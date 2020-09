Fuj! Wollnerova slova jsou na žalobu, zní v kauze Lidice. Šarapatka přilévá olej

reklama

Včera toto zasedání Rady připomenul spolek Lidice Memory. Na setkání jeho zakládajících členů se totiž probíraly reportáže týkající se Lidic. „Jeden z našich členů, Mgr. Vojtěch Šustek, Ph.D., byl znechucen způsobem, kterým se o něm na jednání Rady ČT hovořilo. Obzvláště se jej dotkly výroky a nařčení zaměstnance ČT Marka Wollnera. Vojtěch Šustek byl také nemile překvapen, že předseda Rady ČT René Kühn ponechal dehonestující výroky bez komentáře, a zvažuje právní kroky,“ uvedl spolek na Facebooku.

Anketa Bojíte se COVIDu-19? (Ptáme se od 16.9.2020) Ano 38% Ne 62% hlasovalo: 3053 lidí

Šustkovo znechucení komentovala a vyjádřila nad ním lítost radní ČT Hana Lipovská. „Mrzí mě, že byl Dr. Šustek - ve své nepřítomnosti - panem Wollnerem na srpnové Radě napadán a celkem chápu, že se chce bránit,“ pravila. Nicméně dodala: „Nechtěla bych však, aby se ztratila pravá podstata lidické kauzy z hlediska ČT - ta se totiž netýkala historického bádání, nýbrž naplňování veřejnoprávní služby.“

Co o Šustkovi vlastně na Radě padlo? Marek Wollner o něm mluvil například ve spojitosti s protektorátním četníkem Resslem a jeho vnukem. „Já jsem tady zaznamenal, tady, ale i od pana archiváře Šustka, vlastně zcela suverénní obvinění, že protektorátní četník byl udavačem a on si sám vymyslel udání, aby to mohl na někoho hodit, na paní Doležalovou. A já tedy musím říct, že nemít k takovému obvinění vůbec žádný podklad, to je tedy pro mě problém,“ řekl dramaturg Reportérů ČT.

„Kdybych měl probírat veškeré lapsy toho archiváře Šustka, tak bych se tady zdržel hodně dlouho. Já chci říct jen jednu věc. V době, kdy protektorátní četník Ressl tento záznam udělal, po válce, tak ho udělal v době, kdy bylo naživu 147 lidických žen. Dospělých žen. Jakákoliv zmínka o tom, že Ressl si tohle vymyslel, by mu přivodila oprátku. Je to konstrukce, která absolutně leží na vodě. Není v ní vůbec nic,“ prohlašoval Wollner. Přístup Vojtěcha Šustka označil za „historii na přání“. „Pojďme to hodit na nějakýho Ressla, protože to byl protektorátní četník a je úplně jedno, že na to není vůbec žádný důkaz,“ tvrdil Wollner o Šustkově smýšlení a označil to za „fatální neprofesionalitu“.

I radní Šarapatka se ozval: „Co to má znamenat? Vy říkáte, že vás nezajímá, že je to certifikované dílo Akademie věd? A vy nad tím mávnete rukou, že takových děl vychází? Sakra, slyšíte tu jasné argumenty. Na jedné straně je tu nějaký pan Šustek, kterého citujete, a na druhé straně publikace certifikovaná Akademií věd,“ útočil na Daniela Váňu, který spor s Wollnerem vedl.

Psali jsme: Rada ČT, na kterou nikdo nezapomene. Šest hodin války mezi Šarapatkou a Lipovskou skončilo výhrůžkou. A do toho Wollner

Psali jsme: Hodně nepříjemné: Xaver o jednání Rady ČT. O Wollnerovi a Železném Jiří Svoboda o filmovém a reálném Václavu Havlovi. A má vzkaz pro aktivistu, který označil Kubiše s Gabčíkem za „vrahy“ Šarapatka se vypsal ze středeční Rady ČT u Šafra. Velmi šťavnatě. Lipovská je „vyslanec zla“ Na jednání Rady ČT „stříkaly emoce“. Lipovská a Šarapatka rozpoutali řežbu. Kvůli reportáži ČT

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.