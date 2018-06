Filip lže! Není to pravda. S nařčením, že Poche hlasoval pro migraci, je to celé jinak

Co se týče Pocheho a jeho názorů na migrační krizi, to je trnem v oku i prezidentu Miloši Zemanovi. Hlava státu totiž sociálnědemokratickému europoslanci vyčítá proimigrační názory. Ale zpět k argumentům předsedy KSČM Vojtěcha Filipa.

„Nebavíme se o jeho slovech, ale o konkrétním činu, za který se zodpovídá jako český poslanec u Evropského parlamentu. On se postavil proti České republice, a to je ten důvod, proč my nechceme Miroslava Pocheho,“ řekl doslova Filip. Poche však právě tento argument odmítá jako lživý. "Je to argument Aeronetu a Tomia Okamury. A někteří lidovečtí europoslanci ho za to zažalovali," sdělil Poche. Pro rezoluci prý tehdy hlasovali jen Luděk Niedermayer a Stanislav Polčák.

Pocheho se zastal i jeho kolega, europoslanec Petr Ježek (zvolen za ANO). "Poche není žádný vítač. Může mít tisíc jiných chyb, ale tohle prostě není pravda," sdělil.