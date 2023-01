Generál Pavel by na Hradě vyvěsil ukrajinskou vlajku. Babiš ne. Tisk zjistil ještě více

Prezidentští kandidáti Andrej Babiš a Petr Pavel, kteří se už za pár dní utkají o Hrad, odpovídali v rozhovoru pro Právo na anketní otázky, jež se týkaly mj. zahraniční politiky a postojů k válkou postižené Ukrajině. Zda by vyvěsili vlajku Ukrajiny na Pražském hradě, kam by vedly jejich první zahraniční cesty či zda by pověřili vítěze voleb do Poslanecké sněmovny sestavením vlády.

Rozdílné postoje od Babiše a Pavla zazněly v otázce, zda by na Pražském hradě měla viset vlajka Ukrajiny. Pavlovi by takové gesto solidarity nevadilo: „Ukrajinskou vlajku na Pražském hradě vyvěsili jako gesto solidarity s Ukrajinou po vypuknutí války, v takto závažných situacích by tam být měla,“ říká Pavel. Babiš to odmítl: „Vlajku Ukrajiny bych na Pražském hradě nevyvěšoval.“ Oba by souhlasili s vyvěšením vlajky EU a shodují se i v pokračování pomoci Ukrajině.

Na otázku, kam by jako prezident ČR podnikli svou první zahraniční cestu, oba zmiňují sousední Slovensko. Zatímco Babiš v tom, kam by následovala další zahraniční cesta, by se rozhodl dle aktuálních témat – Pavel má už jasné pořadí zemí, které by navštívil, mezi nimi je i Ukrajina: „První cestu bych podnikl tradičně na Slovensko, ke druhé cestě bych rád přizval slovenskou prezidentku Čaputovou, abychom z Bratislavy společně pokračovali na Ukrajinu,“ sdělil Pavel.

V otázce zavedení korespondenční volby do parlamentu, ani zde nepanovala mezi prezidentskými kandidáty shoda. Petr Pavel by ji podporoval: „Pro Čechy žijící v zahraničí by to zjednodušilo přístup k volbám a motivovalo by to k vyšší volební účasti, samozřejmě při zajištění maximální bezpečnosti a férovosti voleb.“ Andrej Babiš korespondenční volbu vnímá jako riziko: „Nelze zabezpečit, za jakých okolností by byl hlas vložen do obálky, což je nejdůležitější princip demokratických voleb. Svobodná a tajná volba. Druhým rizikem je, že nad hlasem je po určitou dobu ztracena kontrola. Je dán do obálky a odeslán, nelze ale ohlídat, co se s ním děje,“ upozornil.

Také na případné přijetí eura pohlížejí odlišně. Pavel by společnou evropskou měnu vítal, protože jsme se k tomu zavázali a přinese nám to podle něj více výhod než nevýhod. „Ale musíme euro přijmout až ve chvíli, kdy splníme podmínky a budeme na to připraveni,“ podotkl. Babiš euro odmítl s tím, že „Česká republika nemá ručit za dluhy jiných předlužených zemí eurozóny“.

Víceméně shodně prezidentští kandidáti nahlížejí na přijímání válečných uprchlíků v ČR, přičemž nepodceňují hrozbu nelegální migrace.

