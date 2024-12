Foltýn, elfové. Hlídači pravdy a pravda o nich. Žantovský vytáhl odvážná slova rektora

Přehled nejzajímavějších mediálních počinů končícího týdne začneme Krameriovými cenami za nezávislou žurnalistiku, které se ve středu udělovaly už podeváté. „Protože si běžná mainstreamová média těchto cen nevšímají buď vůbec, nebo jen s velmi hrubými útoky, tak si dovolím trošku překročit tu mez kolize zájmů, protože jsem u těch cen i u vzniku Asociace nezávislých médií už od začátku. Bylo by dobré, aby naši čtenáři věděli aspoň o jejich existenci a o tom, že byly znovu předány, komu, za co a kým. V porotě usedli komentátor Ivan Hoffman, bývalý radní České televize Daniel Váňa, radní Českého rozhlasu Tomáš Kňourek, spisovatelka a překladatelka Viktorie Hradská, šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl, šéfredaktor Prvních zpráv Radomír Pekárek a fotograf Jiří Skupien,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský. Anketa Jak hodnotíte opatření, která v době nejhoršího covidu přijímala vláda České republiky? Přehnaná 58% Přiměřená 39% Nedostatečná 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 7806 lidí

Nejaktuálnější cenou, která byla udělena po dohodě rozhodujících osobností, je cena pro Vladimíra Kapala, který nedávno zemřel na následky těžké mozkové mrtvice v naznačované souvislosti se soudním procesem. „V něm byl obviněn spolu s dalšími ze špatného názoru na evropskou historii. Byl i odsouzen k podmínečnému trestu, což mělo dopad na jeho zdravotní stav. O jeho skonu jsme před nedávnem v Týdnu v médiích mluvili. Cenu in memoriam dostal za nezávislou rozhlasovou publicistiku, protože dlouhá léta provozoval stanici Svobodné rádio, které založil. To pokračuje v jeho šlépějích už bez něj, bohužel. Se svými hosty ve studiu vedl rozpravu, to nebyly výslechy, jak to známe z jiných rozhlasových i televizních médií. Rozpravy daly hostovi prostor pro vysvětlení svého názoru a nesly se v přátelském duchu, takže se to i dobře poslouchalo,“ oceňuje mediální analytik.

Břitké komentáře toho, kdo vidí naši realitu zvenčí

Dalším oceněným se stal Dušan Veselý, dlouholetý šéf obrazové redakce ČTK. „Člověk, který mimořádným způsobem ovládá dějiny české i světové fotografie, zejména tedy publicistické, dokumentární a zpravodajské. Tento pán, sám nejsa profesionálním fotografem, uvedl do světa a dokonce i na Krameriových cenách několikrát pronášel laudatio na dílo takových fenoménů, jako byl František Dostál, jako je Jaroslav Kučera, Jovan Dezort, Dana Kyndrová a další vynikající fotografové, kteří byli v minulosti oceněni Krameriovou cenou za své úžasné fotografické dílo. Sám byl oceněn za zásluhy o českou dokumentární fotografii. Krameriovou cenou byl poctěn rovněž docent Petr Sak, sociolog, za své publicistické články na pomezí odbornosti a popularizace, v nichž se velmi věnuje otázkám vztahu politiky a médií, otázkám cenzury a podobně,“ přibližuje laureáty Petr Žantovský.

Krameriovu cenu obdržel Tomáš Koloc, komentátor z Krajských listů, který byl jedním z tvůrců webu Kulturní noviny, dokud ještě existovaly. „Dnes jeho komentáře najdeme zejména v Krajských listech. Krameriovu cenu získal i Přemysl Janýr mladší, což je jméno, které znáte, pokud pamatujete polistopadovou dobu. Přemysl Janýr byl šéfredaktorem obnoveného Práva lidu jako stranického listu sociální demokracie. Jeho syn stejného jména žije v zahraničí a odtamtud vysílá velmi břitké komentáře, které jsou zajímavé i tím, že jsou nahlíženy z odstupu člověka, který se na naši realitu dívá zvenčí a vidí ledacos střízlivěji a přesněji než my, co tu žijeme. Dalším laureátem je vojenský analytik Jaroslav Štefec, jenž má odborný vhled do vojenské, obranné a bezpečnostní problematiky a nebojí se o ní psát bez okolků a bez politických růžových brýlí, což je na jeho článcích velmi cenné. Nejenže se něco dozvíme, ale zároveň máme pocit, že nám to říká člověk velmi autentický a velmi zasvěcený,“ podotýká mediální odborník.

Cena za nezávislou žurnalistiku míří i na Slovensko

A protože Krameriova cena má od prvního ročníku i postfederální charakter, jsou mezi oceněnými vždy i nějací laureáti ze Slovenska. „Tentokrát to je Pavel Kapusta, slovenský novinář, který původně pracoval pro veřejnoprávní média, avšak pro své nekonformní názory vůči tehdejší politické věrchušce byl vytlačen do alternativní sféry, v níž se mu daří velmi dobře. Dlouhá léta už vede web napalete.sk a před nějakým časem jej doplnil i o televizní stream stejného názvu, kde zpovídá zajímavé osobnosti zejména z politiky a přilehlých oblastí. Pavel Kapusta je tedy dalším laureátem za Slovensko. Připomeňme, že před ním to byli třeba Jozef Leikert, Pavol Dinka, Jozef Banáš, Gustáv Murín, Roman Michalko a další. Nerad bych na někoho zapomněl, ale už jich bylo tolik, že se nedá v rozměru tohoto článku vzpomenout na všechny. Takové tedy byly letošní Krameriovy ceny,“ ohlíží se Petr Žantovský za přehlídkou osobností nezávislé žurnalistiky.

Pirátská strana vydala zprávu, v níž varuje před snahou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání regulovat mediální obsahy na internetu produkované youtubery, podcastery, tiktokery a dalšími podobně vystupujícími. „Ta zpráva sama o sobě protestuje proti necitovanému prohlášení RRTV, takže to na první pohled vypadá jako boj za svobodu internetu. To je koneckonců téma, s nímž kdysi dávno Piráti vstoupili do politiky a v roce 2017 jim vyneslo 22 poslaneckých mandátů. Jenže jakmile se usadili v poslaneckých škamnách, tak to téma velice rychle opustili. A to platilo i po dobu jejich vládního angažmá. Mě ta jejich zpráva potěšila. A musím říct, že jsem nad větou, kde místopředseda Michal Bláha bojovně vyhlašuje, že Piráti budou pozorně obdobné regulace sledovat a stát v čele boje za svobodu slova, zajásal. To jsou věty, které by člověk podepsal a nemusí být kvůli tomu hned progresivista, může to být klidně stará konzerva jako já,“ míní mediální analytik.

Jde jen o zprostředkovaný reklamní obsah za peníze

Problém ale spatřuje v něčem trošku jiném. „Ta zpráva Pirátů, jak už jsem řekl, necituje původní informaci z RRTV. Proto jsem do ní nahlédl a zjistil jsem, že se jedná o naplnění evropské směrnice, o níž se začalo jednat v roce 2010. Do naší legislativy se dostala v roce 2022 a de facto v daném okamžiku znamená, že by tyhle regulační orgány, jako je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, měly vést evidenci provozovatelů různých video kanálů, tedy youtuberů, influencerů a podobných takových osob, které – a to je podstatné – skrze své webové výstupy realizují nějaký komerční obsah,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Za příklad si bere influencerku, která na některém z video kanálů popisuje svůj běžný den. „Nechci to banalizovat, některé takové kanály jsem i viděl. Ale vysílá, jak ráno vstane a jde se umýt mýdlem značky XY. Namaluje si oční stíny značky YZ, úpravu svého zevnějšku končí nějakým make-upem a rtěnkou značky AB. Pak jde do kuchyně a dá si k snídani ovesnou kaši, co koupila v obchodě CD a vyrábí ji firma EF. A takhle to pokračuje. Je zjevné, že jde jen o zprostředkovaný reklamní obsah, za který ta dáma inkasuje peníze. A Evropské komisi jde teď o to, jak jsem pochopil sdělení zevnitř RRTV, aby byly evidovány tyto penězotoky, co unikají sledovačům různých finančních transakcí. A je nepochybné, že druhým krokem bude nějaká sankce nebo vyšší regulace, zdanění nebo nějaký finanční podíl, který bude muset ten konkrétní jedinec, co provozuje takový byznys, naplnit,“ domnívá se mediální odborník.

Směrovka vede jednoznačně k politickému obsahu

Ona to není úplně legrace, protože třeba takový Karel Kovář zvaný Kovy má na některém ze svých informačních kanálů kolem osmi až devíti sty tisíc přístupů. „To není málo lidí a není to tedy ani málo peněz, které protékají tímto kanálem. A ty peníze někde začínají a u Kováře nebo u nějakých zprostředkovatelů tohoto provozu končí. Byl jsem ujištěn, že to bude druhý krok, který určitě přijde. Pamatuji si, jak v roce 2012 tehdejší ministr kultury Václav Jehlička zorganizoval ve své domovské Telči, kde býval také starostou, mediální setkání, kde byla i tehdejší předsedkyně RRTV Kateřina Kalistová. A ta tam tehdy vcelku hájila čerstvé nápady z Evropské komise, že by se měl regulovat internetový obsah, protože se v něm vyskytují nežádoucí prvky. Časový střih. Věra Jourová a čas mnohem nedávnější. Její teorie vyhladovění, to znamená likvidace internetových mediálních zdrojů s nežádoucím obsahem tím, že se v podstatě zakáže velkým firmám inzerovat v těchto médiích,“ připomíná Petr Žantovský smutně proslulou eurokomisařku.

Podle něj tahle směrovka jednoznačně vede k politickému obsahu. „Ale zatím je vedena přes ten byznys. Takže Piráti jsou teď možná v situaci, jako byl Julius Fučík, že vidí zemi, kde zítra již znamená včera, predikují budoucí vývoj a varují před těmi obsahovými regulacemi, za což jim lze samozřejmě jedině zatleskat. Otázka je, proč to neříkali dříve a proč více a aktivněji nebojovali za svobodu internetu v téměř už končícím funkčním období, ačkoli ji měli vždy jako první bod programu. To je otázka na jejich funkcionáře a je to i otázka k zamyšlení pro jejich eventuální voliče. Každopádně to, co se dnes děje ohledně influencerů, je spíše byrokracie a útok na určitý typ byznysu, který není podchycen. Je to opět byrokratická snaha podřídit nějaký tržní mechanismus administrativě Evropské komise. Ale tuto praxi z Bruselu koneckonců dobře známe,“ poznamenává mediální analytik.

Plukovnická demokracie mezi sviněmi a zombíky

Na závěr si ponechal mediální počin, který by si zasloužil označení článek týdne. „Zcela jistě by to byl komentář Michala Klímy – pozor, to není ten původní vládní cenzor, to je shoda jmen, toto je rektor Metropolitní univerzity Praha – z Lidovek, kde vyšel pod titulkem ‚Plukovnická demokracie mezi sviněmi a zombíky‘ a je doprovozen velkou fotografií koho jiného než Otakara Foltýna, našeho vládního bojovníka proti dezinformacím. Pan rektor tam píše velmi otevřeně, ocitoval bych z toho několik vět, které považuji za naprosto zásadní. Například: ‚Dnešní rostoucí nedůvěra v celý politický a vládnoucí systém není důsledkem dezinformací vnášených do tohoto systému odněkud zvnějšku, ale důsledkem informací zvnitřku o jeho skandálních dysfunkcích‘. To je naprosto trefné,“ konstatuje pro Parlamentníisty.cz Petr Žantovský.

Považuje to za naprosto přesně a dokonale vystižený problém toho tzv. boje proti vnitřnímu nepříteli, který tu údajně šíří nějaké dezinformace nebo konspirace. „Pan Klíma velice přesně charakterizuje tzv. fact-checking. Opět ho odcituji: ‚Samozvaní experti na pravdu založili fact-checkingové spolky. Jsou to vojáci propagandy. V první linii odhalují vnitřní nepřátele. Patří sem inkvizitoři typu Čeští elfové, Manipulátoři.cz či Demagog.cz, kteří na adresu názorových oponentů nešetří hanlivými výrazy. Prý jsou zapšklí, zahořklí, nemocní, opuštění, smutní. Prostě svině a zombíci…‘ Tady už máme můstek k výrazům, které používá pan Foltýn,“ upozorňuje mediální odborník.

Celá teorie dezinformací stojí na hliněných nohou

Takových citací by tu mohl shromáždit několik, protože článek navzdory tomu, že není dlouhý, je velmi zásadní. „A doporučuji každému, kdo se o tuto problematiku zajímá, aby si ho přečetl. Článek končí větou, kterou si zase dovolím zacitovat: ‚Celá teorie dezinformací stojí na hliněných nohou. Hlavním viníkem dnešní krize demokracie nejsou ani údajní domácí, ani zahraniční nepřátelé. Ve skutečnosti selhávají progresivistické elity. Filozof Václav Bělohradský k tomu uvádí: ‚Teorie o rozhodujícím vlivu dezinformací na současnou krizi liberální demokracie je sama dezinformací. Šíří lžinarativ‘.“ Takže závěrečná věta. Pomyslná cena za článek týdne putuje do Lidovek za článek Michala Klímy, kterého tímto zdravím s hlubokým smeknutím klobouku,“ dodává Petr Žantovský.

