Lang (ANO): Opravdu tu řešíme obrovský skandál této vlády

Já bych se vrátil k meritu věci. To znamená, bavíme se o té bitcoinové kauze. Já bych chtěl reagovat na předřečníka, na pana Vondráčka od nás, který tady hovořil, prostřednictvím vás, tady hovořil o tom koordinátorovi na to Ministerstvo spravedlnosti. Já bych chtěl říci, že jsem člen komise Finančně analytického úřadu, jsem člen bezpečnostního výboru a na obou, jak na té komisi, tak na tom bezpečnostním výboru, jsme byli příjemcem řady informací, některé byly režimové, tak se o nich nemůže hovořit, byť paradoxně tyto režimy a informace za jeden, za dva dny se objevují zcela běžně v tisku, takže potom je to trošičku složité pro nás držet tu lajnu, co se dozvíme na těch výborech v režimu utajeném, když potom je to běžně ve veřejném prostoru.

Já bych chtěl říci, že tady opravdu řešíme obrovský skandál, obrovský skandál této vlády. A řeknu vám první můj takový dojem, já se přihlásím několikrát, protože nejsem ani přihlášen do normální rozpravy, protože při třiceti kolezích, kteří jsou tady v tom běžném pořadí jako řadový poslanec by na mě došlo až někdy navečer a možná už by to bylo i kontraproduktivní, takže budu reagovat nějakými faktickými.

Začal bych tím Finančně analytickým úřadem, kde jsem se účastnil teda toho jednání, kdy byl pan ředitel Hylmar, který nám tam vysvětloval věci, a chtěl bych říci na jeho částečnou obhajobu, že on jako člověk, který předtím pracoval ve finanční policii a potom přestoupil na to Ministerstvo financí do čela toho úřadu, tak já za ty čtyři roky, co jsem na ten úřad docházel, jsem s ním měl dobré zkušenosti, on mi tam sám říkal, že prostě absolutně nechápe, jak někdo vůbec mohl s takovou myšlenkou přijmutí peněz od osoby, která je prostě z nějakého kriminálně závadového prostředí, přijít, jak k tomu vůbec mohlo dojít.

A řeknu vám takový můj první dojem z toho, že ti lidé, kteří pracují v těchto vysokých pozicích, ale samozřejmě jsou podřízení těm jednotlivým ministrům, kteří by měli být garanti toho, že se něco takového vůbec na těch centrálních úřadech nestane, tak jsou z toho opravdu nešťastní. A ještě se přihlásím.

