Francie hořela. Myslíte, že Česko nebude? Armáda odzbrojená, ta z USA nepomůže, říká Štefec

„Vůči těmto procesům, které bez ohledu na válku na Ukrajině nejen stále probíhají, ale pod kouřovou clonou milionů ukrajinských běženců, pohybujících se jen s minimální kontrolou po celé Evropě, dokonce výrazně akcelerují, není samozřejmě imunní ani ČR. A naší politické reprezentaci rozhodně nelze vytknout, že by se nesnažila co nejrychleji dohnat čtyřicet let multi-kulti náskoku západoevropských zemí. Alarmující je fakt, že snahy o zajištění dostatečného počtu přiměřeně naladěných ‚obohacovačů‘ doprovází bezhlavé odzbrojování a definitivní likvidace už tak téměř nulové schopnosti naší armády bránit území českého státu. Spolu s dlouhodobým poklesem akceschopnosti policie a zpravodajských služeb to pro nás nevěstí nic dobrého. V tomto kontextu je na francouzských událostech varující zkušenost tamější policie, která v jejich průběhu zabavila zbraně (konkrétně se jednalo o odstřelovací pušky a lehké protitankové prostředky) prokazatelně pocházející ze západních dodávek pro Ukrajinu. Kolik takových zbraní se aktuálně pohybuje mimo jakoukoliv kontrolu (nejen) Evropou a kam směřují, to se nikdo neodvažuje veřejně ani odhadnout. Podle dostupných informací se může jednat o desítky tisíc kusů různých typů střelných zbraní, stovky tisíc nábojů a také desítky až stovky kusů moderních protitankových a protiletadlových kompletů,“ dodává.