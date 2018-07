Fotbal: To je radosti, že Rusko prohrálo. Obvyklé tváře vyprodukovaly nevídané věci

Obránce chorvatského národního týmu Domagoj Vida nahrál na internet po výhře nad Ruskem video ze šatny, kde společně s někdejším spoluhráčem Ognjenem Vukojevičem skandují „Sláva Ukrajině!“.

Anketa S odstupem času: Je dobře, že byla zavedena Elektronická evidence tržeb (EET)? Ano 80% Ne 20% hlasovalo: 8347 lidí

Výkonný ředitel think-tanku Evropské hodnoty Jakub Janda si tuto příležitost nenechal ujít.

„Aby ne, když na jejím území každý týden Rusové zavraždí několik jejích vojáků, kteří brání svoji zemi před ruskou invazí. Ukrajinští hrdinové si zaslouží podporu civilizovaného světa,“ prohlásil Janda na svém Facebooku.

Fotogalerie: - Praha plná motocyklů

To ale nebylo vše. Jakub Janda se v dobrém rozmaru podělil o své názory i na svém Twitteru. „Rusko dává tolik peněz do dopingu a pak je porazí i maličké Chorvatsko. Doufám, že ruští hráči nedostanou klasické sovětské zacházení. Prázdniny v gulagu,“ píše Janda.

A o chvíli později vypustil ještě další tweet. „Jedinou skutečnou otázkou je, do které země vpadne Rusko příště. Tito křiváci to obvykle dělají po velkých sportovních událostech,“ napsal Janda s odkazem na Olympiádu v Soči, konanou v roce 2014. Krátce po olympijských hrách došlo k anexi Krymu.

Fotbal sledoval i známý reportér Jan Tuna. „Normálně fotbal moc neprožívám. Ale dnes jsem s dětmi řval jak o život. Bylo to drama. S dobrým koncem. Jen v Lánech nebo někde u kachňáku v Novém Veselí budou asi muset převlíkat. Jeho skončili. Ale těch kluků je mně líto. Vladimír Vladimirovič je zřejmě nechá deportovat na Sibiř,“ podělil se o své pocity Tuna a opřel se do prezidenta Miloše Zemana.

Nechyběl ani Miroslav Kalousek. Poslanec TOP 09 svůj tweet začíná slovy, že ví že mu mnoho lidí vyčiní za politizaci sportu. „Ale MS ve fotbale politikum je a Putin z něj také politikum dělá. Takže: Vivat Hrvatska! Nasekejte Rusy do jitrnic! Držíme palce a fandíme,“ napsal Kalousek.

Kalouskův tweet některé jeho sledující potěšil, jiné rozezlil. Viktor Mlčák patří do té druhé skupiny. „Připomíná mi to jiný výrok a to – „Nasekejte muslimy do masokostní moučky“. Takové výroky uměle vyvolávající nenávist by se snad měly trestat. A ještě jedna věc – ne Okamura, ale Kalousek je RASISTA,“ poznamenal pan Mlčák a připodobnil Kalouskův výrok k nechvalně známému prohlášení Martina Konvičky.

Psali jsme: Sráč a šmejd, Kalousek s Topolánkem. Výsměch „starému a ošklivému“ Zemanovi. Zdeněk Zbořil už se na to nemůže dívat Vlezou do garáže s basou piv a kouří si tam, říká o lidech hospodská z venkova. Staří nemají peníze. A uprchlíci... Podělali jsme si to sami. Vlivný muž českých médií přiznal, jak to bylo se Schwarzenbergem a Drahošem VIDEO Hochu, hochu, takhle v Rusku ne. Policie dala přes hubu fanouškovi. A dějí se věci

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mak