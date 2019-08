Foldyna: Petříček je svazák. Babišovu vládu podpořím, i když z ní ČSSD vypadne

Úvodem rozhovoru se Foldyna vyjádřil také k rozepři s místopředsedou ČSSD Tomášem Petříčkem kvůli Foldynově účasti na setkání za ochranu tradiční rodiny. Petříček tehdy Foldynovi řekl, že nepatří do ČSSD. „Pan Petříček mě vyzývá, abych opustil stranu, že už nejsem demokrat ani sociální. Tak já jsem mu připomněl, že sociální demokracie prohrála několikery volby a že by vedení mohlo vyvodit svoji odpovědnost. Jinak mě pan Petříček vůbec nezajímá. To je takový politik svazáckého typu, který v životě nechodil do práce. Zná maximálně kanceláře na Malé Straně a bruselskou atmosféru byrokratického procesu,“ poznamenal s tím, že Petříček dle jeho slov není žádný sociální demokrat, ani neví, kde má fabrika dveře. Odcházet z ČSSD určitě nehodlá.

Své pak Foldyna řekl také k Hamáčkovi, jenž je podle něj slušným člověkem, jenž však příliš podléhá tlakům lidí ve vedení. „Když bude sociální demokracie pokračovat v tom trendu co nyní, hrozí jí, že bude mít v krajských volbách kolem pěti procent, možná ani to ne, a to krajskou reprezentaci vyžene na barikády a může dojít k nějakým změnám. Ještě před krajskými volbami,“ dodal Foldyna.

Zároveň také podotkl, že hnutí ANO Andreje Babiše dle jeho názoru prezentuje sociálnědemokratickou politiku. Řada voličů ČSSD tak přešla dle Foldyny právě k ANO. Sám Foldyna přiznal kontakty s Trikolórou Václava Klause mladšího a SPD Tomia Okamury. „V řadě věcí se shodujeme více než například s panem Petříčkem, ale že bych byl tímto způsobem oslovován nebo draftován, tak nic takového není,“ poznamenal.

Následně pak uvedl, že kdyby sociální demokracie z jakéhokoliv důvodu odešla z vlády, dál by podporoval kabinet premiéra Babiše. „Ano,“ podporoval, řekl jasně. Za nikoho dalšího z ČSSD mluvit nechtěl.