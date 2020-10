Flegr: Mrtví staří na covid? Možná schválně. Aby se ušetřilo

Profesor Jaroslav Flegr proslul svými chmurnými předpověďmi, co se týče covidu-19. A na webu Reflexu odhalil další. Uvedl, že zatím své předpovědi vždy podstřelil. Již brzy se prý dočkáme mrazicích boxů v ulicích. A pak se uvidí, kterých práv se budou lidé ochotní vzdát. Například že by bylo povoleno vládě sledovat signál mobilu nebo by nebyla svoboda slova hlásat, že covid je chřipečka či že roušky nepomáhají. Ale pokud jde o statistiky ministerstva, ty Flegrovy vycházejí jinak.

Podle Flegra vzniknul současný stav naprosto zbytečně, protože stačilo, aby na začátku září zůstaly zavřené střední školy, v říjnu se možná uzavřely druhé stupně základních škol a roušky a shromažďování by byly povinné jako ve Švédsku. Pak by se podle něho tisícovky lidí nenakazily.

Ale současná situace dle Flegra je ještě slabý odvar toho, co přijde za deset dní, tu současnou zdravotníci ještě zvládají. Opatření už jsou podle něho míněna vážně, ale stále nejsou dostatečná. A za 10 dní prý bude 6000 obsazených postelí včetně těžkých pacientů, z nichž dle Flegra každý čtvrtý zemře. Což ale následně opravil, že zemře polovina těch, kteří se dostanou na jednotku intenzivní péče. A navíc se s tím údajně nedá už nic dělat, ať už budou opatření jakákoliv.

Současná opatření prý nárůst zmírní, ale pořád bude dle Flegra exponenciální. Na to, aby nebyly „plné špitály“ by totiž muselo číslo R klesnout výrazně pod hodnotu 1. Ale už se blíží chřipková sezóna, což znamená, že covidu stoupne nakažlivost. „Nejpozději v prosinci nás čeká vzestup nakažlivosti a ta opatření, která zaberou třeba ještě teď, tak už budou nedostatečná,“ předpověděl.

Moderátor Čestmír Strakatý se zeptal, zda jeho předpovědi nejsou příliš apokalyptické, aby se jim dalo věřit, ale Flegr opáčil, že je naopak vždycky podstřelil. Tisíce mrtvých, o kterých mluvil, tu sice ještě nejsou, ale Flegr je přesvědčen, že budou a brzy. „Já nechci zase děsit. Je to velmi špatný,“ řekl a dodal, že lidé rozhodující o opatřeních tato čísla musí znát, ale asi je neberou vážně, protože si říkají, že v Česku se to nemůže stát. „Jenže to není pravda, tentokrát jsme fakt nejhorší na světě, jak jsme viděli v těch záběrech s přeplněnými nemocnicemi, to se nás bude týkat, bude to tady u nás včetně těch chladírenských vozů.“ A zadoufal, že už je mají připravené, protože počty mrtvých budou i několik stovek denně, což zahltí i pohřební služby.

Všemu tomu by se dle parazitologa dalo zabránit, kdyby někteří politici nechtěli získat pár bodů ve volbách navíc a nechtěli skutečnost, co se řítí, zakrýt. Konkrétně Andrej Babiš. „Ti mrtví jsou jeho mrtví,“ řekl a obvinil premiéra, že se jednalo o chladný kalkul, kde mu „ti mrtví za to stáli“.

Vyslovil hypotézu, že možná za rozhodnutím stál výpočet, podle kterého se epidemie vyplatí. „Prostě když někomu nevadí, že nějaký člověk trpí a že někdo přijde o své blízké a tak dále a bere to čistě jenom z ekonomického hlediska a prostě si řekl, že teď na tom budeme nejhůř a za pět let ti, kdo prohráli v téhle bitvě, tak ušetřej strašně moc na důchodech,“ vysvětlil. Ale podle něho se to nevyplatí, protože náklady pak budou ve zdravotnictví. Tipoval, že u 10 % bude mít covid dlouhodobé těžké následky. Studie zatím kvůli krátké době neexistují, ale dle Flegra už má teď hodně lidí nenapravitelné poškození.

Co se týče odpovědnosti, potrestaní prý budou hlavně nevinní, kteří něco odkývali, ale ani Babiš se dle Flegra odpovědnosti nevyhne, protože několik rozhodnutí je evidentně jeho. „Třeba to zrušení těch roušek,“ nastínil parazitolog a dodal, že Babiš zatrhl i evidenci hostů v restauracích. A když půjde o zachování svobody, tak se svědectví najde dost, tvrdil.

K jeho výpočtům a prohlášení ho žene svědomí. „To se nedá jen tak sedět a dělat si vědu nebo nevím co. Sám sobě bych se nemohl podívat do očí, kdybych se nesnažil s tím něco udělat.“ A to, že jiní experti říkají něco jiného, je podle něj známka toho, že si nechtějí připustit, jak špatná situace bude.

I když lockdown vláda nevyhlásí, dle Flegra se hospodářský život zastaví sám od sebe. „Protože když ty lidi budou vidět ty mrazírenský vozy před nemocnicema, tak do práce chodit nebudou,“ mínil. A pokud to vláda nechá dojít tak daleko, tak budou ekonomické škody a škody na zdraví horší, prohlásil. Prymula měl podle něho okamžitě po jmenování ministrem lockdown vyhlásit.

„Chřipečkáři“ a antirouškaři kvůli kognitivní disonanci svůj názor prý hned tak nezmění. „Ale v určitém okamžiku zafungují takové ty hlubší instinkty, které v sobě máme zakódované a najednou se to překlopí a ti antiroškaři budou zmatkovat nejvíc,“ předpověděl.

Strakatý na Flegra vytáhl, že se nesplnila jeho předpověď, že virus bude mít horší průběh. Ale parazitolog opáčil, že teď je těžké oddělit efekt nedostatku vitamínu D od zhoršení průběhu. „Když se podíváme na procento lidí, kteří se nakazili a pak se dostali do nemocnice, tak to stoupá, ale to ještě nic neznamená, protože nám selhal systém trasování, takže velká většina lidí, která se nakazí, tak není vytrasovaná. A i z téhle druhé poloviny se do nemocnice dostanou, s těmito těžkými případy. Moderátor ovšem kontroval statistikou ministerstva zdravotnictví, ve kterém se poměr hospitalizovaných na celkovém počtu podílí celkem stabilními 4 %. Navíc je zde velké množství netestovaných, což značí, že skutečné procento je ještě menší. „To se musím na ta data podívat, protože mně to vychází jinak,“ řekl Flegr. „I tohle procento stoupá, těch kteří skončí v nemocnici a mám prostě dojem, že stoupá i ta smrtnost,“ trval si na svém Flegr a vyjádřil přání, aby čísla zkontrolovali statistici.

Pokud jde o jeho navrhovaná opatření jako sledování pohybu lidí, Strakatý položil otázku, zda už to není za hranou demokracie, ale Flegr si vzal příklad ze starého Řecka, kde když došlo k velké krizi, tak byl zvolen tyran, který rozhodoval. Navrhl, že za zneužití dat by měly být drakonické tresty a nesměla by být využita třeba ani v trestních kauzách.

Doplnil, že už dělal u sebe na facebooku anketu o tom, s čím by lidé souhlasili a čeho by se byli ochotní vzdát. „S omezením práva na soukromí – s využíváním neanonymizovaných dat o poloze z mobilních telefonů a platebních karet pro účely trasování by souhlasilo 67 % účastníků. S omezením svobody vyjadřování – se zákazem šíření určitých názorů týkajících se epidemie (například o škodlivosti roušek nebo o neškodnosti onemocnění) by souhlasilo 55 % účastníků. S omezením svobody pohybu by souhlasilo 82 % účastníků. Celkem 71 % účastníků by souhlasilo s tím, aby stát už nyní nařídil zákaz vycházení (s výjimkou cest do práce, k lékaři a krátké časově omezené nákupy),“ uvedl.

Dodal ovšem, že vzorek ze sociální sítě není reprezentativní, ale anketu udělá znovu příští týden, až budou „mrazírenské boxy“. Chce zkoumat, jaká by byla podpora pro omezení svobody projevu v oblasti covidu, tedy že by bylo zakázáno tvrdit, že covid je „chřipčička“ a že roušky nepomáhají. „To se ví, to je zmapovaný, kde to vzniklo, ví se, že to není pravda, šíří se to a strašně moc to zhrošuje tu epidemiologickou situaci,“ prohlašoval a doplnil, že to je „jen“ 55 % lidí. Dle Flegra bychom měli být připraveni se některých práv vzdát, protože spoustě lidem by to údajně zachránilo životy a zdraví.

Bez „mrazáků“ se podle parazitologa na brzdu nešlápne. A jediná naděje je vakcína. „Jakmile se proočkuje, tak jsme za vodou,“ prohlásil. Sice někteří onemocní, ale už nebude pandemie.

