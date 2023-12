Foldyna po volbách ministrem vnitra? Padlo před kamerou

Poslanec SPD Jaroslav Foldyna by v případě, že by jeho hnutí bylo u moci, chtěl ministerstvo vnitra. Po příštích sněmovních volbách by hnutí chtělo jednoznačně být ve vládě, dodává. „V politice je možné všechno," říká Foldyna.

Foldyna se v rozhovoru pro Datarun.cz vyznal z toho, že v minulosti obdivoval ministra vnitra Salviniho. „Kdybych byl něčím, tak bych byl Salvinim v české politice," uvedl. Salvini byl v minulosti ministrem Italské republiky.

Foldyna hovořil také o kritice Tomia Okamury uvnitř SPD. Ta je podle něj přípustná, nikam by ale nevedla. „Můžu ho kritizovat. Já si ale nemyslím, že politika je o tom, že se vzájemně kritizují lidi prostřednictvím médií. To vede jenom k tomu, že veřejnosti ukážete, že ta parta je rozbitá," uvedl.

On podle svých slov nebojuje s nikým - ani například s šéfem konkurenční strany PRO Jindřichem Rajchlem, jehož demonstrace se na jaře zúčastnil. „Já tady nebojuji s Rajchlem, já nebojuji s Babišem. Já tady přece bojuji s lidma, kteří ničí moji zemi, a ti sedí ve vládě," uvedl Foldyna.

A jaký je podle něj ten cíl? „Když vytvoříte beztvarou masu, lehce ji ovládáte. Neomarxisti to měli vždycky jaksi jako svůj cíl. Vytvořili uměle nějakou doktrínu, myšlenku, vytvořili si tady Green Deal. My tady existujeme miliony let a sto padesát let, řekněme, tady někdo sleduje počasí. Sto padesát let v rámci těch milionů let je nula nula nic a oni vymyslí environmentální, ekologická opatření, která víceméně jsou politikum a vírou v něco, že možná to tak bude, ale koriguje to národní hospodářství, soudruzi rozhodli, že se nebudou používat fosilní paliva," řekl Foldyna.

Podle svých slov se také bojí „nových Urválků”. Za něho považuje třeba kněze Tomáše Halíka kvůli jeho pohřbu na projevu Karla Schwarzenberga.

