Fridrichová zuří. Zeman dá PL rozhovor a nám ne? Nachytat politika. Řekla, jak se to dělá. Klaus měl svatou trpělivost

Chilský incident Václava Klause. Tak se nazývá na Wikipedii jeho „trik", kdy si ze státní návštěvy v Chile v dubnu 2011 odvezl protokolární pero, které před kamerami přemístil ze stolu do kapsy saka. A právě dotazem na toto video Standa Show začala. „Nepamatuji si to přesně, přestože to je nejlegendárnější, co jsme dali světu. Ale kolega byl tehdy na té státní návštěvě s prezidentem Klausem, byl tam s kameramanem a pan prezident pak neměl čas na rozhovor, takže oni neměli ‚maso' takzvaně. Neměli nic. Potřebovali ještě něco do reportáže, a tak kolega byl na balkóně na hotelovém pokoji a kameraman hledal ještě něco na disku, nebo jestli tehdy ještě byly kazety, nevím. A najednou mu říká: Pojď se na něco podívat. A tak viděli tohle a s tím přijeli do Prahy. A už tehdy ten pořad 168 hodin byl takový formát, kam se dávaly takové věci, které se třeba nedávaly jinam. A mně to přišlo dobrý, ale ten potenciál jsem v tom neviděla. Přišlo mi to zajímavé, že to pero zmizelo...," popsala Fridrichová, že zároveň to bylo i vtipné.

„Vzpomínám si, že tehdy jsem s tím šla na střižnu, to šlo v rubrice, které pracovně říkáme Perly, úplně na konci. Takové zvířátko na konec vlastně. A dala jsem to střihači a říkám mu: Dej tam nějaké šipky, kroužky, aby bylo jasné, jak to pero putuje, a pak jsem šla za hudebním režisérem, který k tomu dával hudbu. A říkám mu: Chtělo by to něco jako Růžový panter. A on tam dal melodii, která se jmenuje Little Detective. Takovou infantilní. A pak to v neděli šlo a vzpomínám si, že mi marketér Jakub Horák po tom konci pořadu psal: Je z tebe světová hvězda. A to byl odhad, tehdy se nevědělo nic. Ale najednou mi na Facebooku začaly žádosti o přátelství z celého světa. Tak jsem si říkala, co se děje. A skutečně to najednou začalo jet po tom YouTube. Pak bylo pondělí a my jsme čekali, co Hrad, dokonce se někde na internetu objevila fáma, že Klaus to pero vrátil, tak to jsem úplně omdlela v tu chvíli, protože to jsme předpokládali, že ne, samozřejmě. Tak jsme znovu prohlíželi ten materiál a skutečně pero nevrátil. Ale vlastně tahle dezinformace, té jsem se strašně lekla,“ dodala Fridrichová.

Prezident pak podle ní vystoupil. „Ještě byl na univerzitě v Brně, měl takový univerzitní čepec... řekl, že: Stalo se, ale že to bylo bezcenné pero. Asi za tři dny mi volali z Chile, nějaká novinářka, že se cítí uraženě, protože to bylo velmi hodnotné pero s nějakým místním drahokamem. A tehdejší dramaturg 168 hodin, můj kolega Honza Rozkošný, říkal: Ale hele, to není nic, dokud bude v Tonight Show, do té doby mě to nezajímá. A pak další víkend to tam bylo. Tak to už jsme věděli, že máme svůj zápis v kronice lidstva,“ dodala Fridrichová.

Zmiňované video českého prezidenta v Chile:

„Václav Klaus nebyl pomstychtivý, a přestože myslím, že tohle je věc, která mu neprospěla světově, opravdu to video je legendární dodnes a má miliony zhlédnutí, tak nám ne často, a neměl nás moc rád, my jsme ho už předtím pustili, když se rozcvičoval před novoročním projevem, takže on na nás měl trochu pifku, ale pak nám několikrát rozhovor ještě dal i po tom peru, ale pravda je, že vlastně my jsme vždy dostáli své pověsti, protože když nám dal třeba rozhovor při tom, kdy Donald Trump oznámil, že bude kandidovat na prezidenta USA, tak Václav Klaus byl pobouřen jako správný konzervativec, že někdo jako Donald Trump chce kandidovat na prezidenta. Pak šmik, o rok později Donald Trump zvítězil a Václav Klaus jásal a gratuloval Donaldu Trumpovi a my jsme připomněli ten původní rozhovor, kde by neskonale pohoršen. Takže musím říct, že Václav Klaus vlastně s námi má svatou trpělivost,“ dodala.

To, že si pořad leckdy dělá z politiků legraci, za tím si Fridrichová stojí. „Považuji to za velmi ozdravný a důležitý proces, ale zároveň ti politici se tam ukazují velmi často ve zcela jiném světle, než když jsou kamery zapnuté při tiskové konferenci. A to si myslím, že je docela dobré toho politika vidět i jinak, protože je to někdy obraz velmi odlišný od té oficiálně prezentované skutečnosti,“ podotkla.

„Vy jste řekl spojení mimo záznam. Ale já kdybych na tom místě byla jako novinářka s notýskem a perem, protože část novinářů chodí s notýskem a perem... ale vy když jako novinář zaznamenáte skutečnost a zaznamenáte ji na vlastní oči, tak si ji napíšete do toho notýsku tím perem a pak to napíšete. Prostě mimo záznam je jiný pojem, takzvaný off record, a to je situace, kterou si ten politik s novinářem domluví. A to tady nebylo. Musí to být definováno předem zcela jasně,“ popisovala Fridrichová. V tomto případu však ministryně práce podle Fridrichové komentovala pandemická opatření. „Vysvětlovala, jak zachraňují zemi. A pak skončil ten vstup a ona řekla, jak je to doopravdy,“ dodala.

„Kdykoliv je před politikem zapnutá zpravodajská kamera, tak on by měl a priori počítat s tím, že je zapnutá. Musí s tím zkrátka počítat. Při mediálních trénincích, které politici absolvují, se toto dozvídají. On si také málokdo stěžuje, téměř ne,“ poznamenala.

Záznam vystoupení Jany Maláčové:

„Čekala jsem, jak zareaguje. Bylo pro mě hrozně zajímavé na to vyjádření čekat, protože jsem byla zvědavá, jestli zareaguje třeba podobně jako její stranický šéf Jan Hamáček. Ten občas reagoval popuzeně, až bych řekla neadekvátně. A ona vlastně se omluvila premiéru Babišovi a jinak to moc nekomentovala. Že to byla nějaká vypjatá situace, že lidsky to pro ni bylo složité, ale nehanila nás. A tehdy já jsem si vlastně říkala, že si myslím, že bude chtít kandidovat na předsedkyni ČSSD, tak mi to přišlo z té reakce, a ono se to teď děje,“ dodala Fridrichová.

Řeč byla i o hradním mluvčím Jiřím Ovčáčkovi, kdy reportérka se snažila Ovčáčka zastihnout i před jeho bydlištěm, což mluvčí prezidenta Miloše Zemana nelibě nesl. Moderátor Standa Show uvedl, že mluvčí je státní zaměstnanec, takže jeho výtka je validní – ohledně toho, že dotazy jsou pokládány mimo pracovní dobu. „Ale on s námi nekomunikuje. On neposkytuje informace. A tohle je jediná možnost, kde ho můžete zachytit, protože pak je zavřený na Hradě nebo bůhvíkde a nedostanete se k němu. On nám třeba neodpovídá ani na SMS zprávy, teď už oznámili, že s námi nebudou mluvit vůbec, a dali výčet médií, ve kterých jsme byli uvedeni, tak na něj čekáme na ulici. Opět na veřejném prostoru, nedobýváme se nikam do bytu, oslovujeme ho na ulici. Velmi slušně, představíme se a položíme dotaz. A pan Ovčáček reaguje tak typicky, bych řekla,“ uvedla Fridrichová.

Vystoupení Jiřího Ovčáčka, když jej zachytila reportérka 168 hodin na ulici:

Podle jejích slov je Ovčáček zaměstnanec státu a nemá rozlišovat to, komu bude dávat a nebude dávat informace. „Kdybychom byli nějaký dezinformační zdroj, který lže a poškozuje zemi, tak chápu, že mluvčí Hradu s ním nebude komunikovat, ale do dezinformačního prostoru naopak Hrad poskytuje informace. Hlava státu nemá problém poskytovat zvláštním zdrojům, nebudu je označovat slovem médium, rozhovory. Myslím například Parlamentním listům. Parlamentní listy byly jako dezinformační zdroj označeny dokonce i českým soudem. Tak těm rozhovor dá a České televizi ho nedá,“ uvedla Fridrichová.

„Parlamentním listům bych rozhodně nedala název médium, ale nechci jim dělat reklamu. Podle mě je to dezinformační zdroj. Jsou tam i skrytě placené politické články, prostě to je... ale umím s nimi žít, je mi to celkem jedno. Ale stalo se mi i s jedním vládním politikem, že o mně rozšířil lež nebo dezinformaci a dotáhl to právě do těch... měl tam titulek. Tak jsem si říkala, že to byl asi ten cíl, že tam chtěl být,“ dodala Fridrichová.

