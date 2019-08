Generál Blaško vyjel kvůli Rusku: „O tohle se starejte!“ A TOPka udeřila na Zemana. Přituhuje

Moskevské protesty kvůli nezapsání opozičních kandidátů do voleb měly své ohlasy i u nás. Reakci policie odsoudilo české ministerstvo zahraničí. A hned se začalo ozývat, že ministr Petříček má dvojí metr a nemá se co do Ruska vměšovat. „Myslím, že by se pan Petříček měl spíše zajímat o dodržování práv občanů v ČR,“ tvrdí generál Blaško, europoslanec za SPD. Zato Miroslav Kalousek s Petříčkem souzněl a hovořil o říši zla. „Je mi stydno za každého českého politika, který jim podlézá a jejich zločiny zlehčuje a přehlíží,“ vypálil předseda poslaneckého klubu topky.

Ministerstvo zahraničí, které má ve správě sociální demokrat Tomáš Petříček, vydalo toto prohlášení: „Jsme znepokojeni opětovným masovým zatýkáním pokojných demonstrantů v Moskvě. Vyzýváme ruské úřady, aby respektovaly základní lidská práva a svobody a aby v souvislosti s nadcházejícími volbami do místních zastupitelstev ctily závazky vyplývající z členství Ruska v OBSE.“

Jsme znepokojeni opětovným masovým zatýkáním pokojných demonstrantů v Moskvě. Vyzýváme ruské úřady, aby respektovaly základní #LidskáPráva a svobody a aby v souvislosti s nadcházejícími volbami do místních zastupitelstev ctily závazky vyplývající z členství Ruska v #OBSE. — MZV ČR (@mzvcr) August 4, 2019

Na slova komunistky Konečné reagoval místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek: „Typická reakce mající za cíl odvést pozornost jinam. Cohen to kdysi dobře nazval ‚a co tohle-ismus‘ Takové to: v USA se také přece zabíjeli indiáni, tak ať nám nemluví o lidských právech. Pokud to komunistům vadí u Turecka, pak jim to přece musí vadit i u RF, ne tím argumentovat, že se vlastně nic nestalo a že má MZV mlčet.“

Petříčkova slova někdo nadnesl i jako otázku pro europoslance za SPD generála Blaška. „Petříček se vměšuje do vnitřních záležitostí Ruska poučováním o lidských právech, a glorifikaci nacismu a banderovců na Ukrajině nechává jako vnitřní záležitost Ukrajiny. Přijde vám to normální? Neohrožuje tímto jednáním občany ČR?“ ptá se čtenář Blaška.

„Vše, co se děje, je řízeno Putinem a jeho FSB, neprší, může za to Putin atd. Proč někoho, včetně vrcholných představitelů EU, musí neustále poučovat o tom, co je správné a co ne, co je demokratické a co už je za hranou. Oni žijí ve své zemi, a co se tam děje, je jejich věc. Nadávat na Rusko je prostě ‚trendy‘. Myslím, že by se pan Petříček měl spíše zajímat o dodržování práv občanů v ČR a zasadit se o to, aby byl zrušen pojem ‚předsudečná nenávist‘ a vše, co je s tímto pojmem spojeno, aby se zasadil o to, aby v ČR nebylo porušováno ústavní právo na svobodu projevu. Až toto udělá, nechť moralizuje,“ odpovídá na našem webu europoslanec.

Naopak tvrdě se proti Rusku vymezila poslankyně TOP 09 Markéta Adamová Pekarová a předseda poslaneckého klubu strany Miroslav Kalousek. „Odsuzuji brutalitu vůči demonstrantům v Moskvě. Je pochopitelné, že tak neučiní prezident, který je maskotem Putinova režimu, a komunisté, kteří mlácení bezbranných obhajují, o to silnější by měla být reakce ostatních politiků a občanů u nás. K parodii na demokracii nelze mlčet,“ burcovala poslankyně.

Odsuzuji brutalitu vůči demonstrantům v Moskvě. Je pochopitelné, že tak neučiní prezident, který je maskotem Putinova režimu a komunisté, kteří mlácení bezbranných obhajují, o to silnější by měla být reakce ostatních politiků a občanů u nás. K parodii na demokracii nelze mlčet. — Markéta Adamová (@market_a) August 3, 2019

A reagovala i na zprávu, že protestujícím rodičům chtějí úřady sebrat rodičovské právo k ročnímu dítěti. „Skutečnost, že ruská prokuratura chce odebrat dítě rodičům za účast na demonstracích v Moskvě, jasně ukazuje, jak moc je mimo jakékoli srovnání s Francií nebo Španělskem. Odstrašování dospělých tím, že se začne ubližovat dětem, je odraz totalitního režimu v Rusku,“ tvrdí.

Skutečnost, že ruská prokuratura chce odebrat dítě rodičům za účast na demonstracích v Moskvě jasně ukazuje, jak moc je mimo jakékoli srovnání s Francií nebo Španělskem. Odstrašování dospělých tím, že se začne ubližovat dětem, je odraz totalitního režimu v Rusku. — Markéta Adamová (@market_a) August 6, 2019

Ani Miroslav Kalousek nezůstával pozadu a vzpomínal na amerického prezidenta Reagana: „V r. 1983 nazval Ronald Reagan Sovětský svaz ‚říší zla‘. Uběhlo 36 let, SSSR neexistuje, ale vládci v Kremlu nic nezapomněli a ničemu novému se nenaučili. Je mi stydno za každého českého politika, který jim podlézá a jejich zločiny zlehčuje a přehlíží.“

V r.1983 nazval Ronal Reagan Sovětský svaz “říší zla”. Uběhlo 36 let, SSSR neexistuje, ale vládci v Kremlu nic nezapomněli a ničemu novému se nenaučili. Je mi stydno za každého českého politika, který jim podlézá a jejich zločiny zlehčuje a přehlíží. https://t.co/ON9PHwLwe5 — Miroslav Kalousek (@kalousekm) August 4, 2019

