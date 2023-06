Francie bude hořet. Policista střílel, mladík je mrtev a asi bude zle

Sedmnáctiletý Nael M. byl v úterý ve Francii ve svém autě zastaven dvěma policisty pro porušení pravidel silničního provozu. Policie původně uvedla, že teenager byl střelen ve chvíli, kdy se snažil jednoho z policistů autem přejet – ale video, které později začalo kolovat na internetu a bylo ověřeno agenturou AFP, tuto verzi příběhu vyvrátilo. V tomto videu je vidět oba policisty u stojícího auta. Jeden z nich na řidiče vozidla míří pistolí, je slyšet slova: „Dostaneš kulku do hlavy.“ Poté se auto rozjelo a policista zblízka vystřelil. Auto o pár metrů dál havarovalo, řidič Nael M. krátce poté zemřel.

Policista obviněný z jeho zastřelení byl zadržen kvůli obvinění z vraždy, když se ukázalo, že video vyvrací jeho původní tvrzení, že vystřelil, protože měl pocit, že je v ohrožení života.

Již v noci z úterý na středu vyvolalo zastřelení teenagera nepokoje v pařížských ulicích. Incident vyvolal násilné protesty, během nichž bylo podle francouzského ministra vnitra Geralda Darmanina zatčeno 31 lidí, 24 policistů bylo lehce zraněno a zapáleno bylo 40 aut, jak informuje server france24. Během protestů byly zapalovány i odpadkové koše, ničeny autobusové zastávky a v blízkosti policejní stanice byla odpálena pyrotechnika. Policie byla nucena použít slzného plynu proti protestujícím a podle ministra byly nasazeny další dva tisíce policistů.

Francouzský prezident Emmanuel Macron označil zastřelení Naela M. za „neomluvitelné“. Smutek prý sdílí s celým národem. „Teenager byl zabit. To je nevysvětlitelné a neodpustitelné,“ řekl prezident Francie.

