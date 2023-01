František Ringo Čech k volbám: Mluvil krátce. Ale překvapivě

reklama

František Ringo Čech v rozhovoru Prostoru X pochválil končícího Miloše Zemana za jeho prezidentování a připomněl, že jsou se Zemanem dobří přátelé. „Miloš uzavírá triumvirát dobrých prezidentů. Podle mě byli všichni tři dobří. Miloš mi z nich byl nejbližší, protože jsme přátelé. Já ho znám od doby, kdy vstoupil do politiky, to je dlouhá doba. A jsou mi blízcí lidé, kteří mají smysl pro humor, umějí mluvit spatra, vědí, co říkají, a to Miloš je,“ prohlásil Ringo Čech.

Na Zemanově desetiletém působení prý nevidí žádné chyby. „Na jeho vládě neulpěla nitka špatného. Jinými slovy, dokázal, že i funkce kladeče věnců může být silná. Umně odporoval blbcům, jeho útoky na novináře, to byly jen umělecké příměry, a třeba omilostnil Jiřího Kajínka, který nic neudělal a dvacet let za to pykal, aniž v neděli dostal řízek,“ uvedl s nadsázkou a Zemanovi by vytkl jen to, že nechodí na Slavii a „nezajímá se o děvčata, ale výhradně jen o politiku“.

Nový prezident se podle něj musí ukázat a třeba bude také dobrý. „Jeden z nich tam bude, dojde na ten Hrad a tam ať se ukáže, všichni mají šanci být dobří. Já nechodím k volbám,“ řekl s tím, že nebude volit ani jednoho, ale že je dobře, že lidé mohou volit v přímé volbě. „Národ je rozdělený, ale je dobře, že lidi mohou volit v přímé volbě. Jeden prostě vyhraje, druhý tábor bude naštvanej, ale tak to je. Mě už je osmdesát let a je mi to jedno,“ dodal a ironicky okomentoval, že se ho redaktor ptá jenom na politiku. „To je hnus, o čem mluvíme, pojďme si povídat o něčem hezkým, jako jste třeba měl debatu se Šípem. Jeho jste takhle nemučil otázkama o politice,“ prohlásil.

Ringo Čech poté zkritizoval Českou televizi, konkrétně redakci zábavy, která podle něj po revoluci úplně odstřihla celou generaci komiků. „Dřív, i když byla v ČST těžká totalita, tak pokud jste se nepostavil komunistovi, pokud jste nepřešel do otevřeného odporu, tak vás nechal být. Byl jste prostě poslušný, v pořádku,“ řekl s tím, že i nepohodlní umělci měli nějaký prostor třeba večer, kdy už se tolik lidí na televizi nekouká.

„V nové televizi jsem ale nebyl 25 let. Redakce takzvané zábavy je redakce lidí, kteří nemají rádi zábavu. Vede ji nějaký, jmenuju ho, protože si to zaslouží, Jan Maxa. Nevím, do jaké míry to má na vině, ale je vedoucí zábavy, takže ho z toho viním! Zničili celou moji generaci komiků: Mladý, Náhlovský, Mládek, úplně nás zlikvidovali. Viděl jste nás za těch 25 let na ČT1? Neviděl, ani v noci. Komunisti nás ve 23.30, když už se nikdo nedíval, nechali hrát Televizní klub mladých a nechali i dechovku. Tyhle ne!“ komentoval naštvaně Ringo Čech, který poté vyjmenoval své úspěchy. „Však jsem autor třetí nejúspěšnější hry v historii českého divadla, jedenácti knih a šesti filmů, to je křivda, která se nedá napravit,“ dodal komik.

Ožehavým tématem bylo také interview v DVTV, kde byl Ringo Čech před lety nařčen, že podepsal antichartu. To ale podle Ringo Čecha není pravda. „Pragokoncert, to byli dva šéfové, Hrabal a Posejpal, kteří ho řídili. A nedávno v restauraci Zelená zahrada jsem potkal toho Posejpala a já mu říkám: ‚Pane Posejpal, Drtinová mně udělala celonárodní ostudu s tou antichartou. Nevěří mi, že jsme zdrhli se Schelingrem. Ten podpis Schelingra s cigárem v hubě, to je prezenčka, to není podpis anticharty. My jsme zdrhli a ženský od vás ze sekretariátu nám volaly druhý den: Ringo, my jsme to za vás podepsaly, jinak by byl velký průser. A Posejpal mi říkal: Ne holky, my jsme to s Hrabalem nařídili, aby vás tam připsali, protože Müller (vedoucí oddělení kultury ÚV KSČ, pozn. red.) by nás zabil,‘“ vysvětlil s tím, že Josef Posejpal to může vše potvrdit.

Ke konci rozhovoru Ringo Čech s úlevou opustil téma politiky nebo totality a hovořil o malířství, které ho prý k stáru konečně živí. „Jsem naivní umělec čili můžu si dovolit i to, co normální malíři nemůžou. Miluju Ladu a snažím se malovat krásné, pohodové obrázky jako on. Ne vždycky se mi to daří, někdy mi to ujede, ale malování je nádherná věc,“ uvedl s tím, že jeho obrazy lidé kupují a on se konečně po 55 letech může malováním živit.

