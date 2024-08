Fridrichová už nemlčí: Za co mě odstranili? Fico a další „prohřešky“

Předlouhých 18 let se mohli diváci České televize spolehnout, že k nim neděli co neděli večer zavítá publicistický pořad 168 hodin s moderátorkou Norou Fridrichovou. To už ale po letošních prázdninách platit nebude. Generální ředitel ČT Jan Souček se totiž s vedením zpravodajství a programu dohodl na tom, že pořad 168 hodin končí. Anketa Zvrátí Ukrajinci průběh války pomocí nově dodaných západních zbraní? Zvrátí 2% Nezvrátí 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7583 lidí

Marek Wollner a Nora Fridrichová bývali jedněmi z hlavních tváří publicistických pořadů ČT. Dnes je Wollner pryč z ČT, usídlil se v deníku Forum 24 Pavla Šafra. Nora Fridrichová v televizi zůstává, ale její pořad 168 hodin se na obrazovkách veřejnoprávní televize už neukáže. „K finálnímu rozhodnutí ukončit výrobu pořadu 168 hodin přispělo i dění z posledních dnů, které se pořadu bohužel také týká, a které nepoškozuje jen pořad samotný, ale nestaví do dobrého světla ani Českou televizi,“ řekl generální ředitel ČT Jan Souček. „Vedení televize věří, že v České televizi nadále tvůrci 168 hodin zůstanou, chce využít jejich dlouholetých zkušeností. Moderátorka Nora Fridrichová dostane nabídku podílet se na nových publicistických formátech,“ dodal Souček.

„Ve většině případů se jednalo o neposkytnutí dostatečného nebo dokonce žádného prostoru pro vyjádření protistran, oponentních odborných názorů či nezbytného kontextu,“ uvedl pak v dopisu Radě České televize Souček. Souček se také vyhranil vůči tomu, že médii proběhla zveřejněná komunikace mezi bývalým redaktorem Markem Wollnerem a Norou Fridrichovou, která obsahovala vulgární slova i konotaci.

Nora Fridrichová k bouři v České televizi několik dní mlčela, protože je na dovolené. Ale nyní konečně promluvila.

„Včera se mě dcery ptaly, co se mnou bude. Že už nemám svou dosavadní práci a že ani můj tým neví, co bude od příštího měsíce dělat, jsem se dozvěděla těsně před odjezdem na dovolenou s dětmi. Absolutně jsem to nečekala a popravdě nebyl to úplně nejpříjemnější odjezd,“ popsala okamžik, kdy se o konci pořadu 168 hodin dozvěděla. Tedy v okamžiku začínající dovolené a při odjezdu do zahraničí s dětmi.

„Jsem v místech bez signálu a začaly sem dolétat útržky obvinění, co jsme ve 168h za zločince a že naše práce do veřejnoprávní televize najednou vůbec nepatří,“ napsala Fridrichová na síti X a dodala, za co konkrétně byl pořad ukončen. „Víte, čím jsem ale měla porušit zákon? Třeba větou, že s Robertem Ficem se na Slovensku kdysi k moci dostala mafie,“ napsala.

Fridrichová v pořadu 168 hodin v únoru 2023 spojila Roberta Fica a střelbu na novináře Jána Kuciaka, řekla, že Ficův návrat by znamenal propojení státu s mafií. „Děje se to pět let po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové, kdy masové občanské protesty vyústily právě v pád Fica, který –? coby premiér –? symbolizoval propojení mafie se státem,“ zaznělo v pořadu.

Nora Fridrichová v reportáži nechala mluvit pozůstalé po novináři Kuciakovi a po jeho přítelkyni Martině Kušnírové. „Posledních pět let? Smutek, žal, bolest a možná řeknu i hněv vůči tomu, co se děje po jejich smrti,“ hodnotila Zlatica Kušnírová pět let po vraždě své dcery. „Ze začátku vypadaly protesty na náměstích nadějně. Lidé jako by procitli a začali přemýšlet vlastní hlavou, ne pod vlivem nějakých falešných informací a hoaxů. Bohužel, teď je to nazpět a myslím si, že ještě v mnohem horší formě.“

„Můžu říct, že zůstalo poměrně dost lidí, kteří jsou ještě pořád odhodlaní bojovat za slušnou republiku a slušné Slovensko. Ale hodně lidí to vzdalo,“ řekli v reportáži Jozef a Mária Kuciakovi, rodiče zavražděného novináře.

„Dere se k moci, ale jeho potenciální návrat bude návratem úplně jiného politika, kterého jsme měli možnost sledovat celé roky,“ komentoval pro pořad 168 hodin Fica sociolog Michal Vašečka z Bratislava Policy Institute. „A je faktem, že trendy říkají, že návrat není úplně vyloučený.“

Do reportáže si Fridrichová pozvala ještě Pavlu Holcovou z webu Investigace a šéfredaktora webu Aktuality.cz Petera Bárdyho. Oba Roberta Fica hodnotili velmi přísně, nenechali na něm nit suchou, jak se říká. „Obhájce“ neměl Robert Fico v reportáži ani jednoho. Reportáž tedy vyznívala jen v neprospěch tehdejšího předsedy SMERu a nynějšího premiéra Slovenské republiky.

Ale Nora Fridrichová pokračovala ve vlastní obhajobě na sociální síti X. „Prý jsem se vyjádřila ‚nejasným způsobem‘ a tím protizákonně,“ ohodnotila kauzu reportáže o Ficovi. A pokračovala ve výčtu toho, za co byl, podle ní, její pořad stažen. „Nebo že jsme zákon mohli porušit třeba tím, když jsme do jiné reportáže nenašli odborníka s kritickým postojem. A víte, proč ne? Protože ve skutečnosti nikdo takový neexistuje,“ vyjevila Fridrichová.

Taková je podle Fridrichové skutečnost. „Taková je totiž skutečná povaha našich údajných hříchů, které teď mají ospravedlnit stopku k politikům kritického pořadu,“ povzdechla si virtuálně na síti X.

A co řekla svým kolegům? Neměla co. „Když jsem narychlo obvolávala kolegy, co se stalo, bylo pro mě frustrující, že jim nemám co nabídnout. Malým dcerám jsem ale řekla, že se nic neděje, že novinářům se tohle prostě občas stane. Je to vlastně pitoreskní ironie osudu. Tak často jsme vysílali o kolezích novinářích na Slovensku, až jsme sami dopadli takto,“ zakončila své vyjádření ke konci pořadu 168 Nora Fridrichová.

Včera se mě dcery ptaly, co se mnou bude. Že už nemám svou dosavadní práci a že ani můj tým neví, co bude od příštího měsíce dělat, jsem se dozvěděla těsně před odjezdem na dovolenou s dětmi. Absolutně jsem to nečekala a popravdě nebyl to úplně nejpříjemnější odjezd. pic.twitter.com/8x2LTUJLIQ — Nora Fridrichova (@NoraFridrichova) August 4, 2024

Psali jsme: Konec Fridrichové. Kolik stály pořady na ČT? Vylezly by vám oči z důlků, říká Žantovský „Součkovy popravy.“ Xaver doporučil Fridrichové noční práci. Šarapatka vrací úder Dostál (Stačilo!): Pokračování filmu Léto s Norou. Jmenuje se Podzim bez Nory (a bez Václava) Nekupujte to, odpad! Tohle vám prodávají v Česku, varuje známý Čech před oblíbenou zmrzlinou