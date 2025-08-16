Foldyna: „Tak dlouho křičeli, že se s Putinem nemluví, až s nimi nikdo nemluví.“

Evropa je všem k smíchu, nejvíc Putinovi. Setkání Donalda Trumpa a Vladimira Putina na Aljašce vyvolalo širokou škálu reakcí. Kromě kritiky hlav obou světových velmocí se ozývají také hlasy komentující dosavadní přístup Evropské unie. Kritici upozorňují, že kvůli špatně zvolené strategii s vedením EU Putin jednat nehodlá.

Foldyna: „Tak dlouho křičeli, že se s Putinem nemluví, až s nimi nikdo nemluví.“
„Tak dlouho křičeli, že se s Putinem nemluví, až s nimi nikdo nemluví,“ napsal na síti X poslanec Jaroslav Foldyna (SPD).

 

„Je to pocit, který měli Němci v roce 1919, když koukali na jednání u Paříže. Věděli, že válku, do které se pustili, nevyhráli. Ale čekali, jaký svět jim tam domluví. Je nepozvali. Něco už domluvili, ale ještě není čas nám to říci… V roce 1919 domluvili ČSR a Slovensko pod Prahou místo Budapešti, tak jsem zvědavý,“ uvedl Roman Šmucler, prezident České stomatologické komory.

 

A komentátor Petr Holec se vyjádřil: „Kecy, kecy, kecy a pak nikdy nic. I tohle je důvod, proč je Evropa všem k smíchu. A hlavně Putinovi.“

 

V Evropské unii se dlouhodobě ozývají hlasy kritizující přístup k Rusku a prezidentu Vladimiru Putinovi, zejména v souvislosti s tím, že Rusko dává přednost jednání s USA před EU. Spory Ruské federace s EU vedly k tomu, že Putin volí dialog spíše s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, než aby jednal s evropskými lídry. EU je mimo jiné kritizována za svou neschopnost mluvit „jedním hlasem“ a za svůj vyhraněný postoj k válce na Ukrajině.

