Francouzi se vydají na Rusa? Přišla připomínka, jak to dopadlo minule. Mrtvých na tisíce

Bezpečnostní analytik Jaroslav Štefec nechápavě kroutí hlavou nad výroky francouzského prezidenta Emmanuela Macrona související s vysláním francouzských vojáků na Ukrajinu. Jak by taková mise dopadla, naznačil na sociální síti Facebook vzpomínkou, jak skončil Napoleon, když se vydal s „Velkou armádou“ do Ruska.

„Stále mi vrtá hlavou prohlášení infantilního gerontofila Emmanuela Macrona, hrajícího si v roli francouzského prezidenta na státníka světového formátu, že francouzští vojáci možná budou muset jít bojovat na Ukrajinu,“ napsal bezpečnostní expert Štefec na svém facebooku.

Neváhal připomenout francouzské tažení do Ruska, kdy téměř před 212 lety začala vpádem do Ruska zkáza Napoleonovy „Velké armády“. „Nemohu se zbavit pocitu, že dnes šestačtyřicetiletý Macron zřejmě zrovna chyběl ve škole, když probírali, jak v Rusku dopadl jeho krajan Napoleon. Asi by proto bylo dobré připomenout nejen jemu, ale i mnoha dalším evropským politikům, jak to s tou Napoleonovou ‚Velkou armádou‘, v jejímž čele dne 24. května 1812 vpadl do Ruska, vlastně skončilo,“ pokračoval Štefec.

Takzvanou Grande armée tvořilo pravděpodobně až 675 000 mužů. V rozporu s obecným povědomím, že byla tvořena především Francouzi, bylo v jejích řadách mnoho dalších národností. Francouzské jednotky v ní byly de facto v menšině. A protože pod praporem rakouských vojsk v ní kromě dalších národů tehdejší rakouské monarchie sloužilo možná až několik desítek Čechů, příliš se složením nelišila od evropských zemí NATO, chystajících se zřejmě zopakovat tehdejší Napoleonovu osudovou chybu.

Na ruských hranicích tehdy stálo 125 000 Francouzů, 337 700 Němců a Nizozemců, 95 000 Poláků, 35 000 Rakušanů, 30 000 Italů, 20 000 Prusů, 15 000 Švýcarů, 9 800 Dánů a Norů, 4 000 Portugalců a 3 500 Chorvatů.

Této přesile čelilo pouhých 200 000 ruských vojáků, roztažených na frontě široké téměř 200 kilometrů. Udržet se s těmito silami bylo vyloučené, a ruské jednotky se proto po dvoudenní bitvě stáhly. Z dějepisu víme, že ústup ruské armády pokračoval až k Moskvě. A tam také skončil, stejně jako celé Napoleonovo tažení. Pak už následoval jen stále rychlejší útěk kdysi neporazitelné ‚Velké armády‘, zakončený totální porážkou Napoleona a dobytím Paříže, dodal Štefec.

„Napoleonovo ruské tažení skončilo katastrofou. Francii a její tehdejší spojence stála nejlepší vojenské jednotky a fakticky rozhodla o konci nejen napoleonských válek, ale i rozmachu republikánských revolucí v Evropě. Snadno se může stát, že podobně skončí i ‚tažení‘, organizované novodobým francouzským rádoby Napoleonem. Tentokrát nejspíš definitivním zánikem už dávno ‚mozkovou smrtí‘ (jeho vlastními slovy) postiženého NATO a rozpadem Evropské unie.

Říká se, že když zapomenete svou historii, musíte si ji zopakovat. Rád bych věřil, že si z ní vezme poučení nejen prezident Macron, ale i naši pseudopolitici. Ku prospěchu nás všech,“ uzavřel Jan Štefec.

