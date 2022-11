Generál Pavel prozradil, co by na Hradě dělal. Ale hlavně mimo Hrad

Zachovat chladnou hlavu a srozumitelně vysvětlovat problémy občanům. To mimo jiné by rád jako prezident splňoval generál Petr Pavel. Hlava státu by podle něj také měla být nadstranická a měla by získávat zahraniční partnery. Řekl to na tiskové konferenci ke své kampani, kterou mimo jiné odvysílala CNN Prima NEWS.

reklama

Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 68% Ne 32% hlasovalo: 2552 lidí

Prezident by měl podle něj být také nadstranický. „Prezident má naslouchat hlasům všech, kteří mají zájem o věcnou diskusi. A to bez ohledu na to, zda hájí zájmy koalice či opozice. Proto bych na Hradě pravidelně organizoval pracovní jednání s předsedy všech parlamentních stran,“ zmínil Pavel, že by se snažil zasypávat příkopy.

„Důležité je také získávat zahraniční partnery. Jednou z klíčových činností hlavy státu má být získávání partnerů. A k tomu mohu využít veškeré své kontakty a známost v zahraničí a také prezidentské cesty, abych dokázal srozumitelně vysvětlovat české zájmy a získával pro ně podporu našich spojenců. Abychom byli jako země úspěšní, naše vedení musí získávat oporu a respekt v zahraničí a k tomu má samozřejmě prezident aktivně pomáhat,“ řekl Pavel.

Hovořil i o zapojení občanů do krizových situací. „Úkolem prezidenta je také dát lidem pocit, že jsou součástí řešení problémů. Proto bych pravidelně navštěvoval regiony, debatoval s občany o aktuální situaci a nejenom vysvětloval, co se děje a co je potřeba dělat, ale také se jich ptal, zda kroky, které pro řešení konkrétní situace přijímá vláda, jim opravdu pomáhají,“ dodal Pavel.

O ostatních kandidátech hovořit nechtěl. „Myslím, že je dobře, když se kandidáti zaměřují na sebe a předkládají občanům nabídku, protože o tom to je. Je to nabídka služby, ta služba obsahuje nějaké parametry a s těmi parametry by měl kandidát občany seznámit,“ zmínil.

Psali jsme: „Kecy a lži!“ Nekupovat jídlo v Polsku? Češi se naštvali Rozvoral (SPD): Hnutí SPD podporuje všechny naše slušné a pracující občany Zákaz EU na ropu z Ruska? Bulharsko ji bude dovážet dál Klidný člověk, řekl o Pavlovi ten, co psal Babišovi: „Čichali jste si k zadku“

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama