„Tak dlouho křičeli, že se s Putinem nemluví, až s nimi nikdo nemluví,“ napsal na síti X poslanec Jaroslav Foldyna (SPD).
August 16, 2025
„Je to pocit, který měli Němci v roce 1919, když koukali na jednání u Paříže. Věděli, že válku, do které se pustili, nevyhráli. Ale čekali, jaký svět jim tam domluví. Je nepozvali. Něco už domluvili, ale ještě není čas nám to říci… V roce 1919 domluvili ČSR a Slovensko pod Prahou místo Budapešti, tak jsem zvědavý,“ uvedl Roman Šmucler, prezident České stomatologické komory.
A komentátor Petr Holec se vyjádřil: „Kecy, kecy, kecy a pak nikdy nic. I tohle je důvod, proč je Evropa všem k smíchu. A hlavně Putinovi.“
V Evropské unii se dlouhodobě ozývají hlasy kritizující přístup k Rusku a prezidentu Vladimiru Putinovi, zejména v souvislosti s tím, že Rusko dává přednost jednání s USA před EU. Spory Ruské federace s EU vedly k tomu, že Putin volí dialog spíše s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, než aby jednal s evropskými lídry. EU je mimo jiné kritizována za svou neschopnost mluvit „jedním hlasem“ a za svůj vyhraněný postoj k válce na Ukrajině.
autor: Naďa Borská