Fuj, ulevil si Kalousek. Pozvání exdetektiva Komárka na výbor jej vytočilo skutečně doběla

Mandátový a imunitní výbor přerušil své večerní jednání. Podle slov šéfa poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka se hnutí ANO radí o tom, zda bude trvat na pozvání bývalého detektiva Jiřího Komárka na další jednání výboru. „ANO se snaží najít osobu, která by mediálně podpořila verzi Babiše a Faltýnka,“ je přesvědčen Michálek.

„Pan Komárek není nezávislá osoba, podle mých informací byl dosazen do úřadu, který podléhá ministerstvu financí,“ uvedl šéf Pirátů Michálek a dodal, že ANO se snaží najít osobu, která by mediálně podpořila verzi Babiše a Faltýnka. „Není možné zvát si libovolné svědky, to je nehoráznost,“ dodal k jednání mandátovému a imunitnímu výboru předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Na sociální síti se pak rozjel ještě více. Bývalého detektiva nazval "nepravomocně odsouzeným Komárkem", označil jej za nedůvěryhodnou osobu a jeho pozvání za nehoráznost. Tweet zakončil verbálním odplivnutím "Fuj".

Pozvání nepravomocně odsouzeného Komárka na MIV je nehoráznost, která devalvuje práci tohoto výboru. Většina výboru se bude s pomocí nedůvěryhodné osoby snažit účelově zkompromitovat vyšetřovatele Nevtípila. Fuj... — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 10. ledna 2018

Podle slov šéfa poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka se prý poslanci imunitního výboru sejdou znovu ještě dnes a následně v úterý na zasedání, kam byli pozváni i Andrej Babiš s Jaroslavem Faltýnkem, o jejichž vydání má výbor hlasovat. Michálek také sdělil, že poslanci ANO chtějí pozvat Komárka kvůli článku, podle kterého u soudu řekl, že vyšetřovatel případu Čapí hnízdo Pavel Nevtípil byl terčem lobbistů.

„Hnutí ANO a jeho podporovatelé z jiných stran se snaží o neustálé prodlužování této nevlády, která ale mezitím koná, jako kdyby byla naprosto legitimní vládou. Dělá změny na ministerstvech. Nevíme, co vše se v zákulisí odehrává,“ popisoval situaci přítomný komentátor Martin Schulz.

Jan Bartošek (KDU-ČSL) následně doplnil, že zástupci hnutí ANO deklarovali, že v úterý bude k dispozici usnesení mandátového a imunitního výboru o případném vydání poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka.

