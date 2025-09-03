Francie se otřásá: Ani konec Macrona nemusí stačit

Server Politico upozornil, že francouzská tzv. „pátá republika“, o jejíž vznik se zasadil Charles de Gaulle na konci šedesátých let 20. století, je ve velmi hluboké krizi. Politická scéna je natolik polarizovaná, že by náladu ve společnosti nemusel zklidnit ani pád prezidenta Macrona, přesněji řečeno jeho rezignace. Jeho druhý mandát končí v roce 2027.
Na jaře 2024 Emmanuel Macron vyhlásil předčasné volby poté, co jeho centristé propadli u voleb do Evropského parlamentu. Ty jasně vyhrálo Národní sdružení Marine Le Penové a Jordana Bardelly. Macron na tehdejší prohru reagoval vypsáním předčasných voleb na domácí politické scéně. A ty v podstatě skončily patem; vznikly tří bloky, přičemž nejsilnější je sjednocená levice, ale za ní nijak výrazně nezaostává ani Bardellovo Národní sdružení. Macron se snaží udržet při životě vládu centristů, ale nedaří se mu najít premiéra, který by vládní loď provedl rozbouřeným politickým mořem.
Macron již hledá svého pátého premiéra za necelé dva roky, v očekávání, že François Bayrou bude v pondělí odvolán kvůli svým nepopulárním opatřením na snížení velkého rozpočtového schodku. Sám Bayrou varuje, že Paříž čelí scénáři známému z Řecka, pokud neomezí výdaje.
Server France24 upozornil, že odbory se chystají proti návrhům premiéra Bayroua tvrdě protestovat. Na 10. září se chystá akce ve stylu „žlutých vest“. „Kam to povede? Těžko říct v zemi, o které kritici žertují, že občané dávají přednost revoluci před reformami. Ptáme se na zemi, která si během covidu vedla lépe než většina ostatních, ale po stimulačních výdajích nikdy nezavřela kohoutek. Rostoucí náklady na půjčky u francouzského dluhu ukazují, že pro trhy a nervózní sousedy je čas zaplatit dluh,“ napsal server.
O Macronově pádu se mluví stále častěji. „Slyšíme to i od hlasů blízkých Macronovu táboru,“ řekl Mathieu Gallard, výzkumník agentury Ipsos France.
„Tolik nejistoty jsem neviděl od doby, kdy jsem byl studentem v roce 1968,“ řekl Eric Chaney, bývalý hlavní ekonom pojišťovny AXA, s odkazem na protesty v květnu 1968, které vedly k hlubokým sociálním a politickým změnám.
Server francouzského listu Le Monde tvrdí, že Macron se snaží politickou krizi vyřešit tím, že vytvoří prostor pro sestavení společné vlády centristů a levicového bloku. Bez Bayroua. „Během oběda Macron nastolil možnost vytvoření rozšířené koalice, která by zahrnovala i socialisty, po pádu Bayrouovy vlády,“ napsal Le Monde.
autor: Miloš Polák