Metnar (ANO): Vojákům jste peníze ještě sebrali

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

k bitcoinové kauze tady toho zaznělo hodně a ještě určitě zazní, ale dovolte mi krátce reagovat na velmi emotivní vystoupení paní ministryně obrany, které zde zaznělo. Přiznávám, že mě zklamalo nejenom stylem, ale i tím, jak zkresleně bylo prezentováno působení předchozích ministrů včetně mého. Já se ale nehodlám snížit k osobním výpadům. Nebudu nikoho nazývat lhářem, recidivistou ani zbabělcem. To není jazyk, který by měl v této Sněmovně zaznívat od člena vlády. Bezpečnost státu je příliš vážné téma na to, abychom o něm mluvili ve stylu facebookových komentářů, ve stylu "tonoucí se stébla chytá", ve stylu invektivy a "útok je nejlepší obrana".

Dámy a pánové, ano, nebyl jsem mediální ministr, ale pracoval jsem věcně, na rozdíl od jiných jsem měl potřebu, respektive neměl potřebu vychloubat se každou podepsanou zakázkou, protože armáda potřebuje kontinuitu, ne píár. (Potlesk z lavic ANO.)

Teď mi dovolte reagovat na věci, které zazněly v projevu ministryně obrany. Za prvé, nerozumím, proč, když v rozpočtu v roce 2022 byly plánované peníze, konkrétně 5,4 miliardy, nepoužila je paní ministryně částečně na platy vojáků, jejichž navýšení jsme schválili ve výši 1 400 korun, ale ona jim přidala jen 700. Takže, peníze na platy tam byly, ale raději je paní ministryně odebrala a poslala plnění rozpočtu obrany vůči HDP na 1,34 procenta. K tomu se vztahuje i nákup včera zmiňovaných batohů. Na jednu stranu paní ministryně tvrdí, že jsem nedal do rozpočtu peníze na batohy, a pak tvrdí, že bylo v rozpočtu 2022 peněz moc?

Mgr. Lubomír Metnar BPP



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Co rok 2023? To už asi zapomněla. Měla nespotřebované výdaje téměř 10 miliard. Takže v roce 2022 jste tvrdila, že jste skvěle plánovala a hodila vše na mě, a v roce 2023 to hodíte na koho, těch 10 miliard nespotřebovaných výdajů?

Neustále se tu oháníte 10 miliardami z rozpočtu v roce 2021, které byly dočasně sníženy rezortu obrany. Tak za prvé, co se týče vyjednávání o 10 miliardách, tak vedení ANO přišlo za vedením ODS s žádostí o podporu v tomto, jak paní ministryně ráda říká, apolitickém tématu. Ale byli jsme vydírání ohledně další podpory hazardu, takže jsme podporu nezískali.

Anketa Měl Izrael právo udeřit na Írán? Měl 19% Neměl 77% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 4429 lidí

Za druhé vám řeknu jiný příběh. Paní ministryně celých 10 miliard v roce 2023 z rozpočtu nevyčerpala a poslala opět plnění rozpočtu vůči HDP na 1,37 procenta, na rozdíl ode mne, kdy jsem těch 10 miliard, o kterých mluvíte, vyčerpal a rozpočet skončil s plněním 1,39 procent vůči HDP, což jste dva roky nedokázali ani dorovnat. Tak, kdo je prosím z vás (nás?) neschopný?

Jsem rád, že paní ministryně mluvila o vrtulnících, protože jak vidím, tak by byla radši, kdybychom je nekoupili a zůstali u těch ruských, a ani bychom nemohli dostat dalších osm jako dar nedar, které paní ministryně vyjednávala, a dosud tady nejsou. Nic totiž nemáte. Stále dokola omíláte pár nesmyslů. Půl miliardy pokuta je příjmem do státního rozpočtu, vaše vyhozené miliardy za předražené nákupy nikoliv.

To se dostávám k polním kuchyním. Takže tady paní ministryně de facto tvrdila, že když je otevřené výběrové řízení, tak je jedno, jaká bude vysoutěžená cena? To je ale dost šokující argumentace. Kdyby byla zakázka vypsána tak, že jediný, kdo ji splní, je prominent ODS, tak je to také OK? Fakt, že je soutěž otevřená, neznamená, že ty kuchyně nejsou předražené, načež je ještě ani nemáme. Nikde v zákoně ale není uvedeno, že vysoutěženou zakázku v otevřeném řízení musí soutěžitel nakonec uzavřít. Existuje tady celá řada praktických příkladů z rozhodnutí soudu.

Dostávám se k dalšímu bodu, k vojákům z povolání. Škoda, že paní ministryně se nepochlubila, kolik vojáků z povolání nabrala v roce 2024. No, kolegyně, kolegové, byl to čistý přírůstek 179 vojáků, a to v roce 2024, kdy zmrazila vojákům platy, odkývala na vládě odebrání FKSP a školkovného. Přestože jste měli navíc 10,5 miliardy na splátku F-pětatřicítky, pro vojáky jste navíc nedali ani korunu a ještě jim peníze sebrali. Mohli jste navyšovat platy, ale nebyly volby, takže se jen bralo. Rozhodně šly navýšit tarify i příspěvky na bydlení na dvojnásobek bez novely zákona. Z tohoto se fakt, paní ministryně, nevylžete. Proč jste neodsouhlasili navýšení tarifu o 10 procent, které jsem navrhoval na letošní rok? Také nevím. (Potlesk z řad poslanců ANO.) Faktem je, že v roce 2024 byla největší odchodovost za posledních 10 let, a to je výsledek práce vaší vlády.

Co se týče prosincových plateb. Prosím vás, není standardní na poslední chvíli navýšit rozpočet o 13 miliard korun. Tohle jsme opravdu nedělali. Ještě jste lhali, že 4 miliardy do obrany navíc nejdou z peněz určených na povodně. Těch 10,5 miliardy na poslední chvíli, co jste poslali na F 35, bylo absolutně mimo plánovaný rozpočet. Takže nelžete, že tohle bylo běžné i za mého působení. Nebylo. Bylo to opět jen pro vaše PR, protože jste dva roky předtím rozpočet vůči HDP jen snižovali, a byla by to absolutní ostuda pro vás, i za cenu lhaní při schvalování peněz na povodně.

Pojďme k těm zmiňovaným tankům, co jste se včera takto ohrazovala. Co se týče tanků Abrams, když mluvíte o velikosti a hmotnosti, tak ministerstvo přiznalo, že poslední verze tanku Leopard 2A7 o hmotnosti 64,5 tuny přesahuje možnosti stávající dopravní infrastruktury. Tak nevím, o čem tady diskutujete. Jsou to zase jen vaše výmluvy, proč jste neoslovili další potenciální dodavatele. Ještě je třeba říct, že rozdíl mezi Leopardem a Abramsem podle modifikací je dvě až deset tun. Takže zase podle mne výmluvy.

Nakonec, parlamentní kontrola. Je třeba za prvé, říci, že ve výboru máte většinu. Fakt, že nedostáváme od vás dostatečné informace, není názor jen opozičních poslanců, ale i koaličních poslanců. Co se týče problematických zakázek, jako například vojenské polní kuchyně, Supacaty a spoustu dalšího, tak to opravdu nepodporujeme, ale přesto si je svojí většinou prohlasujete.

Takže to je, řekněme, reakce na vaše včerejší vystoupení. Nejenom kvůli bitcoinové kauze, ale kvůli chaosu a tomu, co se děje na rezortu, nechceme, aby tato vláda dále poškozovala dobré jméno armády, aby dále poškozovala i další lidi. Nechceme, aby škodila byť jen jeden další den, proto navrhujeme vyslovení nedůvěry.

Děkuji vám za pozornost.