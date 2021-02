Generál Pavel: V NATO mi říkali, že jsem k Rusku moc vstřícný. Klaus námi pohrdal. Zeman, to mě bavilo

reklama

Generál ve výslužbě Petr Pavel v pořadu Neblázni Tomáše Poláčka prohlásil, že chtěl sloužit u výsadkářů kvůli dobrodružství. „Ne pro každého je normální vyskočit z letadla, které ještě funguje," poznamenal s úsměvem. „Já jsem tím chtěl ukázat snahu dokázat víc, než dokážou někteří lidé kolem mě," dodal.

Sloužit v Prostějově ho lákalo ještě z jednoho důvodu. Město v 80. letech známé především podnikem OP Prostějov mělo prý pro mladého vojáka jedno velké plus. „Tisíce a tisíce mladých švadlenek,“ usmál se.

Jako voják se prý v Prostějově také občas popral.

A při jednom ze seskoků se mu povedlo něco, co se rozhodně každému nepovede. „V rámci školení se mi při jednom z těch seskoků podařilo na svahu trefit krávu,“ prozradil. „My jsme trénovali tehdy v Beskydech a na té louce se páslo stádo krav. Nikdo nepředpokládal, že by doletěl až dolů na tu louku, ale mě to tak podfouklo a dole jsem se s jednou potkal. No, nebyla ráda, ale myslím, že tím byla zaskočená víc než já,“ zhodnotil to Pavel.

Pak se vrátil ke slečnám, ženám a dámám. Protože měl na škole atraktivní učitelku angličtiny, rád se učil anglicky. Chtěl prý z angličtiny i maturovat, ale soudruzi mu to tehdy rozmluvili. Ale protože ho jazyky vždy bavily, učil se je sám a po roce 1989 se z toho stala jeho výhoda. Učil se německy, francouzsky, rusky i anglicky.

V 90. letech za války v bývalé Jugoslávii se generál Pavel proslavil při záchraně francouzských vojáků. Tehdy prý všechno pečlivě plánoval, aby minimalizoval riziko, že někde udělá chybu. Se stresem, který to přinášelo, se prý vyrovnal relativně rychle a jednou pro vždy.

Jako voják si je prý vědom, že hranice mezi životem a smrtí je tenká. „Říkám si, že až to jednou přijde, tak to přijde,“ poznamenal ke smrti.

Po pár minutách potvrdil, že v roce 2023 může kandidovat na prezidenta. „Já říkám, že jsem připraven," konstatoval s tím, že dokud mu bude sloužit zdraví, je připraven sloužit lidem. Aby se udržel v kondici, tak i dnes chodí běhat. Snaží se prý, aby neatrofoval.

Zavzpomínal také na Václava Havla. Viděl se s ním prý několikrát a snažil se mu vysvětlit, že situace na Balkáně byla komplikovaná a nebylo to tak, že Srbové jsou na Balkáně ti zlí a ostatní jsou ti hodní, že je to komplikovanější. „Já jsem mu to tehdy říkal,“ pravil Pavel. „Já jsem a priori nepřítelem černobílého vidění,“ dodal.

I na Rusko chtěl prý vždy nahlížet vyváženě.

„Já jsem byl jedněmi vnímán jako odmítač Ruska, až úhlavní nepřítel. Ale na druhou stranu, některými jsme byl vnímán jako příliš vstřícnej ve vztahu k Rusku. Konkrétně v NATO. Já jsem se vždycky snažil mít vyvážernej pohled na Rusko. Pokud dnes kritizuju Rusko en bloc. Protože mě teď bylo velice sympatický to, co se tam dělo. Ani ne tak ve vztahu k Navalnému, ale jako náznak toho, že tady vyrůstá generace lidí, kteří toho prostě mají plný zuby, kterým vadí (Vladimir) Putin a celá ta jeho sestava, že to prostě chtějí jinak. Neznamená to, že to chtějí stejně, jako to máme my tady nebo v USA. Chtějí to jinak, i když po svým a to jsem schopen podpořit,“ zdůraznil Pavel.

Pavel se podělil i o svou vzpomínku na Václava Klause. „On měl despekt k armádě a k důstojníkům, ale nikdy ho nedával najevo. On ten despekt dával najevo univerzálně k mnoha lidem a mnoha profesím,“ poznamenal Pavel.

Nakonec došlo i na stávajícího prezidenta Miloše Zemana.

„S Milošem Zemanem jsem asi přišel do styku nejvíc a já bych řekl, že jsme spolu měli korektní vztah. Přestože s ním v mnoha věcech nesouhlasím, tak nedám dopustit na to, že se s ním vždycky dalo mluvit a že se mu dalo říct i spousta věcí, se kterými on nesouhlasil,“ prozradil Pavel.

Občas ze setkání s Milošem Zemanem neodcházel zcela nadšen, ale sem tam ho bavilo, jak si trval na svém i navzdory neprůstřelným argumentům. „To, že on nakonec prosadil svojí vůli, to je v pořádku. Tak by to mělo být v demokratických zemích. Obráceně by to bylo asi špatně,“ zdůraznil.

