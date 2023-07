Film o obchodu s dětmi. 15krát denně je znásilní, pak prodají na orgány. V USA je hitem, elity mu brání

reklama

Film, který je založen na skutečných událostech, popisuje rozšíření mezinárodního obchodu s dětmi a je inspirován příběhem bývalého zvláštního agenta ministerstva vnitřní bezpečnosti.Tima Ballarda, který po odchodu ze služby v roce 2013 cílil na dopadení obchodníků s dětmi mimo USA a zachránil desítky dětí i dospělých.



Zobrazeno je, jak se děti z Latinské Ameriky stávají obětmi obchodu s lidmi, který častokrát probíhá s cílem prodat děti jako sexuální otroky či zneužívání děti pro účely natáčení dětského porna. A v samém závěru tvrdí, že v současnosti je zotročeno více lidí než kdykoli předtím v historii, včetně doby, kdy bylo otrokářství legální.

Producent filmu Eduardo Verástegui pro server The Epoch Times potvrdil, že jde v Mexiku a ve Spojených státech o problém ohromných rozměrů. „USA jsou největším konzumentem dětského sexu na světě a Mexiko je největším poskytovatelem dětského sexu na světě,“ podotkl.



Zmínil, že děti, o jejichž záchraně film je, bývají zneužívány nejen pro sexuální účely. „Tyhle děti jsou znásilňovány desetkrát, patnáctkrát za den, deset let nebo spoustu let, a potom některé z nich zabijí, otevřou je a prodají jejich orgány,“ popsal s tím, že toto zjištění ho přivedlo k tomu, že se rozhodl na problematiku poukázat filmem.



Varuje, že jde o problém, který se nedá přehlížet. „Hodně lidí, miliony lidí si myslí, že je to daleko od nich, že tady se to neděje. Děje se to, u sousedů, za vaším domem, je to všude, všude,“ pronesl producent o rozšířenosti dětského porna a o obchodu s dětmi v Americe.



Přestože tak dle něj jde o vážný problém, který by měly USA řešit, některá tamní média se film podle televize Fox News snaží onálepkovat coby „dezinformační“, a přestože ve snímku není ani jediná taková zmínka, snaží se jej degradovat napojením na konspirační teorii „QAnon“.

Spojení na konspirační teorii „QAnon“ se snaží filmu navléct například server CNN či britský server The Guardian, pro nějž filmový a televizní kritik Charles Bramesco sepsal článek, v němž přiznává, že film překonává svými zisky očekávání, ale při sledování, od koho tito peníze tečou, se dle něj dá dobrat k diváckému publiku, v němž jsou zastoupeni lidé z „pravicového okraje“ s „konstelací paranoiků“. „Ti, kteří jsou naladěni na ušní bubínky drásající frekvenci QAnon, vyslyšeli klarionové volání, které vede přímo do multiplexu,“ píše se v uvedeném článku od Bramesca.



Upozorňováno je mnohými také na to, že film měli podpořit například herec Mel Gibson, americký exprezident Donald Trump či miliardář Elon Musk. Trump po zhlédnutí snímku ocenil jeho tvůrce a podotkl, že již chápe, proč má snímek silnou návštěvnost.

Sám Ballard k propojování snímku o obchodu s dětmi s konspiračními teoriemi pro Fox News řekl, že nedokáže pochopit, jak někdo tyto dvě věci dokáže propojit. „V každém pořadu, který jsem viděl, jen rádi nadhazují slovo QAnon. Se skutečným příběhem mají nulovou souvislost. Je velmi těžké si takovou souvislost vytvořit, když je to ve skutečnosti založeno na skutečném příběhu,“ poznamenal.



Doplnil, že mu přijde zvrácené označování filmu za konspiraci, když sám ví, že jsou násilníci a obchodníci s lidmi, zobrazení ve snímku, založeni na základě reálných lidí.

Fotogalerie: - Proti domácímu násilí

V CNN komentátor Mike Rothschild tvrdil, že film vznikl z „morální paniky“ a je založen na „falešných statistikách… a strachu“, což zachránce desítek lidí nedokázal také zanechat bez komentáře. „Myslím na děti, které jsou v tom filmu skutečně zobrazeny. Vím, co se jim stalo. Ty děti byly předmětem videí o znásilňování dětí. Ty děti byly prodávány za účelem sexu,“ připomenul po komentáři Rothschilda Ballard.



Bývalý agent, který více než deset let pracoval v utajení na případech obchodování s dětmi a v roce 2013 opustil práci u orgánů činných v trestním řízení, aby mohl pátrat po pedofilech v zahraničí a osvobodit děti, které zotročili, sice popsal, že příběh filmu je upraven a dosti zdramatizován v rámci akčních scén a ubral naopak na hrůznosti některých praktik obchodníků s lidmi, ale hlavní pointa je pravdivá. „Ty děti jsou skutečné, to, co se jim stalo, je skutečné. Všichni padouši i klaďasové jsou skuteční,“ uvedl pro The New York Post.



The New York Post připomíná, že o celém případu záchrany dětí ze sexuálního otroctví navíc každý může na internetu zhlédnout reportáž televize CBS s Ballardem z roku 2014. Tedy z doby, kdy daná konspirační teorie neexistovala. Pro CBS tehdy Ballard popsal průběh celé záchranné operace, během níž bylo zachráněno 54 dětí ve věku od 11 do 18 let, a vysvětlil, že obchodníci s lidmi vyhledávají své oběti mezi chlapci a dívkami ve věku 9 až 10 let. „Říkali nám, že zhruba v jedenácti jsou připravené na sex. Jsou připravené k prodeji,“ řekl tehdy.



V Česku se pak k filmu vyjádřil předseda strany PRO Jindřich Rajchl. Poukázal, že film o únosech a obchodování s malými dětmi se „stal v amerických kinech naprostým hitem a překonal v návštěvnosti i nového Indiana Jonese“. „Ovšem tím, že odhaluje pečlivě střežené tajemství o nechutných praktikách globálních elit, se stal trnem v oku většiny mainstreamových médií, které se jej snaží všemožně potlačovat a programově marginalizovat. A co je ještě horší, tak u nás se zatím nenašel distributor, který by tento kasovní trhák uvedl do českých kin. Je naprosto jasné, že by na něm nikdo neprodělal – naopak zcela jistě by vygeneroval nemalý zisk – ovšem nikdo nemá odvahu si ony globální elity znepřátelit. A tak se opět bude náš český rybníček snažit toto skandální téma promlčet,“ míní politik.

