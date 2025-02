Fištejn: Trump bude diktovat podmínky příměří. A bude je diktovat Putinovi

V Rijádu probíhají klíčová jednání mezi představiteli USA a Ruska. Mezitím sílí spekulace o tom, zda se podaří obnovit vztahy mezi Washingtonem a Moskvou, které jsou třetím rokem na bodu mrazu. Hledání řešení konfliktu na Ukrajině nabírá na intenzitě a roli v celém procesu hraje i postoj Donalda Trumpa, který se podle některých zdrojů snaží obejít jak evropské spojence, tak Ukrajinu samotnou.

Zelenskyj a přímé jednání s Putinem

Fištejn potvrdil, že Ukrajina i Rusko se dohodly na přímém jednání mezi prezidenty obou zemí. „Už teď Zelenskyj ví, že pojede do Saúdské Arábie a bude jednat s Putinem. Napřímo. Už to odsouhlasil Kreml i Zelenskyj, že budou jednat napřímo. Tam půjde o finální obrys příměří a později možná i míru,“ uvedl Jefim Fištejn v úterním Interview ČT24.

USA a Rusko v Rijádu: Příměří do léta?

K aktuálním rozhovorům mezi Spojenými státy a Ruskem v Rijádu komentátor poznamenal, že sice mohou vést k určitému posunu, ale rychlé uzavření příměří podle něj není reálné. „Nevěřím v možnost uzavřít příměří před Velikonocemi, jak bylo naznačováno z různých stran na základě dohadů. Do poloviny léta by to mělo být možné, ovšem ruku do ohně za to nedám,“ uvedl komentátor, že situace je nevyzpytatelná.

Rozhodování o příměří ovlivňuje několik klíčových faktorů. „Je tam příliš mnoho vstupujících faktorů. Trump byl jen jeden z možných vstupujících faktorů do této hry,“ podotkl. Dalším zásadním prvkem je podle něj vývoj situace na bojišti. „Druhá okolnost, která do jisté míry rozhoduje o tom, kdy bude příměří uzavřené, je stav na frontě, jak se vyvíjejí válečné akce z obou stran. I tam je mnoho zajímavého a mnoho toho, co v poslední době nebylo povšimnuto našimi pozorovateli,“ upozornil.

Podle Fištejna došlo v posledních týdnech k podstatné změně. „Pozorný divák si mohl všimnout, že vítězná oznámení ruské armády nebo Kremlu nějakým způsobem usnula. V poslední době je neslyšíme,“ dodal.

Rusko je na pokraji svých sil

Zdůraznil, že ruské síly se na frontě vyčerpávají a nejsou schopny postoupit. „Rusko je na pokraji svých sil, na frontě nepostupuje nikam, to, co má – asi 20 % ukrajinského území – nemá kvůli Trumpovi,“ poukázal.

„Rusové ustupují. Co to znamená? Ukrajinci použili zcela novou taktiku, která se ukázala být velice úspěšná. Je to tzv. dronová zeď,“ uvedl publicista Fištejn.

Trump nebude tím, kdo poslouchá rozkazy

Fištejn se vyjádřil k vyjednávací strategii amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle něj je zcela zaměřen na dosažení úspěchu. „Co sledujeme ze strany Donalda Trumpa, je začátek vítězných tahů. Trump není chlapec v krátkých kalhotkách, který je zvyklý na prohry. On je člověk, který je totálně orientovaný na úspěch. Každý neúspěch by znamenal konec jeho politické kariéry. Prakticky každý. Proto on vždy udělá maximum pro to, aby byl úspěšný. A aby byl úspěšný on, nejen jeho soupeř v té hře, v té partii,“ vysvětlil.

Odmítl proto představu, že by Trump jednal pod taktovkou Putina. „Každý, kdo si myslí, že on je tím pejskem, který se dívá do očí Putina a sleduje rozkazy svého páníčka, je totálně mimo mísu. Protože to bude určitě Trump, kdo bude své podmínky diktovat, pokud bude třeba. A bude je diktovat Putinovi,“ zdůraznil Fištejn.

