Je třeba ale vidět, že v tomto společenství začínají dominovat sobecké národní zájmy velkých a nesmyslné geopolitické cíle. A na druhé straně ignorování potřeb menších,“ řekl slovenský premiér.

Ve světové politice podle něj absolutně platí, že je úplně jedno, jestli se sloni milují, nebo perou. Vždy trpí tráva. „Nepřeji si, aby Slovensko bylo takovou trávou, jak to vidíme v těchto dnech při zastavení tranzitu plynu přes Ukrajinu, což bude mít drastické dopady na nás všechny v EU, jen ne na Ruskou federaci,“ zdůraznil Fico.

Slovensko nebude sloužit

I proto bude v roce 2025 pokračovat v důsledné politice orientované na všechny čtyři světové strany, v aktivní zahraniční politice vycházející z dodržování mezinárodního práva a nezasahování do vnitřních záležitostí jiných.

„A zejména budeme sledovat naše slovenské národní a státní cíle a zájmy. Mír patří na vrchol pyramidy našich zájmů. A našim oponentům vzkazuji, že při narození jsme dostali dvě uši, ale pouze jedna ústa, abychom více poslouchali a méně mluvili. Slovenský zájem by nás měl spojovat a neměl by být předmětem nevybíravé kritiky za každou cenu. Nechci, aby Slovensko bylo sluhou kohokoli,“ zdůraznil předseda vlády.

Dále řekl, že pouze připoutaní medvědi tancují. „Slovensko nebude tančit jiným, Slovensko musí sloužit jen Slovenkám, Slovákům a ostatním spoluobčanům. Bojovník koná, hlupák reaguje. My jednáme,“ řekl Fico.

Udělali jsme pořádek

Pak se znovu vrátil k pomyslnému fotbalovému zápasu. „Vyjadřuji přesvědčení, že do poločasu se pravá i levá strana obrany a zálohy stabilizují a nebudeme utrácet energii na řešení vnitrostranických záležitostí našich koaličních partnerů a budeme se moci soustředit i na útok. Po dlouhých letech v politice jsem se naučil, že strana může být úspěšná jen tehdy, pokud 90 procent své energie věnuje plnění svého programu a pouze deset procent stranickým věcem. Pokud je tomu opačně, můžete nad stranou udělat kříž. Jsem velmi rád, že Směr – SSD se touto zásadou řídí a nezatěžujeme veřejnost vnitřním životem strany,“ uvedl ostřílený politik.

Pozitivně vnímá prohlášení předsedy SNS Andreje Danka, které je podle Fica konstruktivní. „Ať to někdo chce uznat, nebo nechce, ve stínu bombastických článků liberálních médií a prohlášení opozice jsme udělali kus práce. Když už nic jiného nám nechtějí uznat, jedno musejí, a to, že jsme po nich udělali pořádek ve veřejných financích a splnili několik mimořádně důležitých bodů vládního programu, od zavedení plnohodnotného 13. důchodu až po změny ve veřejných zakázkách či snížení DPH na základní potraviny. K tomu křiku médií a opozice je třeba dodat jen to, že v prázdném sudu bývá hodně hluku,“ dodal slovenský premiér.

Nebudou mě stíhat s kamerami

Fico se podle svých slov vždy držel zásady, že kalhoty je třeba stahovat až před brodem. „Jsem připraven na náročný pracovní rok. Vzkazuji médiím, že nebudou stíhat za mnou utíkat s kamerami, a to jak doma, tak v zahraničí,“ slíbil Fico.

Kromě tradiční agendy předsedy vlády bude zvláštní pozornost věnovat především nájemním bytům, výstavbě nemocnic a kontrolní činnosti předsedy vlády ve vztahu k jednotlivým členům vlády a plnění vládního programu.

„Vedle toho musíme být ve vládní koalici maximálně obezřetní, neboť beranu je třeba se bát odpředu, koně zezadu, ale při naší opozici, médiích, hercích a nevládkách ani Bůh neví, odkud přijde úder,“ řekl premiér.

Ne každý přežije

„Vážení přátelé, ale i političtí nepřející a nezbedníci, dej rok 2025 Slovensku štěstí a síly, aby přežilo, neboť ne každý přežije v nejbližším období tak, jak by chtěl. Jako předseda vlády budu dělat od rána do večera, aby Slovensko vytrvalo, abychom byli respektováni, abychom za celou vládu splnili to, k čemu jsme se zavázali v našem vládním programu. Pokud budu cítit podporu a porozumění v podstatné části společnosti a pokud k tomu přidám dlouhými lety politického života nabyté zkušenosti, věřím, že ani tato vláda na konci dne nebude zklamáním. Bič práská na konci, starý vlk nezabloudí a uherský král Karel Robert z Anjou hlásal ‚experto credo roberto‘ – věřte zkušenému Robertovi. A pokud už na všechny čtyři světové strany, tak po českém přání – šťastný nový rok – přidám ze severu švédsky Gott nytt r, z jihu španělsky Feliz ao nuevo, ze západu anglicky Happy New Year a z východu rusky Sčastlivovo Novovo Goda. Hezký den, Slovensko,“ uzavřel svou řeč.

Slovensko má v čele kolaboranta

Slováci v reakci na projev na sociálních sítích svému premiérovi vyjadřují svou podporu. „Pane premiére, jste člověk, politik a státník, kterému mohou závidět všechny okolní státy. Přeji hodně zdraví a sil, ať můžete dál pracovat pro nás, pro Slovensko,“ okomentovala na Facebooku Zdenka Hanková.

„Skvělá řeč jako vždy. Prostě jediný státník na Slovensku,“ přidal se Richard Senkar.

Lidé Ficův novoroční projev komentují nejen na Slovensku, ale také v Česku: „Krásný Nový rok z České republiky, hodně zdraví, štěstí. Kéž bychom měli také takového premiéra, který se stará o zájmy vlastních občanů a svoji vlast.“

Objevila se však také negativní reakce: „Svůj novoroční projev vydal i Robert Fico. Standardně šlo o směs lží, útoků a manipulací. Fico projev ukončil slovy: ‚s Novym Godom‘, což rusky znamená Šťastný nový rok. To je úplně šílené. Slovensko má v čele státu otevřeného ruského kolaboranta.“