Fridrichová veřejně „popravila“ Novotného. Byla za to napadena

Řeporyjský starosta Pavel Novotný (ODS) se dostal do pořadu 168 hodin Nory Fridrichové. A to se svými slovy o tom, že Anička Slováčková zemře na rakovinu. Fridrichová reportáž pořadu nazvala Pohřbena zaživa a nechala v ní promluvit onkologické pacientky lékaře. Reportáž vyzněla pro Novotného jako ortel. Sám Novotný v reportáži nedostal prostor pro obhajobu. A má to dohru. Novotný už se začíná připravovat na vyhazov z ODS.

Jak to začalo? Pavel Novotný na X zhodnotil svým specifickým slovníkem fotografii hudebníka Felixe Slováčka na mítingu politického hnutí STAČILO!, kde stál po boku Kateřiny Konečné (KSČM). „Felix byl vždycky debil,“ napsal Novotný. Kdyby zůstalo u toho, většina by mávla nad obvyklým projevem Novotného rukou. Ale Novotný přidal další komentář. „Dávám mu pokoj asi rok a půl co vím, že mu zemře dcera. Anička, bohužel, nemá žádnou šanci, ale tohle přehnal,“ zahrál si na amatérského onkologa Novotný.

To zvedlo velikou bouři odporu, po jejímž náporu Novotný komentář smazal a po dalším tlaku se omluvil. Ale novinářku České televize Noru Fridrichovou taková omluva očividně neuspokojila. V pondělí večer na obrazovkách veřejnoprávní televize přišel ortel pro Novotného. Doslova mediální poprava.

uvedla reportáž pořadu 168 Nora Fridrichová. V reportáži pak Fridrichová dala prostor onkologickým pacientkám a lékařům, jak onkologům, tak i psychologům, kteří velmi negativně komentovali Novotného slova. Promluvil i Luboš Petruželka, přednosta onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. „Vyjádření podobného druhu mohou výrazně ovlivnit psychiku nemocného, vnímání jeho nemoci, mohou dokonce vést ke zhoršení průběhu celého onemocnění," řekl Petruželka v pořadu 168 hodin.

Na svou reportáž na twitteru upozornila i Nora Fridrichová. A pod tweetem se rozpoutal hurikán reakcí. Fridrichová se dočkala od twitterového glosátora Lukáše Valenty odsouzení. Valenta reportáž rozcupoval na kousky.

„Asi nejhnusnější, nejpodlejší reportáž, kterou jsem kdy na ČT viděl. Pavlův tvít byl blbej, ví to on, vědí to všichni, omluvil se, smazal. Že vy jste z toho vyrobila zhovadilou reportáž, že někoho pohřbil, nedala mu prostor k vyjádření a vytvořila dojem, že Novotný nenávidí onko pacienty, to si srovnejte se svým svědomím. Nic takového neudělal a vy se styďte. Zdravíme vašeho nadřízeného Součka a poslance Havlíčka!“ okomentoval Valenta.

To si Fridrichová nenechala líbit. Novotný podle ní dostal prostor skrze své tweety, které byly v reportáži citované. „Starosta měl v reportáži všechna vyjádření, která k tématu poskytl, následně se k nim vyjádřili ti, kterých se dotkla. Starosta se na svém účtu vyjádřil jasně a opakovaně, není co řešit. Prostor ale dostali i ti, kterých se téma týká nejvíc, tedy nemocní s rakovinou.

Ale se svou troškou do mlýna se dostavil i samotný Pavel Novotný. Ten Fridrichovou konfrontoval s dotazem, zda ona sama zakázala, aby se mohl v reportáži bránit. „Slyšel jsem, žes osobně nařídila, abych se nesměl vyjádřit, je to pravda?“ zeptal se a hned v dalším tweetu citoval z Kodexu ČT, kde je stanoveno, kterak postupovat právě v takových případech. Fridrichová v odpovědi jen překopírovala to, co napsala Valentovi. Na dotaz, zda něco takového myslí vážně, Fridrichová odpověděla polopaticky: „Co na tom nechápete? Když citujeme tweet premiéra Fialy, máme se ho taky ještě jít zeptat, zda to myslí vážně?“ odpověděla.

Pavel Novotný na svém twitterovém profilu pak zhodnotil celou kauzu s tušením, že je to pro něj v ODS konečná. A hned ukázal na viníka. Kauza jde podle něho za Janem Zahradilem, který se ho chtěl dlouhodobě zbavit. „23 let manželství. Krize byly. Jestli mě teď vyhodí, nebudu do strany kopat. Na to mám Petra a tu stranu moc rád. Je to akce Zahradila a téhle zmrdské kliky, sám jsem jim nahrál, půjdu s hlavou vztyčenou. A bez vulgarit,“ napsal Novotný.

